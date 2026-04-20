5月22日「学研の図鑑LIVE編集長×岡崎百貨店店主の“偏愛”トークショー」開催

株式会社有隣堂

株式会社有隣堂（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：松信健太郎）が運営する「STORY STORY YOKOHAMA」（所在地：横浜市中区）は、2026年5月22日(金)、開店5周年を記念した特別企画として、学研の図鑑LIVE編集長・松原由幸氏と、当社文房具バイヤー・岡崎弘子による対談イベント「学研の図鑑LIVE編集長×岡崎百貨店店主の“偏愛”トークショー」を開催いたします。

本企画は、公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」への出演で人気を集める松原氏と岡崎による、リアルな場での初共演となる5周年記念の特別イベントです。それぞれの分野で“偏愛”を極めた二人が、情熱を注ぐものについて語り尽くすトークショーのほか、質問会やサイン会を実施いたします。

横浜の地で本や文房具の楽しさを発信し続けてきた「STORY STORY YOKOHAMA」ならではの、熱量あふれる体験をファンの皆様へお届けいたします。

開催概要

イラスト＝松原由幸

「学研の図鑑LIVE編集長×岡崎百貨店店主の“偏愛”トークショー」

- 日時：2026年5月22日(金) 13:00～／17:00～- 場所：STORY STORY YOKOHAMA 併設カフェスペース- 登壇者：松原由幸（Gakken 図鑑チーム編集長）、岡崎弘子（有隣堂 文房具バイヤー／岡崎百貨店店主）- 定員：各回25名- 参加費： 500円（税込／1ドリンク付き）- チケット販売方法：2026年5月2日(土) 11:00より、STORY STORY YOKOHAMAオンラインストアにてて先着販売を開始いたします。- イベント詳細：https://www.yurindo.co.jp/story-story/pickup/6207

開催の経緯

横浜の地で本や文房具の楽しさを発信し続ける「STORY STORY YOKOHAMA」は、開店5周年という節目を迎えました。この記念すべき年に、これまで以上に有隣堂ならではの体験価値を直接お届けしたいと考え、模索してまいりました。

この度、その想いに共鳴した学研の図鑑LIVE編集長・松原由幸氏からの提案により、公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」でお馴染みの文房具バイヤー・岡崎弘子との初共演が実現いたします。チャンネル内でも未だ共演経験がない「異色のプロフェッショナル同士」が、それぞれの専門領域を超え、情熱を注ぐ対象への“偏愛”を語り尽くします。リアルな場だからこそ分かち合える熱量を、5周年の感謝とともにお届けいたします。

プログラム予定

【当日スケジュール】

- 一部：13:00～14:00 トークショー・質問会／ 14:00～ サイン会- 二部：17:00～18:00 トークショー・質問会／ 18:00～ サイン会

1.トークショー・質問会

学研の図鑑LIVE編集長・松原氏がMCとなり、お互いの“偏愛”する文房具や書籍について熱く語り合います。 終盤には、お客様からの質問にお答えするコーナーも予定しています。

※全席自由席です。当日12:30と16:30より受付開始し、会場入口にてサイン会整理券を配布いたします。

2.サイン会

希望者を対象にサイン会を実施いたします。

＜イベント参加条件・注意事項＞

対象：本イベントのチケットをご購入いただいた方（サイン会整理券との引換が必要です）

サイン対象物（お一人様1点まで）：

・当日STORY STORY YOKOHAMAにてご購入いただいた書籍・グッズ

・Gakken関連商品、「有隣堂しか知らない世界」関連書籍（私物持込み可）

・色紙、スケッチブック（私物持込み可）

※他出版社発行の書籍へのサインはご遠慮ください。

チケット販売方法

- 販売開始日：5月2日(土) 11:00- 販売ページ（STORY STORY YOKOHAMAオンラインストア）：https://story-yokohama.com/?category_id=632be5f0852d444c89729cbc

※チケットのキャンセルが出た場合はその枠のお申込みが可能となります

＜チケット販売に関するお問い合わせ＞

TEL：045-225-8391（STORY STORY YOKOHAMA／担当：近藤）

受付時間：11:00～20:00

登壇ゲスト

松原由幸（まつばら・よしゆき）

愛知県生まれ。2017年株式会社Gakken（旧学研プラス）に入社。学習参考書やドリルの編集を経て図鑑編集部に所属、『学研の図鑑LIVE』シリーズで恐竜などのテーマを担当し、現在は編集長を務める。公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」では「30秒で恐竜を描ける男」として、これまでに17回出演。2025年11月20日（木）に配信したYouTubeライブ「限定カバー付き「ティラノサウルス図鑑」即売会 ～有隣堂しか知らない世界379～」では10分37秒で図鑑4000冊を完売した。

松原由幸／撮影＝多田悟

岡崎弘子（おかざき・ひろこ）

神奈川県生まれ。1986年の入社以来、長年にわたり文房具の仕入れを担当。公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」では「文房具王になり損ねた女」として、文房具への愛情あふれる語り口が話題に。自身がセレクトしたこだわりの文房具や雑貨を展開する「岡崎百貨店」をSTORY STORY YOKOHAMA内にてプロデュースしている。キラキラしたもの、かわいいものをこよなく愛する。

YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」について

岡崎弘子

「有隣堂しか知らない」様々な世界を、スタッフが愛をこめてお伝えするチャンネルです。創業116年の老舗書店独自の世界観を、ぜひ楽しみながらご覧ください。きっと皆さんの役に立つ情報があるはずです。

- チャンネル開設日：2020年6月30日 〈毎週火曜更新〉- チャンネル登録者数：52万人(2026年4月14日現在)- YouTube：https://www.youtube.com/@Yurindo_YouTube- X(旧Twitter)：https://twitter.com/Yurindo_YouTube- HP：https://www.yurindo.co.jp/youtube-yuseka/

STORY STORY YOKOHAMAについて

- 名称：STORY STORY YOKOHAMA(ストーリーストーリーヨコハマ)- 開業日：2020年10月16日- 住所：神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 ヒューリックみなとみらい コレットマーレ 5F- 最寄駅：JR京浜東北線・根岸線 / 横浜市営地下鉄「桜木町駅」- 営業時間：11:00～20:00- 定休日：元旦および施設休館日に準ずる- 取扱：本／雑貨／カフェ（一部テイクアウトあり）／図書カード／HonyaClub受取- 駐車場：提携駐車場あり- HP：https://www.yurindo.co.jp/story-story/store-yokohama