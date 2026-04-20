【L-TRACK】日本最大級の展示会「マーケティングWeek -春 2026-」に出展！
LINE計測ツール「L-TRACK」を提供する株式会社SVC（代表者： 神永明大 所在地： 東京都品川）が、2026年4/22（水）～4/24（金）の3日間、更なる認知拡大を広げるため
東京ビッグサイトにて開催される「マーケティングWeek -春 2026-」に出展いたします。
【L-TRACKとは】
LINE公式アカウントの友だち追加数を、LINEログインの「認証画面」を通さず、友だち追加ボタンで正確に計測ができるLINE計測ツールです。
従来、LINEログイン（認証画面）によって発生していたユーザーの離脱を完全に解消し、友だち追加までの導線がスムーズになりました。
さらに、各広告媒体と連携することで、「どこから何人追加されたか」を明確に可視化できるため、広告配信の最適化とROASの改善を両立させることが可能です。
L-TRACK（株式会社SVC）ブース位置
ブースの位置は下記の画像となっております。
通路20を直進していただくと、ブースに到着いたします。
ブースでは実際の管理画面や効果的な利用方法など、より詳しい機能のご説明もさせていただきますので是非、お立ち寄りいただけますと幸いでございます。
EXPO特典
4/22(水)~4/24(金)の期間中に、ご契約いただいた企業様のみの
EXPO限定キャンペーンもご用意しております！
詳細は、弊社L-TRACKブースにてお申しつけください。
【入場申込フォーム】
https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1609086617728955-HJN
※入場料は無料でございます。
【出展概要】
展示会名：マーケティングWeek -春 2026- （デジタルマーケティング強化EXPO)
会場：東京ビッグサイト 南館 南展示棟3ホール
開催日程：2026年4月22日（水）～24日（金）
入場方法：事前申請（無料）
【会社概要】
企業名： 株式会社SVC
代表者： 神永明大
所在地： 東京都品川区西五反田7-13-6
設立： 2002年5月
URL：http://s-vc.jp/(http://s-vc.jp/)
【お問い合わせ】
▶ホームページ：https://line-track.com/
▶メールアドレス：info@l-tra.com