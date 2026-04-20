ニューヨーカー メンズ「Pants with Side Adjusters　フィット感も抜群の快適な履き心地を実現」を紹介する特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「Pants with Side Adjusters フィット感も抜群の快適な履き心地を実現」を自社通販サイトで公開しました。

Pants with Side Adjustersフィット感も抜群の快適な履き心地を実現

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-men-newyorker-2026ss-waistajustpants?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-men-newyorker-2026ss-waistajustpants?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

こんなお悩みはありませんか？

・衣替えをしようと思ったら、ウエストが入らない...

・食事後のウエスト変化が激しい...

・オンライン購入でサイズ選びに悩む...



スラックスやボトムスを選ぶうえで、多くの男性が感じているウエストまわりのストレス。日常のちょっとした変化で、せっかく購入したのに着れくなってしまうなんてことも。

楽なのに、きちんと整う。

ウエスト部分の変化にのみ自然に追従するアジャスト構造で、締め付けを感じにくい快適なフィット感。

食後などの体型変化や日常の動きにも柔軟に対応し、常に安定した穿き心地をキープできます。

着用時の肌あたりにも配慮したゴム仕様で、長時間の着用でもストレスを感じにくい快適性を実現しています。

“アジャスト感ゼロ”の美しい設計。

ウエスト内部に仕込まれたアジャストゴム構造は外からは見えず、すっきりとしたシルエットを維持。

ゴムアジャスト特有のギャザーなどによるウエスト周りの悪目立ちが無く、アジャスト箇所の存在感を抑えた設計でビジネスシーンでも違和感のない上品な印象を保つことができます。

アジャスト可動域が広いので、オンライン購入時のサイズ選びも安心です。

Lineup

【ウォッシャブル・ストレッチ・撥水】MOVING COMFORT エスパンディージャージー ウエストアジャスト パンツ(セットアップ対応)

税込 \26,400

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【ストレッチ・吸水速乾・接触冷感】COOLMOTION ツイル ウエストアジャストパンツ

税込 \23,100

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11248861-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11248861-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

【ウォッシャブル・ストレッチ・接触冷感】キシリッシュバスケット ウエストアジャストパンツ

税込 \26,400

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11248860-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11248860-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽ウエストアジャストアイテムを見る

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?keyword=%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%88&filtercode1=1&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?keyword=%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%88&filtercode1=1&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽26SSアイテム一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&ps=150&from=special-men-newyorker-2026ss-waistajustpants&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&ps=150&from=special-men-newyorker-2026ss-waistajustpants&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽特集一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#brand11(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#brand11)

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。

▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）