2027年卒学生が選ぶ「マイナビ・日経 大学生就職企業人気ランキング」文系総合ランキング1位を4年連続で獲得しました

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区代表取締役会⾧兼社⾧：似鳥昭雄以下：ニトリ）は、2026年4月20日（月）に公表された2027年卒学生が選ぶ「マイナビ・日経 大学生就職企業人気ランキング」にて4年連続で文系総合ランキング1位、理系総合も14位に選定されましたことをお知らせいたします。

合同説明会のようすインターンシップのようす

ニトリでは、入社をゴールとするのではなく、入社後もやりがいを持って働き続けられることを大切にしています。この考えのもと、新卒採用においては、学生自身が主体的にキャリアを設計できる機会を提供してきました。一人ひとりが自らの適性や志向と向き合い、キャリアを描いていくことができる点が、今回の結果につながったものと考えております。

当社は「製造物流IT小売業」という独自のビジネスモデルを展開しており、商品企画、物流、店舗運営、IT、海外事業など、幅広い分野で挑戦できるフィールドを整えています。また、なりたい姿への道筋を描く教育制度を充実させ、社員一人ひとりが自身の成⾧を実感しながら働ける環境づくりに取り組んでいます。

今後も、入社前から入社後まで一貫してキャリア形成を支え、学生に真摯に向き合った採用活動に努めて参ります。

このランキングは日本経済新聞社（東京都千代田区）と就職情報サイトのマイナビ（東京都千代田区）が共同で調査しており、対象は2027年3月卒業予定の大学生・大学院生としています。マイナビ・日経大学生就職企業人気ランキングは1978年からマイナビにて実施されており、注目度の高い調査です。

採用情報について

ニトリの会社情報や社員の働き方など、さまざまな情報を掲載しています。

詳細は下記サイトよりご覧ください。

ニトリの新卒採用サイトはこちら :https://www.nitori.co.jp/recruit/newgraduate/