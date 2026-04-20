Xマーケット、購入済みデジタルグッズをユーザー間で贈れる『ギフト機能』を提供開始購入済みのホロモデル等を、メールやDMで他者に贈れるように

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO：三上昌史）は、本日2026年4月20日（月）よりデジタルグッズ販売サイト「Xマーケット」において購入済みのホロモデル等を他者へプレゼントできる「ギフト機能」を新たに実装したことをお知らせいたします。

本機能により、ユーザーは自身が保有するホロモデル等のデジタルグッズをギフトコードへ変換し、メールやSNSのDM、メッセージカードなどを通じて贈ることができます。

これにより、これまで個人利用が中心だったデジタルグッズを、購入して“使う”だけでなく、“贈る”という新たな体験へ拡張いたします。

なお、デジタルコンテンツの受け渡しに関する独自技術については、現在特許出願をおこなっております。

Xマーケットページ▶https://xr-marketplace.com/

■「ギフト機能」について

本機能は、「ホロモデル」「メイクアバター」「スペーシャルディスク」などの主要コンテンツを中心に利用可能です。購入済みのデジタルグッズを、ギフトコードとして知人・友人へプレゼントできる機能です。

贈る側のユーザーが所持しているデジタルグッズをギフトコードに変換、贈られた側のユーザーがギフトコードを引き換えることで、デジタルグッズを使用できるようになります。

●購入済みのホロモデル等をギフトコードに変換

ユーザーはマイページ内の「ギフトコード」から、自身が保有しているデジタルグッズをギフトコードへ変換することができます。

変換したコードは、メールやSNSのDM、メッセージカードなどを通じて、自由に知人・友人へプレゼントすることが可能です。

※一度ギフトコードに変換したデジタルグッズは、変換前の状態に戻すことはできません。

※一部ギフト対象外のパッケージがあります。

●ギフトコードをマイパッケージに変換

ギフトコードを受け取ったユーザーは、Xマーケットのシリアルコード入力ページよりコードを入力することで、対象コンテンツを受け取ることができます。

入力後、表示される内容を確認し交換を行うことで、自身のUアカウントにコンテンツが追加されます。

※受け取りが完了したギフトコードは無効化され、再度使用することはできません。

●利用する上での注意事項

・ギフトコードへ変換した時点で、対象コンテンツはお手持ちのデジタルグッズ一覧から削除され、アプリ上での利用はできなくなります。

・一度発行されたギフトコードは、発行者本人による利用はできません。

・ギフトコードは受け取り完了後に無効化され、重複して利用することはできません。

・コンテンツごとにギフト対応の可否が設定されており、一部対象外のデジタルグッズがあります。

・チケットコンテンツについては、現時点では対応しておりません。

■株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/