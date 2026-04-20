社内イベントを「関係性づくりの機会」へ。全員参加型の体験で自然な交流を生み出す新サービス「HAZUM」提供開始

株式会社meleap

ARスポーツ「HADO」を展開する株式会社meleap（本社：東京都港区、代表取締役：福田 浩士）は、社内イベント・レクリエーションを通じて組織の関係性づくりを支援する新サービス「HAZUM（ハズム）」の提供を開始しました。

本サービスは、身体を動かす体験をきっかけに、社員同士の自然な会話と一体感を生み出し、企業が抱えるコミュニケーション課題の解決を目的としています。



HADO以外のコンテンツを取り揃えて、企画から運営まで総合的にサポートします。

HAZUM

参加ハードルの低いコンテンツを複数用意

背景

ARアクテビティ HADO足ツボ×椅子取りゲームボッチャ

企業における社内イベントは、社員同士の交流やリフレッシュの機会として、これまで多くの企業で活用されてきました。

近年ではそれに加え、

- 部署や役職を越えたつながりづくり- 自然なコミュニケーションの促進- 組織の一体感の醸成

といった、関係性そのものに価値を見出す動きが広がっています。

こうした背景のもと、単なるレクリエーションにとどまらず、体験を通じて自然な交流が生まれる『場の設計』が、社内イベントにおいても新たな選択肢として注目されています。

サービス概要

HAZUM（ハズム）の特徴は、以下の3点です。

- 自然な会話が生まれる設計無理に会話を促すのではなく、体験の中で自然に声をかけ合う状況を設計します。- 全員が関われるコンテンツ構成運動の得意・不得意や年齢・役職に関係なく、誰もが参加できる構成を重視しています。- 企画から運営まで一括対応イベントの設計から当日の進行・運営、会場や備品の手配まで、まとめて対応可能です。■提供内容- イベント全体の企画設計- コンテンツ選定（HADO、ボッチャ、フットダーツ、縁日など）- 当日の進行・運営- 会場手配（会議室、ホテル、体育館など）- ケータリング、表彰、撮影などのオプション対応

企業の目的・人数・会場条件に応じて、最適な構成をご提案します。

■対応範囲- 全国対応可能- 15名程度から数百名規模まで対応- 自社会議室、ホテル、体育館、商業施設などで実施可能■HAZUMの詳細/お見積り例

詳細はWEBページをご確認ください。

HAZUM（ハズム）特設ページ リンク(https://hado-official.com/service/hazum/)

代表取締役：福田 浩士 コメント

私たちはこれまで、ARスポーツHADOを通じて、運動の得意・不得意に関係なく、誰もが同じ場で体験を共有できる機会を提供してきました。

HAZUMでは、その知見を活かし、社内イベントを“自然な交流が生まれる場”として再設計しています。

社内イベントが一過性のものではなく、「またやりたい」「あの時間良かったよね」と語られる体験となることで、組織の関係性が前向きに変化していく。

そのような機会を、多くの企業様に提供していきたいと考えています。

今後の展開

今後はHAZUMを通じて、企業におけるコミュニケーションのあり方をさらに広げ、社内イベントが組織の関係性を前進させる機会となる世界の実現を目指していきます。

■人材不足対策EXPOに出展、体験型で提案

2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイト西・南ホールで開催される「人材不足対策EXPO」に出展いたします。

当日は実際にHADOを体験できる形式でご紹介します。

身体を動かす体験を通じて、自然なコミュニケーションが生まれる仕組みをご体感いただけます。

社内イベントやエンゲージメント施策の新しい選択肢として、ぜひブースにてご体験ください。

第2回 人材不足・人手不足 対策EXPO サイト(https://perex.jp/)

株式会社meleap について

「誰もが楽しく身体を動かし、心も体も健康になる社会」の実現を目指し、AR（拡張現実）技術を活用したアクティビティ「HADO」を開発・運営しています。テクノロジーの力で「魔法のような体験」を生み出し、子どもから大人まで年齢や運動能力に関係なく夢中になれる新感覚アクティビティを世界40ヵ国以上で展開中です。

私たちは、「身体を動かす楽しさ」「人とつながる喜び」「ワクワクと感動」を誰もが味わえる社会を目指し、今後もエンターテインメントとスポーツの可能性を広げてまいります。

https://meleap.com/meleap/public/index.php/jp