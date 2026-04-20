バイウィル、RSホールディングスと脱炭素および環境価値創出領域における協業に向けたMOUを締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「当社」）は、RSホールディングス株式会社（代表取締役社長：若林 要、以下「RSHD」）と、脱炭素社会の実現に向けた協業の検討を目的として、業務提携基本合意書（Memorandum of Understanding、以下「MOU」）を締結いたしましたのでお知らせいたします。

本MOUに基づき、バイウィルおよびRSHDは、環境価値の創出・活用および流通、ならびに脱炭素化に資する各種ソリューションの提供に関する分野において、相互の知見および経営資源を活用し、協業の可能性について検討を進めてまいります。

バイウィルは、「Climate Asset Developer」を掲げ、金融機関や自治体を中心とする190超のパートナーシップを結び、カーボンニュートラル実現を目指しています。脱炭素に関するコンサルティングに加え、カーボンクレジット等の創出支援、環境価値の仕入販売など、展開しているサービスのそれぞれで豊富な実績を有します。今後は高効率設備等の普及にも注力し、エネルギー効率化による脱炭素化を力強く推進します。

一方、RSHDは、再生可能エネルギーによるクリーンな電力供給、最先端技術を活用した系統用蓄電池事業、そしてGXを支える不動産事業を通じて、地域と未来への貢献を目指しています。アセットマネジメント力に強みを持ち、管理する再エネ発電所等の資産規模はグループ全体で5,000億円超に達しており、全社が連携して確かな運用実績を築いています。

両社は、こうした強みを掛け合わせ、環境価値の創出から流通・活用に至る一連のプロセスの構築に向けて、ファンドの組成等を通じ、不動産およびエネルギー関連アセットを活用した新たな事業機会の創出を目指してまいります。

当社は今後も、パートナー企業やステークホルダーの皆様とともに、脱炭素社会の実現に資する投資および事業の創出を通じて、持続可能な社会の構築に貢献してまいります。

【RSHD 会社概要】

■社名：RS ホールディングス株式会社

■本社：東京都港区六本木6-3-1 六本木ヒルズクロスポイント6階

■公式サイト：https://rs-holdings.co.jp/

■代表者：代表取締役社長 若林 要

■事業内容：再生可能エネルギー発電事業、系統用蓄電事業、不動産ファンド事業、海外における再生可能エネルギーへの投資事業等、関連事業を営む会社の保有を通じたグループの統括・運営

【バイウィル 会社概要】

■社名：株式会社バイウィル

■本社：東京都中央区銀座7丁目3番5号 ヒューリック銀座7丁目ビル 4階

■公式サイト：https://www.bywill.co.jp/

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03‐6262-3584（代表）