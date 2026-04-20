新世代のNew Color POP BAND：とうめい天国、4月17日(金)にALL ACCESS RECORDSより「独白」配信リリース＆4月19日(日)MV公開！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、2023年に結成した4ピースバンド：とうめい天国が、4月17日(金)にNew digital single 『 独白 』を配信リリースしたことを発表。

あわせて、4月19日(日)に同曲のMVを公開した。

とうめい天国は、2023年初夏に結成した4ピースバンド。メンバーは森口楽絃(Vo/Gt)、奏汰(Gt)、よし(Ba)、えだはるか(Ds)の4名。創造性の高いコード進行、心を掴むメロディー。と思いきや、歪みやノイズの効いたギタープレイに、叙情的なベースプレイと重厚なサウンド。パワフルなドラムはどこか古臭さもある、一筋縄ではいかない新世代の“New Color POP BAND”。

2026年以降、「愛ゆえに」「宣声、今一切に告ぐ/ALLGREEN」「DANCER IN THE HIGH」と立て続け3枚のdigital singleをリリース。各種プレイリストにチャートインを達成。また、4月18日（土）には自身2度目となるワンマンライブ「幸せのゆくえ vol.2」を下北沢Flowers Loftで行った。

1曲目の「ひかり／ひかれ」から躊躇なく音を鳴らし切る姿勢に、とうめい天国のロックバンドとしての説得力”を感じさせた。中盤では、ワンマンライブ前日にリリースされた「独白」を披露。新曲でありながらも観客の手も自然と上がり、フロアの盛り上がりを見せた。

MCでは常にステージを一緒に作り上げてくれた観客に向けた“感謝”を語った森口。後半もリリースされたばかりの新曲も交えながら、ラストナンバーは、森口一人でステージに立ち、「少年は歌小屋で劇的な夜を見る」を弾き語りで演奏し、最後まで一体感のある空間を作り上げた。

またライブ中にワンマンライブ「幸せのゆくえvol.3」を８月22日（土）渋谷eggmanで開催することを発表し、さらなる飛躍に期待が膨らむ。

また今作「独白」のリリースに合わせて、4月19日（日）にMVを公開。MVは、TOOBOEやGOOD BYE APRILなど数多くのアーティストのMVを手掛ける吉田ハレラマ氏が監督。とうめい天国らしいカラフルできらびやかな世界観をMVに落とし込んだ作品となっている。

▼吉田ハレラマ監督コメント

ひとつかみにできない、今にもあふれてしまいそうな不思議な楽曲で、自身のあれこれを重ねて考えさせられました。映像に出てくるボールみたいにあちこちに転がっていく人生だけど、できるだけ自分の思う方向に蹴りあげたいなと思います。

▼アーティストコメント

『独白』のMVを制作するとなった時、なんとなくピタゴラスイッチのような、連鎖的に物事が展開していくイメージが浮かんでおりました。

そのイメージを監督である吉田ハレラマさんに形にしてもらい、また遊園地で撮影するプランや装飾の案などもご提案いただき、よりこの「独白」で伝えたかったことが具現化されていったのを覚えています。

バンドメンバーはもちろん制作してくださったみなさんの愛が詰まっている作品に完成した映像を見て思っております。このような素晴らしい作品に仕上げていただけたことと、素晴らしい出会いに心から感謝しております。

▼MV

https://www.youtube.com/watch?v=L3ynDz1r8yI

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=L3ynDz1r8yI ]

◻︎リリース

「独白」

4月17日(金) Release ＊Digital Only

https://orcd.co/toumeitengoku_dokuhaku

■SNS

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■ALL ACCESS RECORDS

https://aa-records.com/

ALL ACCESS RECORDSはNTTドコモ・スタジオ＆ライブが立ち上げた、未来へ踏み出すアーティストとファンとを繋ぐインキュベーションレーベルです。

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/