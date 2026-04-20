ラントリップ、三井アウトレットパーク 木更津にて初のランニングイベントを開催！

株式会社ラントリップ

ランニングアプリ「Runtrip」を運営する株式会社ラントリップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大森 英一郎）は、2026年4月29日（水・祝）に三井アウトレットパーク 木更津にて、初のランニングイベント「OUTLET RUNNING HUB in MITSUI OUTLET PARK KISARAZU」を開催いたします。

■ イベントの概要

ラントリップは昨年より、三井アウトレットパーク 木更津が仕掛けるランニングコミュニティ「KISARAZU RUNNING CLUB」と連携し、走ることを軸にした地域のコミュニティづくりに取り組んできました。今回の「OUTLET RUNNING HUB」は、その取り組みをさらに広げる形で実現したリアルイベントです。

最新シューズの試し履きからトークショー、グループランなどを一日で体験できるコンテンツを用意しました。ランニングをはじめたばかりの方からシューズ選びにこだわるシリアスランナーまで、走ることの楽しさを実感できるイベントとなっております。

■ イベント詳細

- 日時：2026年4月29日（水・祝）10:00～17:00- 場所：三井アウトレットパーク 木更津 大屋根広場「ルーフテラス」１.シューズトライアル

NIKE「Pegasus 42」、adidas「ADIZERO EVO SL WOVEN」の試し履きを実施。気になっていたシューズを実際に試し、履き比べられる機会です。

２.トークショー（2回開催）

11:00～11:30 / 14:00～14:30

シューズアドバイザーの藤原岳久さんをゲストに迎え、スポーツMC岡田拓海さん、日本一走るアナウンサー長谷川朋加さんとともにトークショーを開催。シューズ選びのポイントなど、ランナーに役立つ話題をお届けします。

藤原岳久さん岡田拓海さん長谷川朋加さん３. グループラン

トークショー後には、岡田さん・藤原さん・長谷川さんとともに、気になるシューズを履いてアウトレットパーク木更津周辺を一緒に走ります。

４. スタンド＆ストア

当日限定のRuntrip Storeを出店し、アイテムを直接手に取ることができます。また、コーヒーやビール、軽食を用意したRuntrip STANDも登場。走る前後のひとときもお楽しみいただけます。

イベントに関する問い合わせ先｜support@runtrip.jp

■ 三井アウトレットパーク 木更津でランニングコーデをお得に揃える

今回のイベントに先立ち、岡田拓海さんと長谷川朋加さんが三井アウトレットパーク 木更津のスポーツブランド店舗を訪れ、春夏のランニングコーデを提案する企画を実施しました。

NIKE、adidas、lululemon、THE NORTH FACEの全4ブランドのアイテムを、それぞれ35,000円以内のコーディネートで紹介。Runtrip Channel（動画）およびRuntrip Magazine（記事）にて公開中です。

・Runtrip Channel（YouTube）：https://youtu.be/k276vsnVYAU

・Runtrip Magazine：https://mg.runtrip.jp/archives/108092

■ 株式会社ラントリップについて

「もっと自由に、楽しく走れる世界へ。」をビジョンに掲げ、ランナー向けSNSアプリ「Runtrip」や、リアルイベント・コミュニティを通じて、誰もが走ることを楽しめるサービスを展開しています。企業や自治体と連携したヘルスケア促進プログラムの開発にも取り組んでいます。

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408

代表者：代表取締役 大森英一郎

設立：2015年5月15日

URL：https://corp.runtrip.jp