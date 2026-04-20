TVアニメ『ハイスクール！奇面組』より、一応高校イメージジャージやインパクト抜群な「奇面フラッシュ」デザインのスライドミラー風アクリルキーホルダーなど、個性が炸裂する新作グッズが登場！

バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するフジテレビ深夜アニメ枠“ノイタミナ”から生まれたアパレルブランド「ノイタミナアパレル」は、TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のグッズを2026年4月20日（月）より販売開始いたします。

一応高校イメージジャージをはじめ、全7アイテムをラインナップ。

▼商品販売ページ

ノイタミナアパレル(https://www.noitamina-apparel.com/)

▼商品一覧

●TVアニメ『ハイスクール！奇面組』一応高校イメージジャージ（全5種）POPなジッパーチャームが付いたジャージのバックには「一応高等学校」をプリント。「一堂 零」、「冷越 豪」「出瀬 潔」、「大間 仁」、「物星 大」の全5種。

販売価格：10,780円（税込）

サイズ展開：

・Sサイズ ：約着丈60cm 身幅52cm 裄丈80cm

・Mサイズ ：約着丈64cm 身幅57cm 裄丈84cm

・Lサイズ ：約着丈68cm 身幅62cm 裄丈87cm

製品素材：ポリエステル100％、アクリル、合金

●TVアニメ『ハイスクール！奇面組』アニメロゴパーカー／TシャツホワイトボディのフロントにアニメロゴをPOPなカラーで大胆にプリントした、インパクト抜群のパーカー＆Tシャツ。

◆販売価格：

・パーカー：7,480円（税込）

・Tシャツ：3,300円（税込）

◆サイズ展開：

▽パーカー

・Sサイズ（約着丈64cm 身幅54cm 肩巾46cm 袖丈61cm）

・Mサイズ（約着丈67cm 身幅57cm 肩巾49cm 袖丈62cm）

・Lサイズ（約着丈70cm 身幅60cm 肩巾52cm 袖丈63cm）

▽Tシャツ

・Sサイズ ：約身丈66cm 身幅49cm 肩幅44cm 袖丈19cm

・Mサイズ ：約身丈70cm 身幅52cm 肩幅47cm 袖丈20cm

・Lサイズ ：約身丈74cm 身幅55cm 肩幅50cm 袖丈22cm

◆製品素材：綿100%

●TVアニメ『ハイスクール！奇面組』アクリルブロック（全5種）キャラクターカラーを背景にキャラクターと名前をデザインした、厚さ10mmのアクリルブロック。「一堂 零」、「冷越 豪」「出瀬 潔」、「大間 仁」、「物星 大」の全5種。

販売価格：1,540円（税込）

本体サイズ：W60mm × H65mm × D10mm

製品素材：アクリル

●TVアニメ『ハイスクール！奇面組』学生証風アクリルバッグチャーム（全7種）「一堂 零」、「冷越 豪」「出瀬 潔」、「大間 仁」、「物星 大」、「河川 唯」、「宇留千絵」の学生証風デザインのバッグチャーム。

販売価格：1,870円（税込）

本体サイズ：W110mm × H75mm × D3mm

製品素材：アクリル、鉄、亜鉛合金、真鍮

●TVアニメ『ハイスクール！奇面組』奇面フラッシュ スライドミラー風アクリルキーホルダー「奇面組」メンバーの名物シーン「奇面フラッシュ」を大胆にデザインしたスライドミラー風アクリルキーホルダー。

販売価格：1,485円（税込）

本体サイズ：W90mm × H60mm × D3mm

製品素材：アクリル、合金

●TVアニメ『ハイスクール！奇面組』両面プリントポーチ「奇面組」メンバーをレトロポップなテイストでデザイン。ジップを開けると内側に散りばめられたメンバーの顔がのぞく、遊び心あふれる両面プリントポーチです。

販売価格：2,090円（税込）

本体サイズ：約H14cm × W18cm

製品素材：ポリエステル

▼購入特典

TVアニメ『ハイスクール！奇面組』商品を税込3,000円以上お買い上げごとに購入特典としてホロステッカーをランダムで1枚プレゼント！

※キャンペーン期間: 2026年4月20日(月)18:00～2026年5月6日(水)23:59

※特典は無くなり次第終了になります。

(C)︎新沢基栄／集英社・奇面組

▼販売概要

・予約販売開始 : 2026年4月20日（月）18:00～

・商品お届け時期 : 2026年6月末以降順次発送開始予定

・販売サイト：ノイタミナアパレル https://www.noitamina-apparel.com(https://www.noitamina-apparel.com/)

▼「ノイタミナアパレル」とは

2011年TVアニメ「ギルティクラウン」放送開始に合わせてブランドがスタート。

2013年TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」において、キャラクター香水の香りをファン投票形式で商品化する「キャラクター香水投票プロジェクト」を行うなど、アニメ関連グッズの枠に囚われない商品を企画し展開している。

公式X（旧Twitter）：@noitaminaaparel(https://x.com/noitaminaaparel)

公式Instagram：@noitaminaapparel(https://www.instagram.com/noitaminaapparel/)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）

電話：03-6435-3912

メールアドレス：info@banana-spirits.com

FAX：03-6435-3914