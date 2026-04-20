日本最大級の自転車アワード「日本バイシクル・オブ・ザ・イヤー 2026」FACTOR ONE（ファクター・ワン）が受賞！

株式会社 ADDIX

株式会社ADDIX（所在地：東京都港区、代表取締役社長：伊藤雄剛、以下「ADDIX」）が運営するスポーツバイク専門メディア『Bicycle Club（バイシクルクラブ）』（https://funq.jp/bicycle-club/）の編集長・山口博久が選考委員を務める「日本バイシクル・オブ・ザ・イヤー2026」において、「ファクター・ワン（以下「ワン」）」が「日本バイシクル・オブ・ザ・イヤー2026」を受賞しました。さらに、「ブリヂストン・アンカーRE6 105モデル（以下「RE6」）」および「コーダーブルーム・ファーナSL1（以下「ファーナSL1」」（順不同）が同時に「ファーストロードバイク賞」を受賞しましたので、お知らせいたします。

■日本バイシクル・オブ・ザ・イヤー2026受賞：ファクター・ワンについて

・製品名 ：ファクター・ワン

・価格 ：115万5,000円（フレームセット〈一体型ハンドルバーステム付き〉）

209万円（デュラエース完成車）ほか仕様もあり

・フレームサイズ ：47、52、54、56、58

＜製品に関するお問い合わせ先＞

トライスポーツ：https://www.trisports.jp/

【選考委員による評価総括】

第9回目の開催となる「日本バイシクル・オブ・ザ・イヤー」。ファクターブランドとして初受賞となりました。評価の大きな理由として、「見た目に反して、乗ってみて楽しいバイク。こんなバイクに出会ったのは久しぶりで、大賞に値するバイクと言える」（山口編集長）をはじめ、「奇抜な見た目に反して驚くほど乗りやすい」（相原晴一朗氏）、「高次元でまとまった空力性能と安定した挙動」（吉本司氏）、「エアロロードのブレイクスルーとなる革新性」（ハシケン氏）、「次世代の姿を示す設計力」（難波賢二氏）、「扱いやすさと速さの高いバランス」（安井行生氏）、「新しい挑戦を形にした完成度」（浅野真則氏）といった評価が多く挙げられました。今後のエアロロード開発の指標となる歴史的な一台として、満場一致の支持を集めました。

■ファーストロードバイク2026受賞：ブリヂストン・アンカーRE6 105モデル、コーダーブルーム・ファーナSL1について

・製品名 ：アンカーRE6 105モデル

・価格 ：24万9,000円

・フレームサイズ：390、430、470、510mm

※ほか仕様もあり

＜製品に関するお問い合わせ先＞

ブリヂストンサイクル：

https://www.bscycle.co.jp/anchor/bikes/re6/

特設サイト：

https://www.bscycle.co.jp/anchor/re/

・製品名 ：ファーナSL1

・価格 ：16万5,000円

・フレームサイズ：395、430、465、500mm

※ほか仕様もあり

＜製品に関するお問い合わせ先＞

ホダカ：

https://www.khodaa-bloom.com/bikes/road-bike/farna-sl1-h/

【選考委員による評価総括】

今回「ファーストロードバイク賞」を受賞したアンカーRE6 105モデルとファーナSL1については、「日本のニーズに合った2台で、乗り味を追求した開発に納得がいった」（山口編集長）をはじめ、「価格以上の完成度で入門に最適。王道アルミとしても高評価」（相原晴一朗氏）、「国内大手2社が良質な入門機を投入した意義の大きさ」（吉本司氏）、「スポーツ自転車の敷居を下げる存在として注目」（ハシケン氏）、「用途に応じた選びやすさで時代のニーズに合致」（難波賢二氏）、「この価格帯の価値を再認識させる完成度の高さ」（安井行生氏）、「初めての速さの感動と拡張性の魅力」（浅野真則氏）といった評価が多く挙げられました。

