オリオンビール×SHAKAコラボ第3弾！リゾートタイムを楽しむサンダル『CAMP BAY PARA BF』の限定モデルを新発売。

オリオンビール株式会社

オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO 村野 一）は、アーバンアウトドアを提唱するフットウェアブランド「SHAKA（シャカ）」とコラボしたオリジナルサンダルを、2026年4月23日（木）より、オリオンビール公式通販・オリオンオフィシャルストアにて発売します。

今回は、これまでのコラボとは違った鼻緒タイプのサンダルで、軽量性とクッション性を両立させたSHAKAの人気モデル「CAMP BAY PARA BF（キャンプベイパラBF）」をベースに、リゾートシーンでゆったりと過ごすのに最適なコラボサンダルを制作しました。

デザインは、SHAKAのアイコンであるTRIANGLE柄を復刻し、オリオンのダークビール「ORION THE DARK」をイメージして制作。カラーは、ブラウンを基調に、オリオンブルーと沖縄の海や空を想起させるライトブルーを組み合わせ、コラボレーションならではの配色に仕上げました。

クッション性に優れたEVAフットベッドを組み合わせたBFソール＆和風テイストなデザインを融合させたスポーツサンダル「「CAMP BAY PARA BF（キャンプベイパラBF）」は、普段の街履きにはもちろん、日帰り旅や宿泊旅行、履き心地抜群なのでフェスやキャンプなどのアウトドアにもお勧めです。

数量限定での展開となるこのコラボサンダルは、夏本番を前にぜひ手に入れておきたいマストアイテム。オリオンビール片手に、この一足で夏を思いっきり楽しんでください。

商品概要 オリオンビール×SHAKAコラボアイテム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/265_1_a996f660ac2d6795e50ad45cbc76a232.jpg?v=202604210351 ]

■発売日：2026年4月23日（木） 12時 発売開始

■販売箇所：

・オリオンビール公式通販 https://shop.orionbeer.co.jp/

・オリオンオフィシャルストア（那覇市・本部町）

https://ryukyuorion.kenhotels.com/shop/

https://www.okinawaresort-orion.com/facilities/orionshop/

■About SHAKA

「行こう。自由だ。」

SHAKAはファッションとアウトドアスタイルの融合に加え、トラベルシーンなどの長時間の歩行を足元からサポートします。未知の土地や、人との繋がりをつくる。そんな旅にご一緒出来たら、という想いを込めて。

https://shaka-jp.com/