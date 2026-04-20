ベネッセキャリオスとタイミーが戦略的業務提携に向け基本合意　深刻化する介護人材不足の本質的解消へ　両者の資源とノウハウの統合により、潜在有資格者の掘り起こしと無資格・未経験者の業界流入を推進

株式会社ベネッセスタイルケアグループ

株式会社ベネッセスタイルケアグループ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：小林仁）のグループ会社で、介護・医療特化型のHR事業を展開する株式会社ベネッセキャリオス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本英知）は、スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川嶺）と、戦略的業務提携に向けた基本合意書を締結したことをお知らせいたします。

両者の持つ基盤を掛け合わせ、潜在有資格者の掘り起こしと介護無資格・未経験者の業界流入を実現する総合的な支援体制の構築を目指します。介護業界における就労の可能性の広がりとサービス提供規模の拡大による、介護事業の安定運営に向けた支援を通じて、日本の介護の持続可能性へ貢献していきます。

（本提携に関するホームページ：https://www.benesse-careeros.co.jp/careeros-spot/client/）

■提携の背景

日本は超少子高齢社会であり、後期高齢者が増減しながら2055年にかけてピークを迎えると見込まれています※1。その中で、介護業界の人材不足は深刻な課題であり、2026年度時点で25万人、2040年度には57万人の介護職員が不足すると予測されています※2。人材不足解消に向けては、「潜在有資格者の掘り起こし」と「介護周辺業務の切り出しによる無資格者・未経験者の参入促進」による多様な人材の確保と定着が急務です。

また、介護業界でのスポットワーク利用は2025年10月時点で、前年同月比約2.3倍※3と拡大傾向であり、「無資格・未経験者」層のうち7割以上が「スポットワークをきっかけに、介護業界に関わりたいと思うようになった」と回答、さらに4割が将来的に「介護関連の資格取得」や「介護職への本格的な就業」を検討すると回答※4するなど、裾野拡大に対する有用性が認められています。

こうした状況を受け、人材不足という介護業界全体の課題解決にスピードを上げて取り組んでいくため、7万※5を超える取引先事業所数を有するベネッセキャリオスと1,340万人（2026年1月末時点）のスポットワーカー数を有するタイミーの業務提携に向けた基本合意書の締結に至りました。

※1：内閣府「令和7年版高齢社会白書（全体版）」 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf

※2：厚生労働省 第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について(令和6年7月12日)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41379.html

※3：タイミーに掲載された介護関連スポットワークの募集人数推移より https://corp.timee.co.jp/news/detail-6080/

※4：タイミー「介護領域におけるスポットワークに関する意識調査」（2026年3月） https://corp.timee.co.jp/news/detail-6080/

※5：情報メディア事業、及び各種HR事業の取引先数の合計

■予定している提携概要

ベネッセキャリオスは、グループ内で入居介護事業を展開している強みを活かし、介護現場を起点に培ってきた専門性・ノウハウを基に事業者の導入支援として、現場の業務整理・切り出し支援（現場課題や業務負担の傾向に基づき導き出した451の業務分解により、うち9割程度はスポットワーカーにも任せられる業務として切り出しが可能に）や運用設計、現場課題の改善提案を行うことで、業務改善・長期雇用へとつなげ、介護現場における人材不足解決を目指してきました。

一方、タイミーは2023年11月に介護業界特化型チームを立ち上げ、業界専門知識を備えた営業担当の事業者への伴走型支援（業務分解の提案や受け入れマニュアル・業務マニュアルの作成）の実施。働き手の保有資格を確認できる「資格者証確認機能」等の機能面のアップデートをもとに、事業者・働き手双方が快適に雇用・就業できる環境を整備してきました。

この度の戦略的業務提携により、両者の持つ資源とノウハウを統合することで、介護分野でのスポットワーク活用の拡大へとつなげ、人材確保に課題を抱える多くの介護事業者の課題解決につなげるとともに、スポットワーカーの活用拡大による常勤・非常勤の介護職スタッフの生産性向上への寄与を目指します。

また、eラーニングサービスを通じたワーカー向け研修や資格取得支援、介護・医療業界で継続的に働くことに関心のあるスポットワーカーに対し人材紹介・人材派遣事業も展開しているベネッセキャリオスのキャリアアドバイザーによる中長期的な働き方の提案を行う人材紹介を実施し、介護業界における人材定着に向けて取り組んでいきます。

■具体的な連携内容

1．タイミー導入促進とコンサルテーションの実施

事業者に対し、ベネッセキャリオスの専門性を活かして、タイミー導入に向けた営業活動を実施します。介護事業運営のノウハウを活用した業務分解の提案やマニュアル作成など、手厚いカスタマーサポートおよびコンサルテーションを提供します。

2．資格取得やスキルアップの機会提供

スポットワークを通じて介護業界に関わるようになった無資格の働き手に対して、ベネッセのeラーニングサービスを提供し、現場で活かせる実践的な介護技術のオンライン研修を実施します。

3．人材紹介サービスの提供による人材定着

タイミーを利用する働き手の中で、介護・医療業界で継続的に働くことに関心を持った方に対し、ベネッセキャリオスの人材紹介・人材派遣サービスをご案内します。専門のキャリアアドバイザーがサポートに入り、業界内での長期的な就業と定着を後押しします。

株式会社ベネッセキャリオスは、株式会社タイミーとともに、日本の介護人材不足の課題解決への貢献を目指し、さらなる提携の在り方の検討を進めていきます。

■各社コメント

【株式会社ベネッセキャリオス 代表取締役社長 橋本 英知】

介護業界における人材不足は深刻な社会課題であり、介護の持続性の維持・向上のためにも最重要課題です。解決に向けては、潜在有資格者の掘り起こしとともに、スポットワーカーの活用を含む多様な人材の確保・育成が急務だと考えています。30年にわたる介護事業運営によって積み重ねてきた業界ネットワークと専門的知見に、タイミーの豊富なワーカープールが掛け合わさることで、業界全体の人材確保につながると確信しています。

【株式会社タイミー 代表取締役 小川 嶺】

ベネッセキャリオスとの戦略的業務提携は、タイミーが介護分野で目指す未来の実現にとって大きな一歩だと感じています。ベネッセの介護のプロフェッショナルなノウハウをもとに、「無資格・未経験者の業界流入」と「潜在有資格者の掘り起こし」による採用母集団の裾野拡大を実現しながら、働き手、事業者双方にとってより良い就業、雇用の環境を実現できると確信しています。私たちが掲げるミッション「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」を、この国の未来を支える重要な業界で実現すべく、邁進してまいります。

■会社概要

【株式会社ベネッセキャリオス】 （https://www.benesse-careeros.co.jp/）

ベネッセスタイルケアグループで介護・医療特化の人材事業（スポットワーク・人材派遣・人材紹介）、メディア事業を展開しています。情報メディア事業、及び各種HR事業の取引先数が7万を超える業界トップクラスのネットワークと現場知見を強みに、専門性の高い人材支援を行っています。

【株式会社タイミー】（https://corp.timee.co.jp/）

「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングするスキマバイトサービス「タイミー」を運営しています。働き手は、働きたい仕事を選ぶだけで、履歴書・面接なしですぐに働くことができ、勤務後すぐにお金を受け取ることができます。 事業者は、来て欲しい時間や求めるスキルを設定するだけで、条件にあった働き手が自動的にマッチングします。