TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』椎名真昼の「120cmビッグタオル」2種が二次元コスパから登場！【株式会社コスパ】
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』商品情報
TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』より、椎名真昼の可愛い姿を堪能できる「120cmビッグタオル」朝のまどろみVer.、パジャマVer.の2種類が二次元コスパから新たに登場いたします。
これらは、通販を含むコスパ オフィシャルストアほかにてご予約を受付中です。
【二次元コスパ】／TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』商品情報
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◆TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』商品情報椎名真昼 120cmビッグタオル (2種／朝のまどろみVer.、パジャマVer.)
椎名真昼 120cmビッグタオル 朝のまどろみVer.
椎名真昼 120cmビッグタオル パジャマVer.
発売日：2026年7月下旬予定
サイズ：（約）120×60cm / 綿100％
価格：各5,500円（税込）
ビッグサイズなので楽しみ方いろいろ。
天然素材(コットン)100%で肌にやさしい柔らかな肌触り。
120cmビッグタオル
・発色が良いフルカラープリントで、イラストの魅力をビッグサイズで楽しめる！
・天然素材(コットン)100%。柔らかくて肌にやさしい。
・厚みがある生地なので吸水性も抜群。バスタオルにもぴったり！
・タペストリーのように飾ったり、タオルケットとして使うのもオススメです。
・寒い季節を野外で過ごす際のブランケットかわりに。
【基本予約受付期間】～2026年5月17日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
◆関連リンク
・【二次元コスパ】／TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』商品情報
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◆権利表記
(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
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◆COSPAは2025年5月で30周年！
株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。
ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。
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