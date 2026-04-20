「KFBまつり2026」にHTBが出店決定（5月2日・3日）KFB福島放送開局45周年をお祝いしにいくオン！

写真拡大 (全3枚)

北海道テレビ放送株式会社


　HTB北海道テレビは2026年5月2日(土)、3日(日)の2日間、KFB福島放送開局45周年を記念し、ビッグパレットふくしま(福島県郡山市)で開催される「開局45周年記念大感謝祭！KFBまつり2026」にブース出店します。



　特設会場内では、これまで札幌HTB本社でしか展示しなかった『水曜どうでしょう』の巨大DVDボックスを道外で初披露します。大きさゆえに非常に輸送が難しいボックスを、今回はトラックをチャーターし津軽海峡を渡って運び込みます。ご来場の皆様はボックスの中に入り、描かれた番組の世界観に浸りながら、記念写真を撮ることもできます。イラストの中には隠れたキャラクターも！？



『水曜どうでしょう』巨大DVDボックス(C)2026HTB

　また、番組『ハナタレナックス』の「北海道の笑顔プロジェクト」の巨大フォトモザイクや『水曜どうでしょう』で使用された衣装や道具なども特別展示します。東北ではいずれも初の展示となります。


グッズショップでは定番の『水曜どうでしょう』グッズやHTBのマスコットキャラクター「onちゃん」のアイテムを販売。全国で大人気の「ガラポンくじびきどうでしょう」(１回700円)もくじ専用アイテムを投入し、本数限定で開催します。「ときまる&onちゃん縁日」と題したコーナーでは、1回100円でKFBキャラクター「ときまる」や「onちゃん」がデザインされた射的やスマートボールが楽しめ、両キャラクターのコラボ缶バッジ(１個200円)も作ることができます。


　また会場にはonちゃんも登場！「ときまる」との黄色いキャラクター同士の2ショットをぜひお楽しみください。


　「KFBまつり2026」について詳しくはKFB福島放送の特設ページでご確認ください。


皆さまのご来場を心よりお待ちしています。



HTB出店概要

【催　事　名】開局45周年記念大感謝祭！KFBまつり2026


　　　　　　　HTB特別出店


【HTB出店期間】2026年5月2日(土)～3日(日)　入場無料


　　　　　　　開場時間　午前10時～午後5時


　　　　　　　※KFBまつり2026は5月1日(金)～3日(日)　※1日(金)はグルメエリアのみ開放


【会　　　場】ビッグパレットふくしま


　　　　　　　福島県郡山市南二丁目52番地


【Ｗ　Ｅ　Ｂ】KFB福島放送　KFBまつり2026特設ページ　https://www.kfb.co.jp/festival/


HTBブース内容

【無 料 展 示】水曜どうでしょう　巨大DVD BOX（中に入って写真撮影可能）


　　　　　　　ハナタレナックス北海道の笑顔プロジェクト　巨大フォトモザイク 　ほか


【グッズ販売】水曜どうでしょうグッズ、onちゃんグッズなど


【く じ 引 き】「ガラポンくじ引きどうでしょう」　1回700円(税込)　空くじなし


【縁　　　日】「ときまる&onちゃん縁日」　1回100円(税込)　特製コースター付(先着1000枚)


　　　　　　　※混雑時入場を制限する場合があります



ときまる×onちゃん特製コースター　ときまる(C)KFB福島放送/TM&(C)HTB