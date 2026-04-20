スペイン発のエシカルなフットウェアブランド「GENUINS」ヴィーガン素材からポップカラーまで、新作サンダルが勢揃い！

ボードライダーズジャパン合同会社MALLORCA（Make-Up）

ボードライダーズジャパン合同会社が展開するスペイン発のエシカルなフットウェアブランド「GENUINS（ジェニュインズ）」では、ブライトカラーのスエードやヴィーガン素材、超軽量EVA素材を使用したパステルカラーの新作サンダルを4月上旬より発売中です。販売はGENUINS公式サイト、ボードライダーズジャパン直営店、および全国の取扱店舗です。また、メンズ・ウィメンズの新作サンダルを販売するPOP UPを、博多阪急（4/22～4/28）、そごう千葉店（5/12～5/25）、あべのハルカス近鉄本店（6/10～6/23）など全国の百貨店で順次開催します。

HONOLULU（Leopard）HAWAII（Paradise）

ウィメンズの新作には、高さ約3.2cmの厚底ソールのヴィーガンサンダル「HONOLULU」や、メタリックカラーが印象的な「GIKA」、ブライトカラーのスエードを使用した「DUBLIN」「HAWAII」が登場。さらに、ビーチやプールなど水辺で活躍し、旅行にも便利な全面EVA素材の超軽量ウォーターサンダル「MALLORCA」には、ウィメンズ限定のパステルカラーが新登場。素材やカラーで選べる楽しさも魅力のラインナップです。

「GENUINS」のサンダルは、人体構造に基づいて設計された天然コルクとフォームで形成され、安定感があり歩きやすく、足を入れた瞬間から感じられるソフトな履き心地とクッション性の高いフットベッドが特徴。PETA認証取得のヴィーガン素材や再生利用可能な天然コルクやゴムなどの自然環境に配慮した素材を積極的に取り入れて、100%スペイン・エルチェの自社工場で生産しています。

また、安全で健康的な労働環境づくり、ソーラーパネルを活用した省電力、アマゾン熱帯雨林の保全活動、廃棄物やインクの使用量を抑えたパッケージなど、製品を取り巻く様々な取り組みにより、エシカルなものづくりを実践しています。

【以降の表記について】

〈NEW MODEL〉・・・2026年春夏シーズンから展開する新モデル

〈NEW COLOR〉・・・新色が登場する継続モデル

〈VEGAN〉・・・動物由来の素材を使用していないモデル

GENUINS 2026 Spring & Summer Collection - Women’s -

自然なスタイルアップを叶える厚底や、太陽の光でさりげなく輝くメタリックカラーなど、程よい存在感が魅力のヴィーガンモデルが登場。

HONOLULU（Leopard/White/Black）HONOLULU（Leopard）

〈NEW COLOR〉〈VEGAN〉

HONOLULU（ホノルル） 価格：\16,500（税込）

サイズ：22～25cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 合成皮革 / ［アウトソール］ EVA

カラー： Leopard（レオパード）, Black（ブラック）, White（ホワイト）

ヴィーガン素材アッパーと高さ約3.2cmのソールを採用したHONOLULUに、レオパード柄とモノトーンの新色が登場。人体構造に基づいて設計された天然コルクのミッドソールとフォームのフットベッドが足をサポートし、足への圧力を分散。安定性を向上させ、快適な歩行を実現。アウトソールには軽量EVAを採用。

HONOLULU（Leopard）HONOLULU（Black）HONOLULU（White）

GIKA（Silver/Plutinum）

〈NEW MODEL〉〈VEGAN〉

GIKA（ギカ） 価格：\15,950（税込）

サイズ：22～25cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 合成皮革 / ［アウトソール］ EVA

カラー： Platinum（プラチナム）, Silver（シルバー）

メタリックカラーのヴィーガン素材でミニマルなデザインの新モデル。人体構造に基づいて設計された天然コルクのミッドソールとフォームのフットベッドが足をサポートし、足への圧力を分散。安定性を向上させ、快適な歩行を実現。バックルで調整可能、アウトソールには軽量EVAを採用。

GIKA（Plutinum）GIKA（Silver）

ブライトカラーのスエードやパステルカラーのEVAなどポップなカラーリングが夏らしい新作が登場。

HAWAII（Paradise）DUBLIN（Cirera/Paradise）

〈NEW MODEL〉

DUBLIN（ダブリン） 価格：\16,500（税込）

サイズ：22～25cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 本革 / ［アウトソール］ EVA