■サイクルモードTOKYOにて授賞式を実施

サイクルモードTOKYOのステージにて、「日本バイシクル・オブ・ザ・イヤー2026」の授賞式を実施します。当日は大賞およびファーストロードバイク賞の受賞モデルの実車展示に加え、選考委員によるトークセッションも行い、自転車業界の最新トレンドについて解説します。

・日時 ：2026年4月25日（土）12:00～12:30

・場所 ：サイクルモードTOKYO Actionステージ

東京ビッグサイト 東7ホール（〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1）

・公式サイト：https://www.cyclemode.net/

■「日本バイシクル・オブ・ザ・イヤー」とは

日本バイシクル・オブ・ザ・イヤー実行委員会主催で、その年の自転車No.1を決めるアワードです。

実行委員会は、自転車ジャーナリストや自転車メディアの代表者などの選考委員で構成され、スポーツバイクユーザーがよりスポーツバイクを楽しむための話題づくりを目的として、毎年本アワードを開催しています。

また、大賞の選考に際して、7人の選考委員の持ち点は各5ポイント。これを複数モデルに分配可能ですが、1モデルへの配点は最大3ポイントまでとしています。各モデルの得点を集計し、最高得点を獲得したモデルを「日本バイシクル・オブ・ザ・イヤー2026」と決定します。一方、「ファーストロードバイク賞」は25万円以下のモデルをノミネートし、その中から選出。今回は2台とも甲乙つけがたく、同時受賞となりました。

【選考委員】

山口博久（バイシクルクラブ編集長／ADDIX）、安井行生氏（輪郭）、ハシケン氏（自転車ジャーナリスト）、相原晴一朗氏（自転車ジャーナリスト）、浅野真則氏（自転車ジャーナリスト）、難波賢二氏（自転車ジャーナリスト）、吉本司氏（輪郭）

■『バイシクルクラブ』６月号が４月20日より発売！

バイシクルクラブ６月号ではこの「バイシクル・オブ・ザ・イヤー」の選考までの詳細を特集。ファクター・ワンをはじめ、受賞バイクに関する詳細、さらに選考委員によるノミネートバイクの試乗レビューをお届けしています。

・『バイシクルクラブ』６月号の詳細

https://www.funq.jp/bicycle-club/article/1061769/

・『バイシクルクラブ』６月号のご購入

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVDNZN57

■Bicycle Club（バイシクルクラブ）について

趣味の自転車誌を起源とする株式会社ADDIXが発行する自転車メディアです。自転車を愛する方々に向けた特集を提供しています。また、小特集ではより深い趣味の世界をテーマに、ロードバイク、グラベルバイク、マウンテンバイク、小径車、ビンテージバイクなど幅広い話題を取り上げています。雑誌は日本だけでなく、台湾でも発行されています。

https://funq.jp/bicycle-club/

【株式会社ADDIXについて】

ADDIX は、2008年の創業以来、デジタルマーケティングを起点に、DX 実行支援、事業開発、データプラットフォーム提供、内製化支援など、企業の成長を支援する各種ソリューションを展開してまいりました。2022年12月には、関連会社 5社の統合により、趣味・ライフスタイル領域に特化した自社メディアIP事業を拡充し、読者理解、データ分析、コンテンツ制作力を活かした事業基盤を強化しております。さらに 2024年8月には、JR東海グループへ参画し、地域・社会課題の解決に向けた事業推進体制を強化いたしました。

今後も当社は、企業の持続的成長および生活者価値の向上に資する事業創造を通じ、ビジネス成長と豊かな暮らしの実現に貢献してまいります。

【株式会社ADDIX 会社概要】

会社名 ：株式会社ADDIX

代表者 ：代表取締役社長 伊藤雄剛

所在地 ：東京都港区南青山3丁目1-31 KD南青山ビル7F

事業内容：事業創造支援（DX支援、デジタルマーケティング支援）・自社事業創造（データプラットフォーム、メディアIP）

https://www.addix.co.jp/