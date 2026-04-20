「英国展」と「スコーンセレクション」を4月22日（水）から開催

株式会社小田急百貨店

小田急百貨店新宿店7階イベントスペースでは、４月22日(水)～27日(月)の期間、「英国展」を開催します。毎年ご好評をいただいている本イベントでは、英国らしい食品や雑貨に加え、紅茶のラインアップも充実。ご自宅でのティータイムをより豊かに彩るアイテムをご紹介します。さらに今年は、英国展にあわせて「スコーンセレクション」を初開催。英国菓子の定番・スコーンにフォーカスし、注目のショップが出店します。紅茶とともに楽しめるスイーツ系からお食事系のスコーンまでこだわりの一品を販売します。

■英国展

スコーンやパイなどのフードのほか、可愛い缶入りの英国ブランドの紅茶を展開。その他、王室関連のアイテムや英国伝統の陶器やスーベニア雑貨、テディベア、アクセサリーまでバラエティ豊かに取り揃えます。

『ニューイングリッシュティー』『バーチャル』『アシュビズオブロンドン』

●『ニューイングリッシュティー』ピーターラビット缶 イングリッシュブレックファスト(ティーバッグ80包入) 4,104円

ピーターラビットの愛らしいデザインをエンボス加工で施した、大容量の紅茶缶です。

●『バーチャル』グレートリフト ブレックファスト(ティーバッグ15包入) 1,701円

ブリティッシュ・エアウェイズで採用、THE LEAFIES「GOLD（最優秀賞）」受賞、15年連続「グレートテイスト」受賞のブレックファストのティーバッグです。

●『アシュビズオブロンドン』オールドロンドンキャディ(ティーバッグ20包入) 4,968円

オールドロンドンブレンドを、数量限定の陶器製キャディボックス仕様でご用意しました。

『パディントン(TM)』『NW1ロンドン』『DoDoベアーズ』『ロイヤルミント』

●『パディントン(TM)』コットンバッグ ユニオンジャック(綿100％/W34×H40×D12cm) 3,960円

ボンドストリートをお散歩するパディントンが愛らしいコットンバッグです。

●『NW1ロンドン』ブリキのロンドンバス(約W16.5×9cm) 4,950円

ロンドン名物・赤い二階建てバスをモチーフにした、ブリキ製オブジェです。

●『DoDoベアーズ』エリザベス2世生誕100周年記念ベア（モヘア、グラスアイ/H26cm）

187,000円 ※現品限り

エリザベス2世生誕100周年を記念した一品。テディベアアーティストが手がけた一点物です。

●『ロイヤルミント』エリザベス女王ゴールデンジュビリー記念プルーフ金貨 2002(22K /直径 2.25 cm/ 7.98g /世界限定 12,500 枚) 770,000円

エリザベス女王戴冠50周年を記念したビンテージプルーフ金貨。裏面には、1887年のビクトリア女王戴冠50周年金貨をオマージュしたデザインが配されています。

■初開催！「スコーンセレクション」

今回初開催となる「スコーンセレクション」。バイヤー選りすぐりの6ショップを紹介します。

『EARLY BiRDS MORNING CLUB』『Hiromi＆Co. 』

●『EARLY BiRDS MORNING CLUB（アーリーバーズモーニングクラブ）』ストロベリークリームチーズスコーン 540円 ※限定50個・4月22日（水）～24日（金）販売

旬の苺を練りこんだ甘酸っぱいストロベリースコーンにミルキーなクリームチーズをサンドして焼き上げた春スコーンです。

●『Hiromi＆Co. （ヒロミアンドコ）』スコーン アールグレイとオレンジ 420円 ※4月25日（土）～27日（月）販売

香り高いアールグレイと香ばしいナッツ、オレンジコンフィを織り込んだ贅沢な一品。スイーツ感覚のリッチなスコーンです。

『anice』『スコーン専門店iro』

●『anice（アニス）』※4月25日（土）～27日（月）販売

（上）桜ココナッツミルク 950円 ※限定24個

桜とココナッツのバイカラースコーン。桜の花と葉が作り出すシャープな味わいをふんわりと支えるココナッツの風味。噛みしめるようにココナッツロングとファインのザクザク食感も楽しめます。

（下）カシスオレンジチョコ（カシオレチョコ） 910円 ※限定24個

華やかに香る柑橘と熟成感のある果実味に、カカオの余韻が重なる大人な味わい。無農薬オレンジのピールとオーガニックチョコレートを使用しています。

●『スコーン専門店iro（イロ）』はちみつ紅茶 450円

国産はちみつをたっぷり練り込んだ生地に、ダージリン茶葉を合わせて焼き上げました。焼く前にもはちみつをまとわせ、じゅわっと広がるやさしい甘さと華やかな香り。春限定の一品です。

『スコーン専門店KODAMA』『lien』

●『スコーン専門店KODAMA（コダマ）』塩バターウルフプレーン 458円

北海道産バターたっぷりの生地を分厚く型抜き、中心の穴に追いバター。フランス・ブルターニュ産ゲランドの塩を加えて焼き上げた、当店人気の一品。塩味と甘みの両方が効いた食べ応えあるスコーンです。

●『lien（リアン）』スコーン白トリュフ 594円 ※限定180個

白トリュフの香りと塩味がしっかりきいたスコーン。ぜひワインや生ハムと一緒にお楽しみください。

※表示価格は、「消費税込み」の価格です。

＜開催概要＞

名称：「英国展」「スコーンセレクション」同時開催

期間：4月22日（水）～27日（月）10時～20時 ※最終日は17時閉場

場所：小田急百貨店新宿店7階イベントスペース

所在地：東京都新宿区西新宿１―５-１（新宿西口ハルク）

アクセス：新宿駅西口すぐ

TEL：0570-025-888（ナビダイヤル）

URL： https://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/index.html

協力：「英国展」一般社団法人英友会