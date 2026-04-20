キヤノンITソリューションズ株式会社キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：須山 寛、以下キヤノンITS）は、初任給の引き上げを実施します。

急激な社会環境の変化を背景に、企業活動を取り巻く環境は一段と複雑になり、基幹システムのモダナイゼーションや、AIの本格活用、セキュリティ強化など、ITの役割は「運用」から「変革を実現する力」へと変化しています。そして、お客さまの経営課題への伴走や先端技術への取り組み推進のため、IT人材の需要も増え続けています。

こうした背景のもと、キヤノンITSは、IT人材の確保を中心に採用市場での競争力を強化するため、2017年より継続して初任給を引き上げています。今回の初任給引き上げについては、2026年度入社の新卒社員（171名）に対しても適用します。

引き上げ後の初任給額は下記の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1375/table/1017_1_3b77728fddf88d6cf0e4e1bff57b4097.jpg?v=202604211251 ]

キヤノンITSは、2030年を見すえたあるべき姿として、「共想共創カンパニー2030 未来を見すえる。変化に挑戦する。価値を創出し、社会へとどける。」をキーメッセージとした長期ビジョンを策定しました。共に「共想共創カンパニー」を創り上げていく人材の採用を積極的に進め、あわせて、働きがいの向上も継続して進めています。

■キヤノンITSの新卒採用に関する詳細は、キヤノンITS新卒採用サイトをご覧ください

https://www.i-note.jp/canon-its/contents/index.html

2027年度採用会社説明会を随時開催しています。詳細はキヤノンITS新卒採用サイト内、「2027年度採用MYPAGE/ENTRY」よりエントリー後、ご確認ください。

https://mypage.3030.i-webs.jp/canon-its2027/

- 一般の方のお問い合わせ先 総務人事本部 採用担当 03-6701-3356（直通）