カラー： Paradise（パラダイス）, Cirera（シレラ）

LWG（※）ゴールド認定を得たブライトカラーのスエードを使用した新デザインのトングサンダル。人体構造に基づいて設計された天然コルクのミッドソールとフォームのフットベッドが足をサポートし、足への圧力を分散。安定性を向上させ、快適な歩行を実現。アウトソールには軽量EVAを採用。

DUBLIN（Paradise）DUBLIN（Cirera）

〈NEW COLOR〉

HAWAII（ハワイ） 価格：\15,400（税込）

サイズ：22～25cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 本革 / ［アウトソール］ EVA

カラー： Paradise（パラダイス）, Cirera（シレラ）, Butter（バター）

定番モデルHAWAIIに、LWG（※）ゴールド認定のスエードで春夏シーズンらしい新色が登場。人体構造に基づいて設計された天然コルクのミッドソールとフォームのフットベッドが足をサポートし、足への圧力を分散。安定性を向上させ、快適な歩行を実現。アウトソールには軽量EVAを採用。

HAWAII（Paradise）HAWAII（Cirera）HAWAII（Butter）MALLORCA（Mint）

〈NEW COLOR〉〈VEGAN〉

MALLORCA（マヨルカ） 価格：\7,150（税込）

サイズ：23～25cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ EVA / ［アウトソール］ EVA

カラー： Make-Up（メイクアップ）, Mint（ミント）, Celeste（セレステ）, Yellow（イエロー）

全面EVAで超軽量なウォーターサンダルMALLORCAにウィメンズ限定のパステルカラーが登場。一体成型でビーチやプール、シャワー、ボートなどあらゆる水辺のシーンで活躍する。軽量かつ柔らかい素材を使用し、長時間の使用でも快適さをキープします。2本のストラップはフィット感を調整でき、立体的なフットベッドが足裏をやさしくサポート。ユニセックスで、スタイルを問わず使える万能アイテムです。

MALLORCA（Make-Up）MALLORCA（Mint）MALLORCA（Celeste）MALLORCA（Yellow）

【「GENUINS」POP UP 概要】

4月22日（水）より全国の百貨店にてPOP UPを順次開催。メンズ・ウィメンズの新作を店頭でお試しいただける機会です。

＜博多阪急＞

開催期間：

2026年4月22日（水）～4月28日（火） 10:00～20:00

場所：

博多阪急 8F ステージ8

福岡市博多区博多駅中央街1-1 TEL. 092-461-1381

公式サイト：

www.hankyu-dept.co.jp/hakata/index.html(https://www.hankyu-dept.co.jp/hakata/index.html)

＜そごう千葉店＞

開催期間：

2026年5月12日（火）～5月25日（月） 10:00～20:00

場所：

そごう千葉店 2F 婦人靴売場

千葉県千葉市中央区新町1000番地 TEL. 043-245-2111

公式サイト：

www.sogo-seibu.jp/chiba(http://www.sogo-seibu.jp/chiba)

＜あべのハルカス近鉄本店＞

開催期間：

2026年6月10日（水）～6月23日（火） 10:00～20:00

場所：

あべのハルカス近鉄本店 タワー館 7F 紳士靴売場

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 TEL. 06-6624-1111

公式サイト：

abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/(https://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/)

主な展開アイテム

【メンズ】

DUETT（デュエット）

【ウィメンズ】

HAWAII（ハワイ）、HONOLULU LEAD（ホノルル リード）、HONOLULU（ホノルル）、DUBLIN（ダブリン）、GALIA（ガリア）、MELEN （メレン）、GELAN （ゲラン）、MATILDA （マチルダ）、OUD （オウド）

【ユニセックス】

HAWAII（ハワイ）

DUETT（Black）GALIA(Black/Chalk)

【 About GENUINS 】

共同創設者兼CEO (左:ホセ キラント 右:アスン キラント)

「GENUINS（ジェニュインズ）」は、1940年にスペインの靴産業発祥の地・エルチェで創業したファクトリーが、4世代にわたる靴づくりの技術と精神を受け継ぎ、2014年に新たに立ち上げたフットウェアブランドです。

