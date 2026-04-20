李朝園株式会社 スポンサー契約継続のお知らせ

株式会社品川カルチャークラブ

この度、品川CCは李朝園株式会社と、2026シーズンにおいてもスポンサー契約を継続することとなりましたので、お知らせいたします。

本契約の継続を通じて、両者の連携をさらに強化し、品川エリアの地域活性化をより一層推進してまいります。

【李朝園株式会社について】

李朝園株式会社は日本の野菜や食材を使い、日本人も美味しいと思える韓国食品をつくる為、1990年に設立。「食」と「人」のつながりを大切に考え真面目に未来へとつなげていきたいと願っています。

【契約締結の背景】

本パートナーシップは、品川CCのコンセプトである ”BRIDGES 橋をかけよう” の人と人、人と街、街と企業など地域との架け橋となり、地域社会に貢献したいという想いと、李朝園株式会社様の理念である ”より良い商品を多くのお客様に 食を支え 人を支え 未来を支える” を基に食を通じて行ってきた取り組み、社会貢献活動に対する想いが一致したことで、スポンサー契約が決まりました。

2026シーズンも、スポンサーシップにとどまらず、地域活性化や社会貢献活動において、共に取り組むパートナーとして連携を深めてまいります。

また、2026シーズンのトレーニングウェアへのロゴ掲出も引き続き実施いたします。



今シーズンより、李朝園株式会社様には、トップチームのリーグ戦の勝利時に最も貢献した選手1名を「李朝園賞」として表彰し、商品をご提供いただけることとなりました。

パートナーとして、共に勝利の後押しをいただきます。

■李朝園株式会社 代表取締役社長 吉川創淑様コメント



この度も、品川CC様のスポンサーとしてご一緒できることを大変嬉しく思います。

私たちは「食を通じて人を支え、未来をつくる」という想いのもと事業に取り組んでいます。

その中で、挑戦を続けるスポーツチームの存在は、私たちにとって大きな刺激であり、共に未来をつくるパートナーだと感じています。

品川CC様の躍進とともに、私たちもまた新しい価値を創り続けてまいります。

どうぞ宜しくお付き合いください。



李朝園株式会社

代表取締役社長

吉川創淑

■株式会社品川カルチャークラブ 代表取締役 吉田祐介コメント



今年もまた李朝園様と取り組みをご一緒させていただくことになり、非常に嬉しく思います。



昨年は、地域イベントやSNSの企画等、様々な企画をご一緒させていただき、李朝園様の持つポテンシャルを大きく感じる場面が数多くありました。

今年はさらに李朝園様の魅力をクラブとしても伝えていけるよう頑張っていきたいと思っております。



品川エリアを一緒に盛り上げていきましょう！

そして品川CCサポーターの皆様、ぜひ李朝園様の商品をぜひ一度食べてみてください！