BLアワード2026総合コミック部門1位『太郎 DON’T ESCAPE！』の大型広告が4/20より池袋駅に登場！

株式会社サンディアス

株式会社サンディアス （本社：東京都渋谷区 代表取締役：井出洋、以下「当社」）が運営する商業BLレビューサイト「ちるちる」は、「BLアワード2026」の結果発表を記念し、2026年4月20日（月）より東京・池袋駅構内にて大型広告を掲出いたします。

今回の広告には、総合コミック部門で見事1位に輝いた『太郎 DON’T ESCAPE！』の作者・mememe先生による受賞記念描き下ろしイラストを使用。春らしいパステルカラーを基調とし、スーツに身を包んだ太郎と鉄が幸せそうに寄り添う姿が描かれています。チューリップを手にした太郎の頬に鉄がキスをする、多幸感あふれるキュートな1枚を大迫力のサイズでご覧いただけます。

駅広告の掲出期間は、2026年4月20日（月）から4月26日（日）の1週間です。期間限定の特別展示となりますので、この機会にぜひ現地へ足をお運びください。

また、こちらの描き下ろしイラストを使用したスペシャルな企画も進行中です。続報をお待ちください。

■駅広告詳細情報

＜掲出期間＞

2026年4月20日(月)～4月26日(日)

＜掲出場所＞

池袋プレミアムセット3

※東京メトロ 丸ノ内線 池袋駅

中央通路東改札付近（34・35番出入口方面）

＜注意事項＞

※本件に関して、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※広告をご覧になる際は、安全に注意し交通の妨げにならないようお願いいたします。

※写真撮影の際には周囲の方へのご配慮をお願いいたします。

※駅構内は公共スペースのため周囲へのご配慮並びに携帯電話のご利用マナーにご協力をお願いいたします。

※掲出物にお手を触れたり、もたれかかったりする行為は、 掲出物の損傷および事故防止のため、固くお断りいたします。