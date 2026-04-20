【L-TRACK】日本最大級の展示会「マーケティングWeek -春 2026-」に出展！

株式会社SVC

LINE計測ツール「L-TRACK」を提供する株式会社SVC（代表者： 神永明大 所在地： 東京都品川）が、2026年4/22（水）～4/24（金）の3日間、更なる認知拡大を広げるため

東京ビッグサイトにて開催される「マーケティングWeek -春 2026-」に出展いたします。

【L-TRACKとは】

LINE公式アカウントの友だち追加数を、LINEログインの「認証画面」を通さず、友だち追加ボタンで正確に計測ができるLINE計測ツールです。

従来、LINEログイン（認証画面）によって発生していたユーザーの離脱を完全に解消し、友だち追加までの導線がスムーズになりました。

さらに、各広告媒体と連携することで、「どこから何人追加されたか」を明確に可視化できるため、広告配信の最適化とROASの改善を両立させることが可能です。

L-TRACK（株式会社SVC）ブース位置

ブースの位置は下記の画像となっております。

通路20を直進していただくと、ブースに到着いたします。

ブースでは実際の管理画面や効果的な利用方法など、より詳しい機能のご説明もさせていただきますので是非、お立ち寄りいただけますと幸いでございます。

EXPO特典

4/22(水)~4/24(金)の期間中に、ご契約いただいた企業様のみの

EXPO限定キャンペーンもご用意しております！

詳細は、弊社L-TRACKブースにてお申しつけください。

【入場申込フォーム】

https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1609086617728955-HJN

※入場料は無料でございます。

【出展概要】

展示会名：マーケティングWeek -春 2026- （デジタルマーケティング強化EXPO)

会場：東京ビッグサイト 南館 南展示棟3ホール

開催日程：2026年4月22日（水）～24日（金）

入場方法：事前申請（無料）

【会社概要】

企業名： 株式会社SVC

代表者： 神永明大

所在地： 東京都品川区西五反田7-13-6

設立： 2002年5月

URL：http://s-vc.jp/(http://s-vc.jp/)

【お問い合わせ】

▶ホームページ：https://line-track.com/

▶メールアドレス：info@l-tra.com