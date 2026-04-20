LINEギフトで「QUOカードPay」販売開始

SBギフト株式会社LINEギフトでQUOカードPayの販売開始

SBギフト株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役 大和 清隆）は、株式会社クオカード（本社：東京都中央区、代表取締役社長：近田 剛）が展開するスマートフォンで使えるデジタルギフト「QUOカードPay（クオ・カード ペイ）」を、2026年4月20日（月）よりLINEギフトにて販売開始いたします。

サービス概要

「QUOカードPay」は、全国のさまざまなお店で使えるデジタルギフトです。

身近なお店で利用できるため、受け取った方が好きなものを自由に選べます。お友だちや家族はもちろん、お世話になった方やいつも頑張っている方へ、ちょっとした感謝や応援の気持ちを込めて、LINEギフトで気軽に贈れます。

【QUOカードPayが使えるお店一覧】

コンビニエンスストア／スーパー／ドラッグストア／家電量販店／ファッション／モールなど

https://www.quocard.com/individual/store/quopay/

※一部店舗を除く場合がございます。詳細はこちらよりご確認ください。

商品ラインナップ

LINEギフトでは、以下の金額帯の「QUOカードPay」を販売いたします。

- QUOカードPay 200円分（販売価格 240円）- QUOカードPay 500円分（販売価格 600円）- QUOカードPay 1,000円分（販売価格 1,200円）- QUOカードPay 2,000円分（販売価格 2,400円）- QUOカードPay 3,000円分（販売価格 3,600円）- QUOカードPay 5,000円分（販売価格 6,000円）

少額から贈れるため、日常のちょっとしたお礼やコミュニケーション用途にも最適です。

「QUOカードPay」の特長

■アプリ不要、すぐに使える簡単設計

専用アプリのダウンロードや会員登録は不要。「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで、受け取ってすぐに利用可能です。

■高い利便性と柔軟な利用

全国の幅広い加盟店で利用でき、不足分は現金と併用可能(※)。受け取り手のニーズに応じた自由な使い方が可能です。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。

「QUOカードPay」のご購入・お問い合わせ

LINEギフト ＱＵＯカードＰａｙショップ：https://mall.line.me/sb/133ee1e5

SBギフト株式会社について

商号 ： SBギフト株式会社

代表者 ： 代表取締役 大和 清隆

所在地 ：福岡オフィス 〒810-8660 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-2

東京オフィス 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目14番10号 新橋スクエアビル2F

設立 ： 2006年9月

資本金 ： 3,500万円

事業内容： デジタルギフトサービス・O2Oソリューションの提供

＜個人向け ポチッとギフト＞ https://sbg.jp/

＜法人向け ポチッとギフト＞ https://www.softbankgift.co.jp/

株式会社クオカードについて

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度90.8％(※)を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象にクオカード社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】 https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ） 商品サイト】 https://go.quocard.com/quopay/pr/