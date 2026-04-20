「てんちか、あべよこ(※1)」長居公園を身近にした「プレサンス ロジェ 長居公園リーフォリア」4月17日より第3期分譲開始

株式会社プレサンス外観完成予想図（※2）



株式会社プレサンス（本社 大阪府大阪市中央区、代表取締役社長 原田 昌紀、以下「当社」）は、このたび新築分譲マンション「プレサンス ロジェ 長居公園リーフォリア」の第3期分譲を4月17日より開始いたしました。



本物件は、長居公園まで徒歩4分（約300m）という、豊かな自然を身近に感じられる住環境に位置しています。交通面では、Osaka Metro御堂筋線「西田辺」駅（徒歩18分／現地より約1,380m）を利用して「なんば」駅へ直通11分、JR阪和線「鶴ケ丘」駅（徒歩12分／約920m）を利用して「天王寺」駅へ直通7分（日中平常時6分）でアクセスできるなど、大阪都心への優れた利便性を兼ね備えた新築分譲マンションです。



■ 新たなライフスタイルに応える、日常と家族時間を大切にできる住環境

リモートワークの定着により家で過ごす時間が増加する中、住まいには室内空間の快適さに加え、周辺環境の充実も求められています。本物件周辺には、長居公園をはじめ、長居植物園（徒歩13分／約980m）や大阪市立自然史博物館（徒歩15分／約1,190m）など、ご家族で休日を楽しめる施設が充実しています。さらに、周辺は落ち着いた住宅街が広がっており、日々の穏やかな暮らしと、家族とのかけがえのない時間の両方を大切にしたい方にとって魅力あふれるエリアです。



■ 広大な「長居公園」を日常使い。習い事も充実した豊かな子育て環境

大阪市内でも有数の総合公園である長居公園が近く、休日には家族でジョギングや散策を楽しむなど、暮らしの中で緑や開放感を身近に感じられる環境が広がっています。長居公園には大阪市立自然史博物館や長居プール、ヤンマーハナサカスタジアムなどがあり、家族で休日を楽しめる多彩な施設が充実しています。さらに、公園内にはそろばん教室やセレッソ大阪のサッカースクールの練習会場などもあるため、多彩な習い事を通じてお子様の可能性を広げられるなど、豊かな子育て環境が整っている点も大きな魅力です。(※3)

※掲載の環境写真は2024年1月に撮影したものです。



■ 「てんちか、あべよこ(※1)」天王寺・阿倍野に寄り添う4線4駅のマルチアクセス

コンセプトである「てんちか、あべよこ(※1)」が表す通り、本物件の大きな魅力は、主要ターミナルである「天王寺」駅(※4)へのアクセスと、あべのキューズモール（車7分（※5）/現地より約4,400m）やあべのハルカス（車7分（※5）/現地より約4,160m）といった多彩な商業施設が集まる「阿倍野」エリアでのショッピングやレジャーを、休日の選択肢にできる立地環境にあります。

最寄りとなる近鉄南大阪線「針中野」駅（徒歩9分）や、JR阪和線「鶴ケ丘」駅（徒歩12分）をはじめ、4線4駅（※6）を自在に使い分けられるマルチアクセスを実現。JR阪和線を利用すれば「天王寺」駅へ直通7分でダイレクトに繋がることに加え、Osaka Metro御堂筋線を利用すれば「なんば」駅へも

直通11分でアクセス可能です。



■ 安心の通学と先進のICT教育。将来性豊かな子育て環境が身近に

さらに、本物件は大通りから一歩内側に入った場所に位置しており、閑静な住宅地ならではの落ち着いた住環境も魅力です。大きな道路を渡ることなく「大阪市立南田辺小学校」へ通学できる安心感に加え、通学区となる「大阪市立南田辺小学校」および「大阪市立田辺中学校」が、ともに令和6年度に文部科学省の「リーディングDXスクール事業指定校」に指定されたことも大きな特長です。全国に先駆けてICTを活用した新しい学びを牽引するモデル校であり、こうした先進的な教育環境が身近に整っている点は、子育て世帯にとって大きな魅力となります。



■ 充実した買い物環境と、人情と活気が息づく街の空気を享受する日常

「コノミヤ南田辺店（徒歩2分／約130m）」と「イズミヤ南田辺店（徒歩3分／約240m）」の2軒のスーパーが近接し、食料品や日用品の買い物もスムーズです。さらに、昔ながらの人情と活気が息づく駒川商店街（徒歩7分／約490m）も徒歩圏内にあり、新鮮な食材や温かな接客が日々の暮らしに彩りを添えます。日々の利便と親しみやすい街の空気をあわせて享受できる点も、本物件の魅力のひとつです。



