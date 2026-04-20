【高等課程｜2027年4月新専攻スタート】バーチャル・パフォーマーコースに運営スタッフ＆マネージャー専攻を開設

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

滋慶学園COMグループの総合専門学校・学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 高等課程（TSM高等課程）(https://www.tsm-koutoukatei.jp/)は、中学卒業後から音楽＆エンターテイメント業界をめざす人のための学校です。業界と連携した最新のカリキュラムで専門的なスキルを身につけながら普通科目（国語・数学・英語など）を学び、卒業時には大学・短大・専門学校の入学資格を取得できます。

2027年4月、TSM高等課程のバーチャル・パフォーマーコースに運営スタッフ＆マネージャー専攻が新たに開設されることが決定しました。

バーチャル・パフォーマーコース 運営スタッフ＆マネージャー専攻でできること

表現者の活動をサポートしたい人のための学び

あこがれのエンターテイメント業界では、表舞台に出る人のほかにも、さまざまな職種の人が活躍しています。アイドルやバーチャルアーティストをはじめ、表現者の活動をサポートする運営・マネジメントの仕事もそのひとつです。

運営スタッフ＆マネージャー専攻では、“推し”を支え、業界を盛り上げていくために必要な知識やスキルを基礎から学ぶことができます。

主な授業内容

マネジメントやマーケティングに関する科目に加え、プロデュース業務全般を学ぶ「プロデューサー概論」も履修できます。ほかにも作曲やイラストなど、自分の興味のあるジャンルの科目も選択可能です。専門分野だけでなく、一般の高校と同じように普通科目（国語・数学・英語など）も学ぶので、卒業時には大学・短大・専門学校の入学資格を取得できます。

目指せる職業

運営スタッフ

マネージャー

プロデューサー

マーケター

イラストレーター など

ただいまTSM高等課程では、運営スタッフ＆マネージャー専攻の学びをいち早く体験できるオープンキャンパスを開催中。この機会にぜひご参加ください。

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 高等課程 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41195/table/188_1_075e7858a89e2d24a63b3b4c0130a477.jpg?v=202604211251 ]

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 高等課程（TSM高等課程）(https://www.tsm-koutoukatei.jp/)は、音楽・ダンス・エンターテイメントを学びながら高卒同等資格が取得できる学校です。

好きなことを学ぶだけでなく、好きなことを通して、現場での実践経験や授業の中で、社会で役立つ力とそれぞれの武器を育てます。卒業後もそれぞれが自分の選んだ道に自信を持って、生き抜けるような力を養うために3年間しっかりサポートします。

自分らしさを発揮しながら、好きなことを思いきり学べる6コースを開講しています。

K-POPコース(https://www.tsm-koutoukatei.jp/course/kpop/) K-POPアイドル専攻／K-POPダンス専攻

バーチャル・パフォーマーコース(https://www.tsm-koutoukatei.jp/course/virtual-performer/) VTuber専攻／ボカロP専攻／イラスト・クリエイティブアート専攻（★）／歌い手専攻／運営スタッフ＆マネージャー専攻（★）

ダンスコース(https://www.tsm-koutoukatei.jp/course/dance/) プロダンサー専攻／ダンス＆ヴォーカル専攻／テーマパーク＆ミュージカル専攻／JAZZ＆バレエ専攻

ヴォーカル＆ミュージシャンコース(https://www.tsm-koutoukatei.jp/course/vocal-musician/) ヴォーカル専攻／シンガーソングライター専攻／ギター専攻／ベース専攻／ドラム専攻／キーボード専攻／ラッパー&トラックメイカー専攻／アーティスト＆クリエーター専攻

ストリートカルチャーコース(https://www.tsm-koutoukatei.jp/course/street-culture/) ストリートパフォーマー専攻（★）

芸能活動併修コース(https://www.tsm-koutoukatei.jp/course/entertainment/)（全コースから専攻を選択）

※（★）は2027年4月開設

https://www.tsm-koutoukatei.jp/

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西3-14-8

0120-532-314

koutoukatei@tsm.ac.jp