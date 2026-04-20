【DOD】キャンプでも家でも使える昇降式サイドテーブル「スゴイッステーブル」が新登場！

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するアウトドアブランド「DOD」は、キャンプでも家でも使えるサイドテーブル「スゴイッステーブル」を2026年4月17日より販売を開始いたします。

「スゴイッステーブル」は、無段階で高さを調整できる組み立て式のサイドテーブルです。インテリアとしても馴染むデザインを採用。「家で使えるテーブルがキャンプでも使える」という、私生活とキャンプをシームレスにつなぎ、誰もが負担なく楽しめるアウトドアの形を目指し開発しました。

詳細を見る :https://www.dod.camp/product/tb2_259_bk/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product

＜目次＞

1.特徴１. インテリアとして使えるキャンプテーブル

2.特徴２. 「無段階高さ調整機能」でローからハイスタイルまで対応

3.特徴３. 読書や調理中に手元を照らせる「ランタンフック」付き。

4.特徴４. DODの代表的アウトドアチェア「スゴイッス」の収納バッグに収まる

5.【開発者インタビュー】ルーツは大学時代の都市研究。家と外の境界をなくしたい

1.特徴１.インテリアとして使えるキャンプテーブル

キャンプはもちろん、家の中でのサイドテーブルとしての利用も想定したデザインと仕様に設計。ソファ横にも馴染むマットブラックの質感で、普段は家の中のコーヒータイムや読書のサイドテーブルとして活用し、たまの休日にはキャンプで楽しむなど、日常のあらゆる「ひととき」に寄り添います。

2.特徴２. 「無段階高さ調整機能」でローからハイスタイルまで対応

キャンプのサブテーブルに休日の家での読書に

天板の高さを35cm～55cmまで調整可能。お使いのチェアの高さや身長に合わせて、使いやすい「ジャスト」な高さに設定することができます。

3.特徴３. 読書や調理中に手元を照らせる「ランタンフック」付き。

脚の長さは無段階調整可能ロースタイルからハイスタイルまで様々なシーンで活躍

付属のランタンハンガーを付ければ、前かがみにランタンを吊るし手元周辺を照らすことができます。独自の2WAY構造で垂直に立ててテーブル全体を照らすことも可能。ランタンフックなしで一般的なサイドテーブルとしてもご利用いただけます。

4.特徴４. DODの代表的アウトドアチェア「スゴイッス」の収納バッグに収まる

本サイドテーブルはDODの人気アウトドアチェア「スゴイッス(https://www.dod.camp/product/c1_774_tn/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)」の収納バッグに同梱可能。チェアとテーブルをまとめて管理できるため、「テーブルを忘れた」「荷物を増やしたくない」というキャンパーの悩みを解消できます。

【開発者インタビュー】ルーツは大学時代の都市研究。家と外の境界をなくしたい

高さ4段階、角度3種類から調整可能なアウトドアチェア。一般的なチェアよりも一回り大きく作られているため、ハンモックのような座り心地で人気です。「キャンプは贅沢で面倒？」高まる自然への欲求とハードルの高さ

本製品の特徴である「外でも家でも使える」という考え方は、企画者が大学時代に「人口の都市部集中」について研究していた経験に由来。人口集中による都市部での住環境の変化に反比例し高まる「自然への欲求」。一方で、"キャンプ専用品"を揃える負担が外遊びへのハードルを高めているのでは、と考えていました。「生活」と「キャンプ」を近づけ、もっと気軽で"ハッピー"なアウトドアの形を提案したいという想いが今回の製品の根底にあります。

キャンプと日常をシームレスに繋ぐ「シェフレル思想」

DODには、そんな考えに近い製品として「シェフレルシェルフ(https://www.dod.camp/product/mk1_931_bk/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)」という、家のキッチンセットをそのままキャンプに持ち出せるキッチンシェルフがあります。企画者は、家でも外でもシームレスに道具を使いこなせる思想を「シェフレル思想」として継承し、今回の製品を作り上げました。物の管理や経済的な負担を抑えつつキャンプを楽しめる選択肢として「スゴイッステーブル」を提案します。

普段はスパイスや調理器具のスタンドとしてキッチンで活躍。折りたためばそのままキャンプ場に持ち出すことが出来ます。

■DODスタッフのヒトコト

企画担当のヒトコト

キャンプに行く人もいかない人もソトアソビのいろんな形に寄り添ってくれるテーブルができました。

良い時間を過ごしてほしいです。

広報オガワのヒトコト

スゴイッスユーザーの皆さんにぜひ届いてほしいアイテムです！

■スペック詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/305_1_02a4b6aa52eaa02ca0e2fe9cc43d53ab.jpg?v=202604211251 ]

※販売先一覧は、各詳細ページよりご確認ください。

※映画・TV プログラム・誌面づくりの撮影用小道具として、またイベントでの使用等、製品の貸出し、プレゼント企画につきましてもお気軽にお声掛けください。

※紙面掲載等で高画質画像が必要な場合は別途ご連絡ください。

■ブランド情報

DOD

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

ブランドページ：https://www.dod.camp/

ブランドコンセプト：https://www.dod.camp/about/

公式Instagram：https://www.instagram.com/dod.camp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dod_camp

公式YouTube：https://www.youtube.com/c/DODCAMP

公式アプリ：https://www.dod.camp/app/

お問い合わせフォーム：https://www.be-s.co.jp/contact