コスメ専門店「ROSEMARY 調布パルコ店」2026年4月20日(月)リニューアルオープン！

株式会社ヌーヴ・エイ

コスメ専門店「ROSEMARY」調布パルコ店がパルコ 3階にて、4月20日（月）リニューアルオープン致します。

「ROSEMARY(ローズマリー)」は、 “for a lifetime of beauty” をコンセプトに、コスメ専門店として韓国、アジアンコスメから国内化粧品まで、幅広い商品を取り揃えております。『なりたい自分』のメイク提案や、お客様に最適なお肌のケアまで、多様化した美しさをサポートするコスメ専門店です。リニューアルオープンに伴い、これまで以上にお客様にキレイを提供できるお店を目指してまいります。

オープンに際し、オープニングスペシャルメニューや記念イベントを多数ご用意しております。

皆さまぜひお立ち寄りください。

＜オープニングスペシャルメニュー＞

●ハズレなし！豪華賞品が当たるガチャガチャイベント

期間中、5,500円(税込)以上ご購入で、1回チャレンジしていただけます。

大人気コスメや、お得なクーポン等、豪華賞品をご用意しております。

［開催日］4/20(月)～なくなり次第終了

●特別なお買い上げ特典を多数ご用意

アルビオン・エレガンス・イグニスの商品を10,000円(税込)以上ご購入の方限定！

「アルビオン スキンコンディショナー ミニボトル」・「エレガンス ラプードルI サンプル」・「イグニス グロウデイセラム ミニボトル」をプレゼント致します！

［開催日］4/20(月)～4/26(日) 各日20名様限定

ナチュラグラッセの商品を6,500円(税込)以上ご購入の方限定！

「ナチュラグラッセ メイクアップクリームモイスト ミニ」をプレゼント致します！

［開催日］4/20(月)～なくなり次第終了

●メンバーズ新規入会で5％OFF ※入会費・年会費無料

期間中、メンバーズ 新規入会で、当日のお買い物が5%OFF・オフ対象外ブランドはWポイントにてご購入いただけます。

※一部除外品あり ※お一人様1回限り ※その他割引企画との併用不可

［開催日］4/20(月) ～ 4/30(木)

＜オープン記念イベント＞

（1）Naturaglace（ナチュラグラッセ）入店イベント開催！

パーソナルカラーに合わせた春のトレンドメイクをご提案(ハート)

参加特典として、サンプルセットをプレゼント！

［開催日］4/25(土) 1 枠45分間

１.11:30-12:15 ２.12:30-13:15 ３.14:30-15:15

４.15:30-16:15 ５.17:00-17:45 ６.18:00-18:45

（2）IGNIS（イグニス）美容体験イベント開催！

ひとりひとりのお肌に合わせたアイテムで美容体験していただけます！

参加特典として、「ルーティーンケア１枚」または、「リップトリートメント」＋使用アイテムサンプルセットをプレゼント！

参加者限定購入特典として、「スキンケアミニボトルセット」をプレゼント！

［開催日］4/28(火)・4/29(水・祝) 各日11:30‐19:00

（3）Elegance（エレガンス）メイクイベント開催！

メイクアップアーティスト TANISAKIさん入店！

自分に合ったパーソナルメイクのご提案はもちろん日々のメイクの疑問にもお答えしていただけます！

［開催日］5/2(土)・5/3(日) 各日11:30～19:00 1枠50分間

※各イベントの賞品や特典等はいずれも数量限定、なくなり次第終了となります。賞品や特典の交換はできかねます。

※オープン記念イベントの参加費は無料です。

※開催日時・内容は予告なく変更となる場合がございます。

※詳細は店舗までお問い合わせください。



＜リニューアルオープン注目ポイント＞

（１）外側も、内側も美しく、トータルビューティーをかなえる品揃え

店内には、日々のケアに寄り添うコスメアイテムはもちろん、身体の内側から美しさを育むインナービューティー商品まで幅広く取りそろえています。

心地よい空間で、自分自身と向き合いながら、トータルビューティーを整えるひとときをお楽しみいただけます。

（2）パーソナルニーズに寄り添う、居心地の良いアルビオンコーナー

肌悩みや好みに合わせたパーソナルなカウンセリングが魅力のアルビオンコーナー。

リラックスできる空間で、日々のスキンケアを見直すひとときをお楽しみいただけます。

初めての方も気軽に立ち寄れる、居心地の良さが特長です。

（3）メイクゾーンを拡大し、韓国コスメがさらに充実！

最新のトレンドメイクから毎日使えるアイテムまで、選ぶ楽しさが広がる空間に生まれ変わりました。SNSで話題のコスメを中心に、自分らしさを輝かせる色とりどりのラインナップが、皆さまのキレイをきっと叶えてくれます。

【店舗情報】

店名： ROSEMARY 調布パルコ店

所在地：〒182-0026 東京都調布市小島町1-38-1 調布パルコ 3F

電話番号：042-489-5149

営業時間：10:00～20:30

定休日：調布パルコの休館日に準ずる