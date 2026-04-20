総額10万円！「ファン文庫」はおかげさまで創刊から10周年！10カ月にわたって、毎月10名にデジタル図書カード1,000円分が当たるキャンペーンを開催

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）の文芸レーベル「ファン文庫」が3月20日に創刊から10周年を迎えたことを記念し、2026年5月から2027年2月末まで10カ月にわたり、毎月10名にデジタル図書カード1,000円分が当たる総額10万円のキャンペーンを実施します。

「ファン文庫」10周年を迎えて

「ファン文庫」は2016年3月20日の創刊から10周年を迎えました。「本とひと息、ちょっとほっこり。」をキャッチコピーに掲げ、「キャラクター×プチ謎×ワクワク」をキーワードにさまざまな作品を刊行してきました。

霜月りつ氏の『神様の用心棒』シリーズや、楠谷佑氏のデビュー作『無気力探偵』を生み出した「ファン文庫」。これからもみなさまの心に残り、ほっとひと息つけるような作品を刊行してまいります。

＜担当編集部のコメント＞

みなさま、長きにわたり、応援くださいまして、ありがとうございます。

ファン文庫はお仕事もの、ファンタジー、ミステリーや動物、あやかし、結婚もの、令嬢ものなど、「本とひと息、ちょっとほっこり。」をキャッチコピーに、180点ほど刊行してまいりました。

今後も、面白い小説を出していけるよう編集部一同、尽力してまいります。

今回、読者のみなさまに感謝を込めて、「ファン文庫」10周年を記念した総額10万円のキャンペーン開催を開催します。X（Twitter）に投稿いただくと、抽選で毎月10名（2026年5月から2027年2月末）に、デジタル図書カード1,000円分が当たります。

応募はたったの1ステップ

X（Twitter）に「ファン文庫の好きなタイトル」と「コメント」、「ハッシュタグ（#ファン文庫10周年）」を含めた投稿をしていただくと応募完了となります。この機会にあなたの大切なタイトルへの想いをぜひ投稿してください。

キャンペーン期間：

2026年5月1日（金）～2027年2月28日（日）

当選のご連絡：

「マイナビ出版【公式】」アカウント（https://x.com/mynavipub）のチャット（旧DM）にて、メールアドレスをお伺いいたします。その後、3か月を目安に、メールにて、デジタル図書カードをお送りいたします。

注意事項：

※抽選の結果はチャット（旧DM）のご連絡をもってかえさせていただきます。

※応募アカウントの設定によりチャット（旧DM）をお送りできない場合がございます。あらかじめ設定をご確認ください。

キャンペーンに伴い、全国で『ファン文庫』書店フェアを開催

10周年を記念した特別帯が巻かれた『ファン文庫』10周年書店フェアを開催予定です。順次、「マイナビ出版【公式】」アカウント（https://x.com/mynavipub）にて開催店舗をお知らせします。

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/