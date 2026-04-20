タイミーとベネッセキャリオスが、深刻化する介護人材不足の本質的解消を目指し戦略的業務提携に向け基本合意

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、以下タイミー）と、介護事業および介護周辺事業を展開するベネッセスタイルケアグループにおいて介護・医療特化型のHR事業を行う株式会社ベネッセキャリオス（本社：東京都千代田区、以下ベネッセキャリオス）は、戦略的業務提携に向けた基本合意書を締結したことをお知らせいたします。

両者のもつ基盤をかけ合わせ、介護無資格・未経験者の業界流入と潜在有資格者の掘り起こしを実現する統合的な支援体制を構築します。

提携の背景

日本は超少子高齢社会であり、後期高齢者が増減しながら2055年にかけてピークを迎えると見込まれています（※1）。その中で、介護業界の人材不足は深刻な課題であり、2026年度時点で25万人、2040年度には57万人の介護職員が不足すると予測されています（※2）。人材不足解消に向けては、「無資格・未経験者の業界流入促進」と「潜在有資格者の掘り起こし」による多様な人材の確保と、人材の定着が急務です。介護業界でのスポットワーク利用は2025年10月時点で、前年同月比約2.3倍（※3）と拡大傾向であり、「無資格・未経験者」層のうち7割以上が「スポットワークをきっかけに、介護業界に関わりたいと思うようになった」と回答。さらに4割が将来的に「介護関連の資格取得」や「介護職への本格的な就業」を検討すると回答（※4）するなど、人材確保の裾野拡大に対する有用性が認められています。

こうした状況を受け、人材不足という介護業界全体の課題解決にスピードを上げて取り組んでいくため、7万を超える（※5）取引先事業所数を有するベネッセキャリオスと1,340万人（2026年1月時点）の働き手を有するタイミーの戦略的業務提携に向けた基本合意書の締結に至りました。

※1：内閣府「令和7年版高齢社会白書（全体版）」 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf

※2：厚生労働省 第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について(令和6年7月12日)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41379.html

※3：タイミーに掲載された介護関連スポットワークの募集人数推移より https://corp.timee.co.jp/news/detail-6080/

※4：タイミー「介護領域におけるスポットワークに関する意識調査」（2026年3月） https://corp.timee.co.jp/news/detail-6080/

※5：情報メディア事業、及び各種HR事業の取引先数の合計

予定している提携概要

タイミーでは2023年11月の介護業界特化チームの立ち上げ以降、介護業界でのスポットワーク利用を推進してきました。業界専門知識を備えた営業担当の事業者への伴走型支援（業務分解の提案や受け入れマニュアル・業務マニュアルの作成）の実施。働き手の保有資格を確認できる「資格者証確認機能」等の機能面のアップデートをもとに、事業者・働き手双方が快適に雇用・就業できる環境を整備してきました。

この度の戦略的業務提携は、両者の持つ資源とノウハウを統合することで、タイミーの介護分野での利用を加速し、ひいては多くの介護事業者の人材不足課題を解決することを目的としています。

事業を加速させる一方、安心安全な利用を実現するため、さらに徹底した業務分解の提案とマニュアル作成も実施。ベネッセキャリオスが現場の課題・業務負担の傾向に基づき導き出した、451の業務分類に基づき業務を分解することで、働き手にとって無理のない就業環境を実現します。9割程度はスポットで勤務する働き手にも任せられる業務として切り出しが可能になるため、既存従業員の業務負担を削減するなどといった、職場改善、生産性向上が期待できます。

さらに、ベネッセキャリオスの持つノウハウを活かし、働き手向けの研修や資格取得支援を実施。働き手に対して、より広い「はたらく」の選択肢を提供できるような施策も実施予定で、無資格・未経験者の業界流入の促進にも期待できます。

当社が掲げる「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」というミッションのもと、「無資格・未経験者の業界流入」と「潜在有資格者の掘り起こし」による採用母集団の裾野拡大を実現しながら、ベネッセキャリオスとともに介護業界の課題解決に向けて尽力してまいります。

具体的な連携内容

タイミーが現時点でご提案している業務分解例

■1 タイミー導入促進とコンサルテーションの実施

事業者に対し、ベネッセキャリオスの専門性を活かしてタイミー導入に向けた営業活動を実施します。介護事業運営のノウハウを活用した業務分解の提案やマニュアル作成など、手厚いカスタマーサポートおよびコンサルテーションを提供します。

■2 資格取得やスキルアップの機会提供

スポットワークを通じて介護業界に関わるようになった無資格の働き手に対して、ベネッセのeラーニングサービスを提供し、現場で活かせる実践的な介護技術のオンライン研修を実施します。

■3 人材紹介サービスの提供による人材定着

タイミーを利用する働き手の中で、介護・医療業界で継続的に働くことに関心を持った方に対し、ベネッセキャリオスの人材紹介・人材派遣サービスをご案内します。専門のキャリアアドバイザーがサポートに入り、業界内での長期的な就業と定着を後押しします。

各社コメント

■株式会社タイミー 代表取締役 小川 嶺

ベネッセキャリオスとの戦略的業務提携は、タイミーが介護分野で目指す未来の実現にとって大きな一歩だと感じています。ベネッセの介護のプロフェッショナルなノウハウをもとに、「無資格・未経験者の業界流入」と「潜在有資格者の掘り起こし」による採用母集団の裾野拡大を実現しながら、働き手、事業者双方にとってより良い就業、雇用の環境を実現できると確信しています。私たちが掲げるミッション「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」を、この国の未来を支える重要な業界で実現すべく、邁進してまいります。

■株式会社ベネッセキャリオス 代表取締役社長 橋本 英知

介護業界における人材不足は深刻な社会課題であり、介護の持続性の維持・向上のためにも最重要課題です。解決に向けては、潜在有資格者の掘り起こしとともに、スポットワーカーの活用を含む多様な人材の確保・育成が急務だと考えています。30年にわたる介護事業運営によって積み重ねてきた業界ネットワークと専門的知見に、タイミーの豊富なワーカープールがかけ合わさることで、業界全体の人材確保につながると確信しています。

会社概要

■株式会社タイミー

「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングするスキマバイトサービス「タイミー」を運営しています。働き手は、働きたい仕事を選ぶだけで、履歴書・面接なしですぐに働くことができ、勤務後すぐにお金を受け取ることができます。 事業者は、来て欲しい時間や求めるスキルを設定するだけで、条件にあった働き手が自動的にマッチングします。

■株式会社ベネッセキャリオス

ベネッセスタイルケアグループで介護・医療特化の人材事業（スポットワーク・人材派遣・人材紹介）、メディア事業を展開しています。情報メディア事業、及び各種HR事業の取引先数が7万を超える業界トップクラスのネットワークと現場知見を強みに、専門性の高い人材支援を行っています。