「KFBまつり2026」にHTBが出店決定（5月2日・3日）KFB福島放送開局45周年をお祝いしにいくオン！

北海道テレビ放送株式会社

HTB北海道テレビは2026年5月2日(土)、3日(日)の2日間、KFB福島放送開局45周年を記念し、ビッグパレットふくしま(福島県郡山市)で開催される「開局45周年記念大感謝祭！KFBまつり2026」にブース出店します。

特設会場内では、これまで札幌HTB本社でしか展示しなかった『水曜どうでしょう』の巨大DVDボックスを道外で初披露します。大きさゆえに非常に輸送が難しいボックスを、今回はトラックをチャーターし津軽海峡を渡って運び込みます。ご来場の皆様はボックスの中に入り、描かれた番組の世界観に浸りながら、記念写真を撮ることもできます。イラストの中には隠れたキャラクターも！？

『水曜どうでしょう』巨大DVDボックス(C)2026HTB

また、番組『ハナタレナックス』の「北海道の笑顔プロジェクト」の巨大フォトモザイクや『水曜どうでしょう』で使用された衣装や道具なども特別展示します。東北ではいずれも初の展示となります。

グッズショップでは定番の『水曜どうでしょう』グッズやHTBのマスコットキャラクター「onちゃん」のアイテムを販売。全国で大人気の「ガラポンくじびきどうでしょう」(１回700円)もくじ専用アイテムを投入し、本数限定で開催します。「ときまる&onちゃん縁日」と題したコーナーでは、1回100円でKFBキャラクター「ときまる」や「onちゃん」がデザインされた射的やスマートボールが楽しめ、両キャラクターのコラボ缶バッジ(１個200円)も作ることができます。

また会場にはonちゃんも登場！「ときまる」との黄色いキャラクター同士の2ショットをぜひお楽しみください。

「KFBまつり2026」について詳しくはKFB福島放送の特設ページでご確認ください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

HTB出店概要

【催 事 名】開局45周年記念大感謝祭！KFBまつり2026

HTB特別出店

【HTB出店期間】2026年5月2日(土)～3日(日) 入場無料

開場時間 午前10時～午後5時

※KFBまつり2026は5月1日(金)～3日(日) ※1日(金)はグルメエリアのみ開放

【会 場】ビッグパレットふくしま

福島県郡山市南二丁目52番地

【Ｗ Ｅ Ｂ】KFB福島放送 KFBまつり2026特設ページ https://www.kfb.co.jp/festival/

HTBブース内容

【無 料 展 示】水曜どうでしょう 巨大DVD BOX（中に入って写真撮影可能）

ハナタレナックス北海道の笑顔プロジェクト 巨大フォトモザイク ほか

【グッズ販売】水曜どうでしょうグッズ、onちゃんグッズなど

【く じ 引 き】「ガラポンくじ引きどうでしょう」 1回700円(税込) 空くじなし

【縁 日】「ときまる&onちゃん縁日」 1回100円(税込) 特製コースター付(先着1000枚)

※混雑時入場を制限する場合があります

ときまる×onちゃん特製コースター ときまる(C)KFB福島放送/TM&(C)HTB