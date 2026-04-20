東映と松竹の代表作を5月に特集放送！「安藤昇 生誕100年記念特集」CS東映チャンネル × CS衛星劇場
CS放送「東映チャンネル」と「衛星劇場」では、今年の5月に生誕100年を迎える元やくざの組長という異色の経歴を持つ映画俳優・安藤昇の生誕100年のメモリアル企画として出演作品を特集放送します。
★東映チャンネルでは、全10作品を特集放送
東映初出演映画『懲役十八年』から自著を映画化した『やくざと抗争』、横井英樹襲撃事件の顛末を描いた『実録安藤組 襲撃篇』、高倉健主演の人気シリーズに客演した『網走番外地 吹雪の斗争』など全10作品を放送します。
★衛星劇場では、全3作品を特集放送
彼のデビュー作『血と掟』、『血と掟』に続く「掟」シリーズ第二弾『ヤサぐれの掟』、安藤昇が企画、原作、さらに主題歌を作詞・作曲・歌唱する『逃亡と掟』の3作品をテレビ初放送いたします。
東映チャンネルと衛星劇場にて、凄みのある傑作の数々を、この機会にぜひご堪能ください！
■東映チャンネルの放送作品
「懲役十八年」(C)東映
「やくざと抗争」(C)東映
「網走番外地 吹雪の斗争」(C)東映
懲役十八年
5月6日(水)20:00-22:00、23日(土)13:00-15:00、29日(金)21:00-23:00
懲役十八年 仮出獄
5月6日(水)22:00-24:00、23日(土)15:00-17:00、29日(金)23:00-25:00
日本暗黒史 血の抗争
5月8日(金)18:00-20:00、23日(土)17:00-19:00
日本暗黒史 情無用
5月8日(金)20:00-22:00、15日(金)13:00-15:00、23日(土)19:00-21:00
やくざと抗争
5月7日(木)18:00-20:00、14日(木)18:00-20:00、24日(日)13:00-15:00
やくざと抗争 実録安藤組
5月7日(木)20:00-22:00、14日(木)20:00-22:00、24日(日)15:00-17:00
実録安藤組 襲撃篇
5月7日(木)22:00-24:00、14日(木)22:00-24:00、24日(日)17:00-19:00
男の顔は切り札
5月6日(水)18:00-20:00、17日(日)13:00-15:00、24日(日)19:00-21:00
網走番外地 吹雪の斗争
5月9日(土)20:00-21:30、14日(木)13:30-15:00、24日(日)21:00-22:30
実録私設銀座警察
5月3日(日)15:00-16:50、9日(土)18:00-20:00、23日(土)21:00-23:00
■東映チャンネル 特設サイト https://www.toeich.jp/feature/detail/noboru-ando
■東映チャンネル公式Twitter https://twitter.com/toei_channel
■衛星劇場の放送作品
「血と掟」(C)1965松竹株式会社
「ヤサぐれの掟」(C)1965松竹株式会社
「逃亡と掟」(C)1965松竹株式会社
血と掟 ※テレビ初放送
5月6日(水)8:30-10:30、24日(日)14:15-16:15、29日(金)21:00-23:00
ヤサぐれの掟 ※テレビ初放送
5月8日(金)20:15-22:00、13日(水)8:30-10:15、24日(日)12:30-14:15
逃亡と掟 ※テレビ初放送
5月15日(金)20:15-22:00、24日(日)10:45-12:30、27日(水)8:30-10:15
■衛星劇場特設サイト https://www.eigeki.com/special/AndoNoboru
■衛星劇場公式Twitter https://x.com/EISEI_GEKIJO