■ 落ち着いた住環境と、地域の価値を見据えた当社の取り組み

長居公園（徒歩4分／現地より約300m）の豊かな自然を身近に抱く落ち着いた住環境や、将来性豊かな教育環境を備えていることに加え、大阪市内でありながら比較的検討しやすい価格帯(※7)を実現している点も、本物件の大きな魅力です。



当社は、東住吉区の魅力や暮らしやすさに着目し、このエリアで住まいの提案を重ねてまいりました。今後も、地域の特性を踏まえながら、その場所にふさわしい住まいを提案し、より豊かな暮らしの実現に取り組んでまいります。

(※1)「てんちか、あべよこ」は、天王寺駅およびあべのハルカス周辺の商業集積地に近接し、交通アクセスや生活利便性に優れている立地環境を表すコンセプトです。

「天王寺」駅および「あべの」周辺施設へのアクセスは以下の通りです。（JR阪和線「鶴ケ丘」駅 南出入口：徒歩12分／現地より約920m、JR阪和線「鶴ケ丘」駅より「天王寺」駅へ：直通7分・日中平常時6分、あべのキューズモール：車7分（※5）/現地より約4,400m、あべのハルカス：車7分（※5）/現地より約4,160m）所要時間は交通事情により異なります。掲載の電車所要時間は、通勤時（7時～9時台）、日中平常時（10時～16時台）の各時間帯での最速（2本以上）の所要時間です。所要時間は2025年6月現在のもので、以降各鉄道会社によって変更される場合があります。（Yahoo!JAPAN路線情報調べ）

(※2)掲載の完成予想図・イメージイラストは図面を基に描き起こしたもので、外観・外構・植栽・色彩等は実際とは異なる場合がございます。行政官公庁の指導、施工上の都合及び改良のため設計・仕様・外構工事等に変更が生じる場合があります。また、現地周辺の建物等省略して描いております。

(※3)※上記の周辺環境データは2025年6月現在の調査で、変更される場合があります。各施設は、将来にわたって所在・営業が保証されているものではございません。予めご了承ください。

(※4)「天王寺」駅とは、Osaka Metro御堂筋線・谷町線「天王寺」駅、およびJR大阪環状線・大和路線・阪和線「天王寺」駅が該当します。

(※5)自動車の分数は時速40kmで換算し、端数は切り上げております。信号待ちなどの時間は含まれておりません。

(※6)4線4駅とは、Osaka Metro御堂筋線「西田辺」駅（２.出入口）徒歩18分（現地より約1,380m）、Osaka Metro谷町線「駒川中野」駅（１.出入口）徒歩15分（現地より約1,140m）、JR阪和線「鶴ケ丘」駅 徒歩12分（現地より約920m）、近鉄南大阪線「針中野」駅 徒歩9分（現地より約700m）を指します。

(※7)販売価格は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※徒歩分数は80mを1分として、自転車分数は300mを1分として計算した概測時間で、端数は切り上げています。

※公立の通学指定校は2025年5月現在の情報であり、ご入居時には教育委員会の指示により変更になる場合がございます。

※眺望は住戸によって異なり、将来にわたって保証されるものではありません。（2025年11月時点）

■物件概要

物件名： プレサンス ロジェ 長居公園リーフォリア

所在地： 大阪府大阪市東住吉区南田辺五丁目23番（地番）

交通： 近鉄南大阪線「針中野」駅徒歩9分、JR阪和線「鶴ケ丘」駅徒歩12分、Osaka Metro谷町線「駒川中野」駅徒歩15分、Osaka Metro御堂筋線「西田辺」駅徒歩18分

総戸数： 36戸

間取り： 3LDK

住居専有面積： 57.30平方メートル ～70.05平方メートル

URL:https://www.pressance-group.jp/pl-mtb36/outline

※本記事内では物件概要をすべて記載できないため、詳細につきましては、公式サイトの物件概要ページをご確認ください。

※地図は略地図につき、省略されている道路・施設等があります。周辺施設のすべてを表示してはおりません。



【会社概要】

〈株式会社プレサンス〉

株式会社プレサンスは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2025年には、近畿圏で16年連続、名古屋市内で15年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。さらに、2025年の全国分譲マンション供給戸数ランキングにおいても第1位を獲得し、全国トップの実績を誇ります。

URL：https://www.pressance.co.jp/

〈株式会社プレサンス住販〉

株式会社プレサンス住販は、株式会社プレサンスのグループ会社として、新築分譲マンションの販売や新築戸建て住宅の自社開発・販売を行う不動産会社です。住まいの提供を通じて、人々の暮らしや健康的なライフスタイルの実現をサポートしています。

URL：https://pressance-jyuhan.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プレサンス 広報戦略室

電話番号：0120-996-442

メールアドレス：kouhou@pressance.co.jp