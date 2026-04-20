全24口が30秒で申込満了、沖縄県・石垣島の“海の見えるプール付きヴィラ”に投資家殺到｜別荘投資「COCO VILLA Owners」

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、200万円から別荘が所有できる小口別荘投資「COCO VILLA Owners」の新規拠点説明会を2026年4月15日（水）に実施しました。

この説明会内で実施した販売において、ご用意していた全24口が30秒で応募上限に達し、多くの投資家から関心を集めました。

リノベーション前 外観

第39弾 COCO VILLA 石垣島

COCO VILLA 石垣島は、国内有数のリゾート地である石垣島に位置する新規拠点。

これまで多くのオーナーから期待が寄せられていた沖縄エリアの2拠点目として誕生しました。



海を望む高台に位置し、ガーデンプールやサウナを備えた非日常性の高い滞在体験を提供します。

さらに、一棟貸し×サウナ×プールを備えた宿泊施設は供給が限られており、希少性の高いポジションを確立。

既存の運営実績とCOCO VILLAのノウハウを掛け合わせることで、安定した稼働と高単価運営の両立を図る投資モデルです。

詳細を見る :https://owners.coco-villa.jp/villa/ishigakijima-39/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260420-ishigakijima

リノベーション前 外観リノベーション前 プールサイド

COCO VILLA 石垣島の4つの魅力

1：プール×オーシャンビュー×BBQが生む高単価滞在プール イメージ

屋外のウッドデッキの先には、10m×5mのガーデンプール。

高台から海を望むロケーションと、プールの水面越しに広がるオーシャンビューが、石垣島ならではの開放感を際立たせます。

さらに、滞在中の時間を施設内で完結できるようBBQ設備も設置。



こうした「過ごし方そのものを設計した空間づくり」によって他施設との差別化につながり、価格競争に陥りにくいポジションを確立します。

2：サウナ×星空がつくる唯一性の高い滞在体験サウナ イメージ

屋外プール横に、HARVIA製のバレルサウナを設置。

大きなガラス面を備え、海を望みながらサウナを楽しめる開放的な空間となっています。

高台に位置する立地と、町明かりの少ない環境により、日本初の星空保護区にも認定される石垣島の美しい星空を望むことが可能。



こうした環境と設備を掛け合わせることで、他施設では代替しにくい滞在価値を創出します。

一棟貸し×サウナ×プールという限られた供給の中で、明確な差別化要素として機能します。

非日常性の高い体験により、高単価かつ安定した運営を支える設計です。

3：石垣島という国内有数のリゾート地徒歩圏内の天然ビーチ

近年の石垣島は、海外路線の利用者数は前年比約300％と急増し、国内外双方からの来訪が期待できる環境が整っています。



石垣島の南部には大型ホテルが多く立地する一方で、本拠点は自然豊かな北部エリアに位置。

ホテル滞在とは異なるプライベート性や景観価値に重きを置くことで差別化を図り、プールやサウナを備えることでエリア特性との親和性を高め、安定した稼働を支えます。

4：既存実績が裏付ける収益ポテンシャルリノベーション前 外観

本拠点は、すでに民泊として運営済み。

人員不足による限定的な稼働にも関わらず年間約800万円の売上を記録したため、適切な運営体制を整えることで収益拡大が見込めます。



さらに、COCO VILLAでは既存物件の収益最大化の実績を有しており、大室山や奥湯河原では売上が約2倍に伸長。

同様に本物件においても、運営の最適化により収益のさらなる向上が期待できます。

リノベーション前 リビングリノベーション前 リビングリノベーション前 キッチンリノベーション前 寝室リノベーション前 寝室リノベーション前 浴室

COCO VILLA 石垣島 施設基本情報

名 称：COCO VILLA 石垣島

住 所：〒907-0453 沖縄県石垣市川平1216-318

駐 車 場 ：3台

間 取 り ：2LDK

定 員：9名（推奨4名） ※ 予定

設 備：サウナ、水風呂、プール、BBQ

詳 細：https://owners.coco-villa.jp/villa/ishigakijima-39/(https://owners.coco-villa.jp/villa/ishigakijima-39/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260420-ishigakijima)

Google Maps：https://maps.app.goo.gl/M5WL5A8Wj54VcEBD9

※ 宿泊開始前に変更になる場合がございます

【 アクセス 】

最寄り空港：「石垣空港」より車で約30分

最寄りバス停：川平リゾート線「山原」より約5分

COCO VILLAとは

海・山・湖・川、そして観光地まで。

その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。

自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。

すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。

誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる一棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。

COCO VILLAは現在、関東・東海・甲信越エリアを中心に複数の拠点を展開。

今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開します。

COCO VILLAとは :https://owners.coco-villa.jp/about/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260420-ishigakijima特徴や宿泊できるヴィラを詳しくご紹介

COCO VILLA 今帰仁（沖縄県・プール付き）COCO VILLA 淡路島（兵庫県・オーシャンビューが魅力）COCO VILLAの関連リンク

公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/(https://coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260420-ishigakijima)

COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/(https://owners.coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260420-ishigakijima)

公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube ： https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing(https://www.youtube.com/channel/UCope9lmkw4aPCWUxymCnsbw)

COCO VILLA sauna ： https://coco-villa-sauna.com/(https://coco-villa-sauna.com/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260420-ishigakijima)

COCO VILLA SHOP ： https://cocovilla.base.shop/(https://cocovilla.base.shop/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260420-ishigakijima)

COCO VILLA Ownersとは

COCO VILLA Ownersは、手頃な価格で別荘所有ができる上、資産として収益も得られる新しい仕組みです（特許出願中）

COCO VILLA Ownersの仕組み

オーナーは、年間最大120泊（※1）を自己利用できるほか、利用しない日数を貸別荘として運営し、その収益をランニングコストに充て、余剰分を各オーナーへ分配します。

宿泊にはCOCO VILLA Owners独自の「COCO VILLAポイント」を利用し、所有する別荘だけでなく、全国各地にある、所有していないCOCO VILLAにも宿泊できます。

また、所有権を持つことができるため、売却（※2）や相続、さらには減価償却による節税メリットも得られます。

※1 1物件あたりオーナー全員で宿泊できる最大日数（旅館業法の適用物件では年間120泊、民泊物件では年間180泊を貸し出し可能）

※2 3年間の保有義務があり、その後、当社が転売活動を行います

拠点説明会 インフォメーション登録 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fqY7KjVpmZQM8JquI0WaCRqhlxKxX3bq7Q-Gp8TtupBk6Q/viewformオーナーになるには、まずは説明会にご参加ください

サービス概要：https://owners.coco-villa.jp/scheme/(https://owners.coco-villa.jp/scheme/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260420-ishigakijima)

資料請求 ：https://owners.coco-villa.jp/document-request/(https://owners.coco-villa.jp/document-request/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260420-ishigakijima)

運営会社情報

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：〒105-0003 東京都港区西新橋2-39-3 WAW SVAX西新橋ビル 3F

会 社 HP：https://cocozas.jp/(https://cocozas.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260420-ishigakijima)

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）