【高等課程｜2027年4月新専攻スタート】バーチャル・パフォーマーコースにイラスト・クリエイティブアート専攻を開設

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

滋慶学園COMグループの総合専門学校・学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 高等課程（TSM高等課程）(https://www.tsm-koutoukatei.jp/)は、中学卒業後から音楽＆エンターテイメント業界をめざす人のための学校です。業界と連携した最新のカリキュラムで専門的なスキルを身につけながら普通科目（国語・数学・英語など）を学び、卒業時には大学・短大・専門学校の入学資格を取得できます。

2027年4月、TSM高等課程のバーチャル・パフォーマーコースにイラスト・クリエイティブアート専攻が新たに開設されることが決定しました。

バーチャル・パフォーマーコース イラスト・クリエイティブアート専攻でできること

クリエイティブ力で業界をいろどる音楽系イラストレーターを目指す

音楽業界では、アーティストや楽曲の世界観を届けるために、イラストやビジュアルは大切な要素です。ジャケット、グッズ、SNSコンテンツのほか、VTuberのキャラクターデザインなど、音楽業界では“絵の力”が求められています。

イラスト・クリエイティブアート専攻では、表現力に加え、作品を広めて価値を届けるプロモーション力、著作権などの権利に関する知識をバランスよく学びます。TSMオリジナルのIPコンテンツを活用して学ぶことができるので、業界の最前線を体験しながら、実践力が身につきます。

主な授業内容

イラストや動画編集を学ぶほか、自分の興味や関心に合わせてヴォーカルや演技の授業も選択できます。クリエイティブ力を磨き、表現の幅を広げられることで、より良い作品づくりに欠かせない感性が身につきます。専門分野だけでなく、一般の高校と同じように普通科目（国語・数学・英語など）も学ぶので、卒業時には大学・短大・専門学校の入学資格を取得できます。

目指せる職業

イラストレーター

動画編集者

VTuber

Live2Dモデレーター

クリエイター など

ただいまTSM高等課程ではオープンキャンパスを開催中です。「絵を描くことが好き」「イラストを描いてみたい」など、イラストレーションや創作に興味のある中学生のみなさんにおすすめの体験授業をご用意しています。当日は学校説明会や個別相談も同時開催。イラスト・クリエイティブアート専攻を知る絶好の機会となっています。ぜひお気軽にご参加ください。

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 高等課程 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41195/table/189_1_68146ada5043865b6ad9b77e4884e6bf.jpg?v=202604211251 ]

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 高等課程（TSM高等課程）(https://www.tsm-koutoukatei.jp/)は、音楽・ダンス・エンターテイメントを学びながら高卒同等資格が取得できる学校です。

好きなことを学ぶだけでなく、好きなことを通して、現場での実践経験や授業の中で、社会で役立つ力とそれぞれの武器を育てます。卒業後もそれぞれが自分の選んだ道に自信を持って、生き抜けるような力を養うために3年間しっかりサポートします。

自分らしさを発揮しながら、好きなことを思いきり学べる6コースを開講しています。

K-POPコース(https://www.tsm-koutoukatei.jp/course/kpop/) K-POPアイドル専攻／K-POPダンス専攻

バーチャル・パフォーマーコース(https://www.tsm-koutoukatei.jp/course/virtual-performer/) VTuber専攻／ボカロP専攻／イラスト・クリエイティブアート専攻（★）／歌い手専攻／運営スタッフ＆マネージャー専攻（★）

ダンスコース(https://www.tsm-koutoukatei.jp/course/dance/) プロダンサー専攻／ダンス＆ヴォーカル専攻／テーマパーク＆ミュージカル専攻／JAZZ＆バレエ専攻

ヴォーカル＆ミュージシャンコース(https://www.tsm-koutoukatei.jp/course/vocal-musician/) ヴォーカル専攻／シンガーソングライター専攻／ギター専攻／ベース専攻／ドラム専攻／キーボード専攻／ラッパー&トラックメイカー専攻／アーティスト＆クリエーター専攻

ストリートカルチャーコース(https://www.tsm-koutoukatei.jp/course/street-culture/) ストリートパフォーマー専攻（★）

芸能活動併修コース(https://www.tsm-koutoukatei.jp/course/entertainment/)（全コースから専攻を選択）

※（★）は2027年4月開設

https://www.tsm-koutoukatei.jp/

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西3-14-8

0120-532-314

koutoukatei@tsm.ac.jp