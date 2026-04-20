リビングコーポレーション「CASBEE Aランク」取得が累計38棟に到達！―2025年度は新たに4棟取得！

株式会社リビングコーポレーション

株式会社リビングコーポレーション（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：鈴木英樹）は、環境性能評価制度「CASBEE（建築環境総合性能評価システム）建築評価認証」において、RCマンション開発物件のCASBEE Aランク取得が累計38棟に到達したことをお知らせいたします。

このうち2025年度には、新たに「quadorシリーズ」3棟および「THE PEAKSシリーズ」1棟、計4棟がCASBEE Aランク評価を取得いたしました。

今後も、マンション建築における省エネルギー対策等の実施により、これまでの高い収益性・耐久性・デザイン性の追求のみならず、社会課題の解決に努め、長期的な企業価値の向上、ひいては持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

quador noie 池下 quador noie 今池

CASBEE とは

一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター（IBECs）が認証する建築環境総合性能評価のCASBEE は、建築物の環境性能を評価し格付する手法です。Aランクの評価結果は、S（素晴らしい）・A・B⁺・B⁻・C（劣る）の5段階のうち「大変良い」を意味し、環境への配慮はもちろん、室内空間の快適性や周辺環境への配慮を含めた建物の総合的な性能が通常の建物より優れている場合に受けることができます。

CASBEE Aランク取得への取り組み

弊社主力開発物件である「quadorシリーズ」では、全戸複層ガラスを採用しております。また、マンションの壁や窓等の断熱性能を高め、居室内を快適な室温に保ち、冷暖房にかかるエネルギーを低減することでCO2排出量削減に貢献しております。

※例えば、冬期においては室内の熱の流出を防ぎ、温かく快適に過ごすことができます。

また、これまでの断熱補強構造では床の仕上げにより厚さが増し、断熱材の厚さ分だけ天井高が低くなってしまうという問題がありましたが、技術開発を進めた結果、天井高への影響を抑えつつ断熱性能を向上させることが可能となりました。本技術は、特願2022-077705として出願し、特許第7712244号として特許登録されております。

リビングコーポレーションについて

株式会社リビングコーポレーションは、東京・名古屋・福岡エリアを中心に投資用マンション（quador/Brancheシリーズ等）の企画・設計・販売を手掛け、その他にも木造アパート開発やプロパティマネジメント事業、ホテル開発事業、各種投資事業等を展開する戸建て住宅販売日本一で知られる飯田グループホールディングスのグループ会社です。

当社は、「賃貸マンションに、もっと住むよろこびを。」をパーパスとして掲げ、家を「借りる」という選択をするすべての人に対し、安全で快適な賃貸マンションをつくり続けます。

【会社概要】

会社名：株式会社リビングコーポレーション

本店所在地：東京都渋谷区渋谷4-2-12 EDGE南青山2F

代表者：鈴木 英樹

設立：2015年8月

URL：https://www.living-cp.co.jp/

事業内容：不動産開発業・各種投資業

※株式会社リビングコーポレーションは分譲戸建住宅の国内販売シェア日本一で知られる飯田グループホールディングス株式会社のグループ会社です。