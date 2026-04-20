青山メインランド、『キャプテン翼』原作者・高橋陽一氏が代表を務める南葛SCとパートナー契約を締結

株式会社青山メインランド

株式会社青山メインランド（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：西原良三）は、株式会社南葛SC（本社：東京都葛飾区、代表取締役社長：高橋陽一）とパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。なお、本契約により、2026シーズンより南葛SCのHOMEユニフォーム背面上に当社ロゴが掲出されます。

青山メインランドは、「あなたの大切なもの、大切にしたい」という理念のもと、お客様の資産形成を支える事業に取り組むとともに、社会や地域とのつながりを大切にしてまいりました。代表取締役社長 西原良三 のもと、企業としての成長だけでなく、地域社会に前向きな価値を還元する姿勢を重視し、文化・スポーツを通じた社会貢献にも目を向けています。これは、同社公式サイトにある「長期にわたる信頼関係」や顧客本位の方針とも整合的です。

今回のパートナー契約は、南葛SCが掲げる地域密着の考え方や、スポーツを通じて子どもたちや地域に夢と希望を届けようとする姿勢に、当社が共感したことによるものです。青山メインランドは、南葛SCの挑戦を応援するとともに、地域活性化やスポーツ振興への貢献を通じて、より良い社会づくりの一助となることを目指してまいります。南葛SCは公式記事内でも、子どもたちに「夢」と「希望」を、ファン・サポーターに「希望」と「誇り」を届け、社会の発展に貢献する方針を掲げています。

パートナー契約締結の背景

青山メインランドは、都市型マンション事業を中心に、お客様一人ひとりの将来を見据えた資産形成のサポートに取り組んでまいりました。その一方で、企業の価値は事業活動だけでなく、社会との信頼関係の中で育まれるものと考えています。

南葛SCは、葛飾の地に根差しながら、Jリーグ参入という目標に向けて挑戦を続けています。地域、行政、パートナー企業とともに歩みを進めるその姿勢は、地域とのつながりを大切にする青山メインランドの考え方とも重なるものです。代表取締役社長 西原良三 のもと、当社は今後も、社会に前向きな価値を届ける取り組みを大切にしながら、地域・文化・スポーツを支える活動に取り組んでまいります。

■ 契約概要

名称：パートナー契約

契約者：株式会社南葛SC、株式会社青山メインランド

契約期間：2026年3月1日～2027年2月28日

契約内容：2026シーズンHOMEユニフォームシャツ（背面上）へのロゴ掲出 ほか

南葛SCについて

南葛SCは、サッカー漫画『キャプテン翼』の主人公・大空翼が小学生時代に所属したチームと同名のサッカークラブです。原作者である高橋陽一先生が、クラブのオーナー兼代表取締役社長を務めています。クラブのテーマは“葛飾からJリーグへ”。葛飾区及び東京都全域をホームタウンとし、葛飾区民＆都民、行政、パートナー企業とともに、Jリーグ参入を短期目標に活動しています。『キャプテン翼』のように日本全国、そして全世界の人たちから愛されるようなチーム作りを志し、子どもたちに「夢」と「希望」を、ファン・サポーターに「希望」と「誇り」を授けながら、社会の発展に貢献していきます。

株式会社南葛SC

・代表取締役社長：高橋 陽一（『キャプテン翼』原作者）

・本社所在地：東京都葛飾区立石6-18-20

【南葛SC 公式サイト】

https://www.nankatsu-sc.com/

● プレスリリースに掲載している画像は本件の内容以外での使用および2次的使用はご遠慮ください。

株式会社 青山メインランド

代表取締役 西原良三

事業内容 不動産の企画開発、売買、販売、仲介及び不動産資産の運用、管理

設立日 昭和63年4月1日

https://www.aml.co.jp

問合せ先 pr＠aml.co.jp

青山メインランドは、1988年に設立された西原良三が社長を務めるマンションデベロッパーで、マンションの開発・分譲・賃貸管理を主な事業としています。資産運用型マンション「メインステージ」シリーズと居住用マンション「ランドステージ」シリーズを中心に、東京23区・川崎・横浜エリアで、400棟を超える物件を分譲しています。主な事業内容は、資産運用型マンション事業、居住用マンション事業、賃貸管理事業、開発事業・流通事業の4つです。マンション投資やマンション経営を通して、お客様のゆとりある人生設計のお手伝いをしており、2024年現在、36年間黒字経営を達成しています。企業理念はあなたの大切なもの大切にしたい。