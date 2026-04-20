ホテル評論家・瀧澤信秋氏監修のムック本発売＆12.5周年記念イベント同時開催

株式会社ベッセルホテル開発

「あなたと家族と街を愛する。」をビジョンに、全国でホテル事業を展開する株式会社ベッセルホテル開発（本社：広島県福山市南本庄三丁目4番27号、代表取締役社長：瀬尾 吉郎(せお よしろう)、以下ベッセルホテルズ）はこのたび、ホテル評論家・瀧澤 信秋(たきざわ のぶあき)氏の監修した書籍「すごいビジネスホテル図鑑」の発売を記念したイベントに参加してまいりました。

ㅤ本イベント「ホテル評論家 瀧澤 信秋ビジネスホテルムック発売＆12.5周年記念パーティー」は、2026年4月12日(日)に梅田Lateralにて開催されました。ホテル評論家・瀧澤信秋氏監修の書籍『すごいビジネスホテル図鑑』の発売を記念するとともに、瀧澤氏のホテル評論家活動12.5周年というユニークな節目を記念したパーティーも兼ねて実施されたものです。

瀧澤氏は「ホテル間の横のつながりが希薄である」という相談を受け、本イベントを企画。当日は、多くのホテル業界関係者が集まり、意見交換と親睦を深める貴重な場となりました。イベント内では、各ホテルの宿泊券が当たる抽選会も開催され、参加者数を上回る数の宿泊券が用意されるなど、会場は大いに盛り上がりを見せました。

■ビジホサミットについて

ㅤパーティーのメインイベントとして「ビジホサミット」が開催され、瀧澤 信秋氏と各ホテルチェーンの代表が対談。弊社からは、代表取締役社長の瀬尾 吉郎が登壇し、各ホテルチェーンの強み・弱みや、これからどのようなホテルにしていきたいか、などをテーマに意見を交わしました。特色の異なる各ホテルならではの視点から、大手ホテルゆえの取り組みや複数ホテルブランドを展開するうえでの苦労話や舞台裏など、多岐にわたる話題が取り上げられ、各ホテルチェーンの方針を直接うかがえる貴重なセッションとなりました。

〇ビジホサミット 登壇ホテルチェーン

・株式会社スーパーホテル

（本社：大阪府大阪市西区、取締役社長：山本 健策(やまもと けんさく)氏）

・コアグローバルマネジメント株式会社

（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中野 正純(なかの まさずみ)氏）

・株式会社ベッセルホテル開発

（本社：広島県福山市、代表取締役社長：瀬尾 吉郎(せお よしろう）

■書籍の出版発売について

・タイトル ：「すごいビジネスホテル図鑑」

・著者 ：瀧澤 信秋 監

・書店発売日：2026年4月16日(木)

・出版社 ：イカロス出版

詳細はこちら：https://books.ikaros.jp/book/b10158684.html

■ホテル評論家 瀧澤信秋氏ついて

ㅤ日本を代表するホテル評論家。2013年にホテル評論家としての活動を開始し、2026年で活動13年目を迎えます。近年ホテル業界において注目を集める「ホテルサウナ」「ホテル朝食」「オールインクルーシブ」の魅力に早くから着目し、その価値を発信し続けてきたホテル評論家として知られ、ゲスト目線での膨大な取材・調査のもと、メディアから情報を発信。ベッセルホテル開発では、2023年ベッセルイン高田馬場駅前を開業の際に「BABAスイート」を監修し、2025年には沖縄のレクー沖縄北谷スパ＆リゾートにある「ダイヤモンドスイート」を瀧澤氏監修のもとリニューアルオープンいたしました。

オフィシャルサイトはこちら: https://sites.google.com/view/hoteltakizawa/

■ベッセルホテルズについて

ㅤ最大の特徴は、18歳以下のお子様添い寝無料です。ご両親や祖父母と同室での添い寝の場合、お子様は無料でご宿泊いただけます。お子様への貸出品も豊富で、ベビーベッドなどの豊富な貸出品、お子様用アメニティやおむつ・おしりふきなどのベビー用品も無料でご提供。小さなお子様連れの家族旅行にもおすすめです。また、地元の食材、ご当地メニューを取り揃えた魅力的な朝食も大人気。全国各地のベッセルホテルズから、しあわせな朝をお楽しみください。

瀧澤氏監修レクー沖縄北谷スパ&リゾート「ダイヤモンドスイート」ベッセルイン高田馬場駅前の朝食

公式サイト：https://www.vessel-hotel.jp/

■株式会社ベッセルホテル開発 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88956/table/64_1_a6cff69196bd1ca6f02a6740c6c20dc2.jpg?v=202604211251 ]