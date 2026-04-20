TVアニメ『ハイスクール！奇面組』より、一応高校イメージジャージやインパクト抜群な「奇面フラッシュ」デザインのスライドミラー風アクリルキーホルダーなど、個性が炸裂する新作グッズが登場！

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バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区　代表取締役：米山博）が運営するフジテレビ深夜アニメ枠“ノイタミナ”から生まれたアパレルブランド「ノイタミナアパレル」は、TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のグッズを2026年4月20日（月）より販売開始いたします。





一応高校イメージジャージをはじめ、全7アイテムをラインナップ。



▼商品販売ページ

ノイタミナアパレル(https://www.noitamina-apparel.com/)





▼商品一覧


●TVアニメ『ハイスクール！奇面組』一応高校イメージジャージ（全5種）

POPなジッパーチャームが付いたジャージのバックには「一応高等学校」をプリント。「一堂 零」、「冷越 豪」「出瀬 潔」、「大間 仁」、「物星 大」の全5種。


販売価格：10,780円（税込）


サイズ展開：


・Sサイズ ：約着丈60cm　身幅52cm　裄丈80cm


・Mサイズ ：約着丈64cm　身幅57cm　裄丈84cm


・Lサイズ ：約着丈68cm　身幅62cm　裄丈87cm


製品素材：ポリエステル100％、アクリル、合金





●TVアニメ『ハイスクール！奇面組』アニメロゴパーカー／Tシャツ

ホワイトボディのフロントにアニメロゴをPOPなカラーで大胆にプリントした、インパクト抜群のパーカー＆Tシャツ。


◆販売価格：


・パーカー：7,480円（税込）


・Tシャツ：3,300円（税込）


◆サイズ展開：


▽パーカー


・Sサイズ（約着丈64cm　身幅54cm　肩巾46cm　袖丈61cm）


・Mサイズ（約着丈67cm　身幅57cm　肩巾49cm　袖丈62cm）


・Lサイズ（約着丈70cm　身幅60cm　肩巾52cm　袖丈63cm）


▽Tシャツ


・Sサイズ ：約身丈66cm　身幅49cm　肩幅44cm　袖丈19cm


・Mサイズ ：約身丈70cm　身幅52cm　肩幅47cm　袖丈20cm


・Lサイズ ：約身丈74cm　身幅55cm　肩幅50cm　袖丈22cm


◆製品素材：綿100%





●TVアニメ『ハイスクール！奇面組』アクリルブロック（全5種）

キャラクターカラーを背景にキャラクターと名前をデザインした、厚さ10mmのアクリルブロック。「一堂 零」、「冷越 豪」「出瀬 潔」、「大間 仁」、「物星 大」の全5種。

販売価格：1,540円（税込）


本体サイズ：W60mm × H65mm × D10mm


製品素材：アクリル





●TVアニメ『ハイスクール！奇面組』学生証風アクリルバッグチャーム（全7種）

「一堂 零」、「冷越 豪」「出瀬 潔」、「大間 仁」、「物星 大」、「河川 唯」、「宇留千絵」の学生証風デザインのバッグチャーム。

販売価格：1,870円（税込）


本体サイズ：W110mm × H75mm × D3mm


製品素材：アクリル、鉄、亜鉛合金、真鍮





●TVアニメ『ハイスクール！奇面組』奇面フラッシュ スライドミラー風アクリルキーホルダー

「奇面組」メンバーの名物シーン「奇面フラッシュ」を大胆にデザインしたスライドミラー風アクリルキーホルダー。

販売価格：1,485円（税込）


本体サイズ：W90mm × H60mm × D3mm


製品素材：アクリル、合金





●TVアニメ『ハイスクール！奇面組』両面プリントポーチ

「奇面組」メンバーをレトロポップなテイストでデザイン。ジップを開けると内側に散りばめられたメンバーの顔がのぞく、遊び心あふれる両面プリントポーチです。

販売価格：2,090円（税込）


本体サイズ：約H14cm × W18cm


製品素材：ポリエステル





▼購入特典

TVアニメ『ハイスクール！奇面組』商品を税込3,000円以上お買い上げごとに購入特典としてホロステッカーをランダムで1枚プレゼント！




※キャンペーン期間: 2026年4月20日(月)18:00～2026年5月6日(水)23:59


※特典は無くなり次第終了になります。





(C)︎新沢基栄／集英社・奇面組





▼販売概要


・予約販売開始 : 2026年4月20日（月）18:00～


・商品お届け時期 : 2026年6月末以降順次発送開始予定


・販売サイト：ノイタミナアパレル https://www.noitamina-apparel.com(https://www.noitamina-apparel.com/)






▼「ノイタミナアパレル」とは

2011年TVアニメ「ギルティクラウン」放送開始に合わせてブランドがスタート。


2013年TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」において、キャラクター香水の香りをファン投票形式で商品化する「キャラクター香水投票プロジェクト」を行うなど、アニメ関連グッズの枠に囚われない商品を企画し展開している。





公式X（旧Twitter）：@noitaminaaparel(https://x.com/noitaminaaparel)


公式Instagram：@noitaminaapparel(https://www.instagram.com/noitaminaapparel/)


【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）


電話：03-6435-3912


メールアドレス：info@banana-spirits.com


FAX：03-6435-3914