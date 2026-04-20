【J:COM】「プロ野球愛宣言！」種市篤暉選手、西川史礁選手が今シーズンの覚悟を語る

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JCOM株式会社では、プロ野球の公式戦徹底放送&ライブ配信の取り組みへの一環として、現役選手、OB選手、著名人が野球への“愛”を語る「プロ野球“愛”宣言！」を連載しています。第15回は千葉ロッテマリーンズの種市篤暉選手、西川史礁選手が登場します。

＜第15回に登場した種市篤暉選手、西川史礁選手＞

連載「プロ野球“愛”宣言！」は、J:COMご加入者さま向け番組ガイド誌「ジェイコム マガジン」ならびに“エンタメをもっと楽しむWebマガジン”「J:magazine!」（読み：ジェイマガジン）で毎月日本全国のプロ野球ファンにお届けしています。2年目からは、従来の著名人ファンに加え、現役選手やOB選手も交えて、“プロ野球愛”を語っていただきます。第15回は、「最多奪三振を狙う」という種市篤暉選手と、「首位打者、二桁本塁打を打ちたい」という西川史礁選手による“プロ野球愛”をお楽しみいただけます。

＜誌面イメージ2025年5月＞

━━子供の頃に憧れていた選手や好きだった選手を教えていただけますでしょうか？

種市：僕は圧倒的にダルビッシュ（有）選手ですね。’07年に野球を始めたのですが、その頃に一番活躍していたのがダルビッシュ選手でしたし、その後もずっと活躍し続けているので、投球フォームもまねしていました。

西川：僕は巨人の坂本（勇人）さんを見ることが多くて、小学生の時は内野手を守っていましたし、自分もずっと内野手をやりたいと思っていました。要としてショートで野球をしている坂本さんの姿は、すごく見ていてかっこいいなと思いました。

━━今シーズンの意気込みを教えていただけますでしょうか？

種市：チームとしてはもちろん優勝を狙って、個人としては毎年言っていますけど、最多奪三振のタイトルを獲れるようにオフは過ごしてきたので、開幕するのが楽しみな気持ちです。

西川：一番の目標には首位打者を掲げていて、その中で二ケタ本塁打を打ちたいと思っていますので、その目標を達成するために自主トレで色々試してやってきました。それに加えてチームが優勝できれば一番だなと思っていますので、そこを考えてやっていきたいと思います。

━━マリーンズファン、プロ野球ファンの方へひとことメッセージをお願いします！！

種市：昨年は悔しいシーズンでしたけど、今シーズンは優勝を目指して一つでも多く勝てるように頑張りますので、ぜひ球場に応援に来ていただきたいと思います。

西川：昨シーズンはしんどい思いばかりファンも選手もしたと思いますし、その分、今年にかける思いは強いと思いますので、一緒に戦いたいなという気持ちです。

※本インタビューは2026年1月に行われたものです

▼「プロ野球“愛”宣言！」掲載媒体

“エンタメをもっと楽しむWebマガジン”「J:magazine!」（読み：ジェイマガジン）

インタビュー前編はこちら：https://jmagazine.myjcom.jp/category/sports/post001183/(https://jmagazine.myjcom.jp/category/sports/post001183/?utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_20260420_sports-post001183)

インタビュー後編はこちら：https://jmagazine.myjcom.jp/category/sports/post001286/(https://jmagazine.myjcom.jp/category/sports/post001286/?utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_20260420_sports-post001286)

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<参考情報>

▼「J:COM プロ野球中継」公式サイト

https://www2.myjcom.jp/npb/ （または…「jcom プロ野球」で検索）

▼千葉ロッテマリーンズの長編ドキュメンタリー 『MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ』

(C)千葉ロッテマリーンズ

■配信期間

「J:COM STREAM」の見放題にて配信中

https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00597400?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00597400?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_260420_chibalotte_detail)

■ストーリー

Vision2025を掲げ、新たな常勝軍団となるべく臨んだシーズン。気づけば優勝から最も遠い場所にいた。この映画は2025年の敗北を描く。それは、決して心地よい物語ではない。この映画に価値があるとしたら、それは、敗北の中でもがき続けた選手たち、彼らを支えたスタッフ、そして、敗北を超えて応援し続けてくれたファンの姿を記録し、描くことにある。負けっぱなしでは終われない、すべての敗れざる者たちへ。

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