【出展案内】サリバテック、「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展。新・常温対応キットのリリースを記念し、各日3名限定で「だ液がんリスク検査」の当日採取体験を実施！

株式会社サリバテック

株式会社サリバテック（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：砂村眞琴、以下「サリバテック」）は、2026年4月27日（月）から29日（水）に開催される、世界五大陸のスタートアップエコシステムが結集するイベント「SusHi Tech Tokyo 2026 Global Startup Program」に出展いたします。

本展示会では、だ液によるがんリスク検査「サリバチェッカー(R)」の最新モデルをご紹介するとともに、リリースを記念した特別企画として、その場でだ液をご提出いただける「当日採取体験」を各日限定3名様に実施いたします。

展示内容とブースの見どころ

- 新・常温対応キット「サリバチェッカー(R)」の展示冷凍保管の制約を無くし、ポスト投函を可能にした最新検査キットを展示。手軽になったセルフケアの新しい形を直接ご確認いただけます。- 【各日3名限定】常温対応キットリリース記念：当日採取体験最新キットの利便性を体感いただく特別企画として、希望される来場者の方（事前応募・展示会当日の午前中来場の方のみ）に、その場でのだ液採取・検査体験を実施いたします。

【体験に関する重要なお願いとご注意】

事前の応募：

プレスリリース内の「応募する」ボタンより事前に応募ください。各日、規定数（3名様）に達し次第、受付を終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

午前中のみの実施です：

精度の高い解析を行うため、採取は午前中（12:00まで）に限定させていただきます。応募された方で午前中の来場が難しい方は受検ができませんので予めご了承ください。

事前の準備が必須です：

下記の「準備ガイド」に記載された食事制限等の条件を満たしていない場合、検査の精度を担保できないため、受検ができませんので予めご了承ください。

体験いただけなかった方へ：

規定数に達した場合や条件を満たしていない場合でも、ブースにて最新キットの詳細説明や、ご自宅でご利用いただけるキットのご案内を行っております。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

※検査キットの無料配布はしておりません

ビジネスデイとパブリックデイ：

2026年4月27日（月）、28日（火）は、主にビジネス関係者向け、4月29日（水）のみ一般開放となりますので、ご注意ください。

詳しくは「SusHi Tech Tokyo 2026の公式サイト(https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/)」をご確認ください。

検査体験を希望される方への「準備ガイド」

当日採取体験に応募する :https://forms.gle/7qqUpP8JaTQD1mGL8※ Googleフォームが開きます※ 先着順となりますので、各日程で上限に達した時点で日程の選択肢がなくなります。

正確なリスク評価を行うため、以下の条件をすべて満たした状態で、午前中に当社ブースへお越しください。

検査手順動画

開催概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ln0KH_T7zkc ][表: https://prtimes.jp/data/corp/85491/table/42_1_7dc96c4ffc49fcdb8236aa16453b3480.jpg?v=202604210251 ]

名称： SusHi Tech Tokyo 2026 Global Startup Program

会期： 2026年4月27日（月）～4月29日（水）

会場： 東京ビッグサイト（有明展示場）

公式サイト： https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

サリバテックブース番号：西-2 D 小番D-1053（ SusHi Tech Tokyo 2026公式フロアマップ(https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/floormap/)）

だ液によるがんリスク検査「サリバチェッカー」

「サリバチェッカー」は、だ液中の代謝物を分析し、AIで解析することでがん罹患リスクを評価する検査です。男性は膵がん・肺がん・胃がん・大腸がん・口腔がんの5種、女性はこれに乳がんを加えた6種のがんリスクを一度の検査で評価できます。慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究成果をもとに開発されました。これまでに累計11万人以上にご利用いただいています。

サリバテックのミッション

- スクリーニング検査事業により、疾病の早期発見と早期介入に寄与する- セルフケアと医療との橋渡し役として、人々の「いのち」と「からだ」を守る仕組みを社会に提案する- アカデミアと協調し、継続的な技術開発と臨床研究を進め、成果をいち早く社会に還元する【サリバテック概要】

会社名：株式会社サリバテック

代表者名：代表取締役 砂村眞琴

事業内容

・だ液によるがんリスク検査事業

・新規リスク検査開発事業

・研究検査受託事業

コーポレートサイト: https://salivatech.co.jp/

サービスサイト: https://sc.salivatech.co.jp/

<お問い合わせ先>

株式会社サリバテック

E-mail：info@salivatech.co.jp