TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』椎名真昼の「120cmビッグタオル」2種が二次元コスパから登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』商品情報

TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』より、椎名真昼の可愛い姿を堪能できる「120cmビッグタオル」朝のまどろみVer.、パジャマVer.の2種類が二次元コスパから新たに登場いたします。

これらは、通販を含むコスパ オフィシャルストアほかにてご予約を受付中です。

【二次元コスパ】／TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』商品情報

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◆TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』商品情報

椎名真昼 120cmビッグタオル (2種／朝のまどろみVer.、パジャマVer.)椎名真昼 120cmビッグタオル 朝のまどろみVer.椎名真昼 120cmビッグタオル パジャマVer.

発売日：2026年7月下旬予定

サイズ：（約）120×60cm / 綿100％

価格：各5,500円（税込）

ビッグサイズなので楽しみ方いろいろ。

天然素材(コットン)100%で肌にやさしい柔らかな肌触り。

120cmビッグタオル

・発色が良いフルカラープリントで、イラストの魅力をビッグサイズで楽しめる！

・天然素材(コットン)100%。柔らかくて肌にやさしい。

・厚みがある生地なので吸水性も抜群。バスタオルにもぴったり！

・タペストリーのように飾ったり、タオルケットとして使うのもオススメです。

・寒い季節を野外で過ごす際のブランケットかわりに。

【基本予約受付期間】～2026年5月17日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

◆関連リンク

・【二次元コスパ】／TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』商品情報

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◆権利表記

(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

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◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

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