ファンと共に作り上げる最強の「すずみあ」、新メンバーオーディションの受付を開始

株式会社Brave group

株式会社Brave group（本社：東京都港区、代表取締役：野口 圭登、以下「Brave group」）は、七乃羽すずと赤彩みあによるVTuberユニット「すずみあ」の、新メンバーオーディションを2026年4月17日(金)より受付開始いたしました。

■新メンバーオーディションについて

ファンと共に作る最強VTuberユニット「すずみあ」は、2025年12月5日(金)にデビューし、2026年2月にはオンラインでの1on1イベントの開催やグッズ販売を実施。デビューから約4ヶ月となる同年3月末には、YouTubeチャンネル総登録者数13万人を突破しました。さらに、ファンミーティングの開催も決定するなど、デビュー以来、瞬く間に成長してまいりました。この度、共に『最強』を目指す、新メンバのーオーディションを開催します。

応募フォーム :https://form.run/@suzumia-audition応募期間：2026年4月17日(金)～同年5月31日(日) 23:59オーディション概要

▌応募条件

・日本にお住まいで、日本語がネイティブレベルの方

・応募時に満18歳以上の女性の方

・本活動に集中し、中長期的に活動を考えている方

・プロジェクトの方針に沿った活動に専念できる方

▌歓迎条件

・ゲーム、歌、イラストなどの技能をお持ちの方

・その他活動に活かせる個性的な技能をお持ちの方

・企画立案、動画編集、デザインなどのクリエイティブスキルに優れた方

・配信活動者としての実績、経験がある方

▌オーディションの流れ

1次審査：書類・動画選考

2次審査：オンライン面接（複数回の可能性あり）

3次審査：「すずみあ」とのコミュニケーション選考

最終審査：オフライン面接

※審査フローは状況に応じて変更される可能性がございます。

▌お問い合わせ

・ご質問等がございましたら、すずみあコンタクトフォームまでご連絡ください。

https://form.run/@suzumia-contact

注意事項

・YouTuber、ライバー、声優、歌手などプロ活動の経験は問いません。（未経験者可）

・個人でVTuber（バーチャルYouTuber）やバーチャルライバーをメインとして活動している方でも応募可能です。

・他事務所に所属の方も応募可能ですが、合格後にご自身の責任で契約終了または解除することを保証していただきます。

・当オーディションに合格し、プロジェクトに所属する場合は、専属契約となります。

・オーディション応募による審査費用は一切発生いたしません。

・審査過程で発生する交通費・諸経費は個人負担となります。

・期間内であれば何度でも応募いただけます。応募回数は審査に加味されません。

・連絡先には、必ず連絡可能なメールアドレスをご記載ください。ご連絡が取れない場合、次の選考に進むことができません。

・応募資料の返却はいたしません。

・選考状況・選考結果に関するお問い合わせにはお応えできません。

・オーディション合格をもって、タレントデビューを確約するものではございません。

・オーディションフォームにご回答いただいた情報は本オーディションにのみ使用させていただきます。

本オーディションの背景や求める人物像などは、ライブ配信のアーカイブよりご覧ください。

【徹底解説】新メンバーオーディション募集開始＆最強の新メンバーを考えよう！！

アーカイブURL：https://youtube.com/live/3UGPCtICjLY

■VTuberユニット「すずみあ」とは

七乃羽すずと赤彩みあによる、「ファンと共に作り上げる最強のVTuber」をテーマとするVTuberユニットです。

＜関連リンク＞

公式X：https://x.com/_suzumia/

lit.link：https://lit.link/suzumia/

BOOTH：https://suzumia.booth.pm/

■メンバープロフィール

七乃羽すず（なのは すず）

童話やファンタジーが好きな夢見がちで厨二病な女の子。

インターネットとおうちが大好きなインドア派で、一生PCの前に座っている。

自称「幸せを届ける青い鳥」。

YouTube：https://www.youtube.com/@nanohasuzu/

X：https://x.com/nanohasuzu/

赤彩みあ（あかいろ みあ）

楽しいことが大好きなヤンチャで厨二病ないたずらっ子。

たくさんの「楽しい」を見つけるため、かっけぇ女を目指して奮闘中。

自称「赤の支配者」。

YouTube：https://www.youtube.com/@Aka__iRo_/

X：https://x.com/Aka__iRo_/

■会社概要

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company