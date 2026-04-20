電通ジャパン・インターナショナルブランズ、「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」においてグランプリ「Agency of the Year」を受賞

株式会社電通ジャパン・インターナショナルブランズ

株式会社電通ジャパン・インターナショナルブランズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀尾尚弘、以下「DJIB」）は、TikTok for Business が主催する「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」において、グランプリである「Agency of the Year」を受賞しました。

本アワードは、TikTok の特性を深く理解し、卓越した成果を上げた企業を評価の対象に、TikTokの広告価値を最大限に引き出し、広告主のビジネス成長に寄与してきた広告会社の功績を称えることを目的とした、年に1度開催される表彰制度です。

このたび、当社は以下の賞を受賞しました。

・グランプリ Agency of the Year

年間を通してTikTok広告において高い出稿実績を達成したほか、新規プロダクトの積極的な導入による事例創出や、縦型動画の活用推進などの先進的な取り組みが評価されました。また、社内外での中長期的な取り組みを通じて、持続的なビジネスインパクトを創出した点も認められました。

なお、本賞の受賞は株式会社電通デジタル、株式会社セプテーニ、株式会社CARTA ZEROとの4社共同によるものです※。

今後もDJIBは、TikTok for Businessが提供する広告配信サービスを積極的に活用した包括的なソリューションを通じて、付加価値の高いサービス提供を行い、クライアント企業の効果的なマーケティング活動に貢献してまいります。

※：CARTA ZEROを含むCARTA HOLDINGSは、2026年1月に株式会社NTTドコモの直接出資子会社となり、電通グループとは引き続き業務資本提携を継続しています。本受賞は2025年の功績を対象としており、2025年時点ではCARTA ZEROは国内電通グループ（dentsu Japan）の1社でした。

■電通ジャパン・インターナショナルブランズについて

電通ジャパン・インターナショナルブランズは、世界約120以上の国で展開するdentsuのネットワークを活かし、国内外の企業に一貫した世界基準の統合マーケティングサービスを提供しています。4つのリーディングブランド、戦略的コミュニケーションをデザインする「Carat」、パフォーマンスとブランドマーケティングの統合ソリューションを提供する「iProspect」、クリエイティビティ、テクノロジー、ストラテジーの包括的なプランニングをサポートする「dentsu X」、独自データやツールを活用しブランドを構築する「Dentsu International Japan Office」が総合的な事業を推進し多様なニーズにお応えします。様々なバックグランドを持つ300人以上のプロフェッショナルが、電通グループの人的・技術的リソースを最大限に活用し、多様なクライアントの課題に挑みます。私たちは変化の激しい社会で信頼される唯一無二の存在となることを目指しています。

■会社概要

会社名 ： 株式会社電通ジャパン・インターナショナルブランズ

代表者 ： 代表取締役社長執行役員 堀尾 尚弘

所在地 ： 東京都港区東新橋1-8-1

設立 ： 2003年12月

URL ： https://djib.co.jp/