スペイン靴職人のDNAと次世代の感性を融合し、リサイクル素材、ヴィーガン認証、地元生産にこだわったスペイン製サンダルは、デザイン性とサステナビリティを高次元で両立。ファッション性の高いデザインでありながら、優れたクッション性と人体構造に基づいて設計されたフットベッドにより快適な履き心地を実現。素材や環境に配慮した商品を提供し、履く人の価値観に寄り添う、新しいクラフトブランドです。

【販売店舗】

■ GENUINS公式サイト https://boardriders.co.jp/pages/genuins

■ ボードライダーズジャパン直営店舗 ※一部の店舗では取り扱い無し

■ 全国のGENUINS取り扱い店舗

【「GENUINS」の環境に配慮した取り組み 】

GENUINSでは、自然環境を配慮した素材を積極的に取り入れて、スペイン・エルチェの自社工場で生産しています。また、安全で健康的な労働環境づくり、再生エネルギーを活用した省電力での商品生産、アマゾン熱帯雨林の保全活動など、製品を取り巻く様々な環境に配慮した取り組みを実践しています。

自然環境に配慮した素材やパッケージ

［使用している主な素材］

■ペットフェルト：

海で回収したペットボトルを再生した100%リサイクルペットボトル素材。

■天然コルクとゴム：

管理されたスペインのデヘサ（牧草地）のコルク樫から抽出されたコルクと、自然な方法で作られたゴムは100%天然素材です。廃棄物を出さないよう全てリサイクルして再利用しています。

■レザー：

ゴールドステータスを持つLWG（レザーワーキンググループ）（※1）に属するサプライヤーを介したレザーのみを使用し、適切な動物保護活動を遵守します。

■ 80%アニマルフリー：

GENUINSの材料の80%は動物由来の素材不使用です。

■ PETA認証取得素材：

使用しているヴィーガン素材は、動物由来の素材や成分を一切使用していない証としてアメリカの動物愛護団体「People for the Ethical Treatment of Animals」によるPETA認証を取得しています。

■リサイクルポリエステル：

従来の方法で製造されたポリエステルに比べて、CO2の排出量を1/3に抑えたリサイクルポリエステルを採用しています。

■クロムフリー 無溶剤：

GENUINSのフットウェアには有害な化学物質は含まれておらず、接着剤は水性で溶剤を使用していません。また、MRSL（製造制限物質リスト）の条件を満たすサプライヤーとも提携しています。

■サステナブル パッケージ：

製品の包装は製品の品質保証や体験の一部でもありますが、これによって廃棄物が発生する可能性を認識しています。そのため、GENUINSでは、インク（環境にやさしいインク）の使用を最小限に抑え、100%リサイクルされた段ボールと紙を使用してパッケージを製造しています。

健全な労働環境

SMETA監査（※2）により公正な賃金を催促する責任のある企業として「GENUINS」は認定されました。安全で健康的な労働環境で、強制労働に反対し、児童労働を拒否し性差別と闘います。

再生エネルギーへの投資

自社の生産工場にソーラーパネルを設置したことにより、「GENUINS」の製造に使用されるエネルギーの68%が再生可能となりました。駐車場には電気自動車用のソーラーパネルと充電ポイントが設置されています。

アマゾン熱帯雨林の保全活動

NGOの「Oxizonia」と協力してアマゾン熱帯雨林保全プロジェクトに取り組み、違法採掘、密漁、違法伐採の進行の阻止を目指しています。 「GENUINS」の製品を購入することで、ペルーのアマゾン熱帯雨林にあるオキシゾニア・レックス保護区の森林再生に貢献します。

※1） LWG（レザーワーキンググループ）：レザーに対する品質や安全性、環境問題等の啓蒙活動を行う非営利の国際団体で、レザーに関するブランド、革製品製造販売会社、タンナー（製革業者）、皮革関連企業（貿易業者・商社、委託加工業者、皮革下請け業者）などで構成されています。

※2） SMETA監査： SMETA監査は、Sedex（Supplier Ethical Data Exchange）が策定した、労働基準、健康・安全、環境、事業倫理の4つの柱に基づいて、企業の社会的責任を評価する監査方法。

【 本件に関するお問い合わせ先 】

ボードライダーズジャパン

TEL：0120-32-9190

https://boardriders.co.jp/pages/genuins

公式Instagramアカウント

@genuins_japan(https://www.instagram.com/genuins_japan) https://www.instagram.com/genuins_japan

公式TikTokアカウント

@genuins.japan(https://www.tiktok.com/@genuins.japan) https://www.tiktok.com/@genuins.japan