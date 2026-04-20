マキタスポーツさんや坂本英城さんらが出演！「『OPUS: Prism Peak』の世界を訪ねて」4日連続公開！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、2026年4月16日に発売したばかりの写真をテーマにしたアドベンチャーゲーム『OPUS: Prism Peak』の魅力をご紹介する「『OPUS: Prism Peak』の世界を訪ねて」と題した動画を本日4月20日から4日間連続公開することをお知らせします。

■『OPUS: Prism Peak』ストアページはこちら

Nintendo Switch(TM) 2：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000110391

Nintendo Switch(TM)：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100039

Steam(R)：https://bit.ly/opus_steam_prjp

4日連続公開！「『OPUS: Prism Peak』の世界を訪ねて」

「『OPUS: Prism Peak』の世界を訪ねて」は、芸人・俳優・ミュージシャン・著述家としてマルチな才能と個性で活躍されている「マキタスポーツ」さん、ノイジークローク代表取締役CEOかつゲーム作曲家の「坂本英城」さん、オペラからアニメなどのサブカルチャーまでグローバルに活動しているフォトグラファー「中村ユタカ」さん、歌手のほか映画や舞台への出演など俳優としても精力的に活動している『OPUS』シリーズ全制覇の「B≡FULLEST（ビフレスト）鶴見萌」さんに、ゲームの要素に触れていただき、それぞれの視点でゲームのこだわりや魅力などを語っていただいた動画です。

本日4月20日は、マキタスポーツさんに「主人公ユージンの物語」についてお話しいただいた動画を公開しました。自分と重ね合わせながら見ていきたい、と語ってくださったマキタスポーツさんの感想をぜひご覧ください。

YouTube URL：https://youtu.be/4gDnxPHd4M4

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=4gDnxPHd4M4 ]

以降の公開日時はこちら！

■4月21日12:00予定

中村ユタカさん：カメラシステムについて

YouTube URL：https://youtu.be/QFWRfBxWxAo ※時間になり次第公開します

■4月22日12:00予定

坂本英城さん：BGMについて

YouTube URL：https://youtu.be/yxSCzRjqMpI ※時間になり次第公開します

■4月23日12:00予定

B≡FULLEST鶴見萌さん：『OPUS』シリーズ全制覇者による今作の魅力について

YouTube URL：https://youtu.be/VOVDDF3HP4A ※時間になり次第公開します

※公開日時は予定です。予告なく変更になる可能性があります。

※公開終了は予定しておりませんが、事情により公開が終了する可能性がございます。予めご了承ください。

三木眞一郎さん、市ノ瀬加那さんキャストインタビュー公開中！

本作の主人公であるユージン役の三木眞一郎さんと、ユージンと共に「ボウの地」を旅をする謎の少女レン役の市ノ瀬加那さんに動画でインタビューを行いました。

演じた感想や、作品の魅力について語っていただきましたのでぜひご覧ください。

■ユージン役三木眞一郎さんキャストインタビュー

YouTube URL：https://youtu.be/MlMYLArXVeM

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MlMYLArXVeM ]

■謎の少女レン役市ノ瀬加那さんキャストインタビュー

YouTube URL：https://youtu.be/8FwT3fU9p0E

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=8FwT3fU9p0E ]

※公開期限：2027年4月16日まで

発売記念！出演声優集合サイン色紙プレゼントキャンペーン開催中！

本作の発売を記念して、出演声優の集合サイン色紙を抽選で3名様にプレゼントいたします。

「集英社ゲームズ【公式】-NEWS-」をフォロー、および該当のポストをリポストすることで応募完了！

期間は2026年4月26日23:59までとなりますのでぜひご参加ください。

プレイした感想もお待ちしております！

■「集英社ゲームズ【公式】-NEWS-」

https://x.com/ShueishaGamesON

■該当ポストはこちら：

https://x.com/ShueishaGamesON/status/2044679686656336020

配信ガイドラインについて

『OPUS: Prism Peak』は皆さまの配信・実況を歓迎しております。

他の方の楽しみを損なわないようネタバレを配慮しながらお楽しみください。

詳細はこちらをご覧ください。

https://shueisha-games.com/news/20260415_opus/

『OPUS: Prism Peak』とは

シャッターを押せば、君とさよなら。

帰省途中、幻想的な世界に迷い込んでしまった主人公ユージン。

迷い込んだ先で出会ったのは謎の少女と、手元には諦めたはずのカメラ。

「山の上に行きたいんだ--」

そう語る少女と共に、カメラのファインダーを通して隠された謎を解き明かしながら、「帰り道」を見つけ出す旅が始まります。

物語を彩る声優陣

※敬称略/キャラクター順

ユージン：三木眞一郎

ユージン（幼少期）：大地 葉

謎の少女レン：市ノ瀬加那

鹿の神霊：宮本充

犬の神霊：大西沙織

ヤギの神霊：後藤光祐

イノシシの神霊：檜山修之

ユニコーンの神霊：後藤沙緒里

イタチの神霊：井之上潤

センザンコウの神霊：奈良徹

クマの神霊：三宅健太

魚の神霊：小林沙苗

牛の神霊：田所陽向

公式サイトで出演声優のコメントを公開中

https://opuspp.shueisha-games.com/

『OPUS: Prism Peak』概要

■対応機種：Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / Steam

■ジャンル：さよならを撮り直す、フォトアドベンチャー

■発売日：好評発売中（2026年4月16日発売）

■発売金額：3,480円

■プレイ人数：1人

■言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(繁体字) / 中国語(簡体字) / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語

■発売：集英社ゲームズ

■開発：SIGONO

■コピーライト：(C)SIGONO INC. / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

■Nintendo Switch 2ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000110391

■Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100039

■『OPUS: Prism Peak』Steamページ：https://bit.ly/opus_steam_prjp

■『OPUS: Prism Peak』公式サイト：https://opuspp.shueisha-games.com/

■ローンチトレーラー：https://youtu.be/XtccCDmlLUs

■クリエイタープロフィール

“人々に喜びをもたらす、ユニークで心のこもった体験“をモットーとする台北のゲーム開発スタジオ。

「OPUS」シリーズでは独創的なアニメ調のグラフィック、感動的なストーリー、心に残るサウンドなどあらゆる要素が高く評価され、現在も多くのファンベースを作り上げている。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.