SPACECOOL、“サステナブルな都市をテクノロジーで実現する”グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展

SPACECOOL株式会社

宇宙に熱を逃がしゼロエネルギーの冷却を実現する放射冷却素材「SPACECOOL（スペースクール）」を研究開発・販売するSPACECOOL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：末光 真大以下「当社」）は、2026年4月27日（月）～29日（水・祝）に東京ビッグサイトで開催される、アジアで最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」の「SusHi Tech Global エリア」に出展いたします。

本素材は、熱を赤外線に変換して宇宙に放射することで、外部電力を一切使わずゼロエネルギーの冷却を可能とする新素材です。建物屋根や屋外電気設備に導入することで、内部の温度上昇を抑制し、機器の安定稼働や労働環境改善、省エネに貢献する新たなカーボンニュートラル技術としてグローバルで評価されています。

また、この省エネ性能が評価され、本素材は2025年度省エネ大賞を受賞しています。

会場へお越しの際は、当社ブースへ是非お立ち寄りください。

展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78861/table/182_1_aa1d03cf5fa37b854ecf3d9dab6ca755.jpg?v=202604211251 ]

※ご来場にはチケット（有料）が必要です。

チケットの購入はこちら(https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/info-ticket/)

なお、4/29（水・祝）はPublic Day(https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/publicday/)となっており、入場は無料です。

また、4月28日（火）10:30~11:15には、中小機構主催でJapan Stageにて開催されるセッション(https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/session/?day=Day2)へ、当社代表取締役CEO末光真大が登壇予定です。

当社は今後も、屋外機器や空調室外機における機器の安定稼働や労働環境改善、空調エネルギー消費およびCO2排出量の削減に貢献すべく、グローバルでのさらなるSPACECOOL実装の拡大に取り組んでまいります。

※「SPACECOOL」は登録商標です。