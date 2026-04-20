King Gnu・新井和輝のJ-WAVE『SPARK』に井口理、勢喜遊がゲストで登場！　3人で“常田大希”を語る特別企画をオンエア。メンバーだからこそ知る常田の素顔や魅力を明かす

株式会社J-WAVEKing Gnu・勢喜遊、新井和輝、井口理

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週月～木曜24時から放送中の番組『SPARK』。毎週火曜日はKing Gnuの新井和輝がナビゲーターを務めています。

明日、4月21日（火）の放送回には、King Gnuのボーカル／キーボード・井口理と、ドラム・勢喜遊がゲストとして登場！

3人そろってのメディア出演は貴重な機会。今回は特別企画「常田くんについて語り合おう」を実施し、メンバーだからこそ知る常田大希の素顔や魅力について、たっぷり語り合います。思わず笑ってしまうようなエピソードトークが満載です。

さらに、現在開催中の「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」にも話題が広がり、メンバーが思う「より良いライブをつくり上げるために大切にしていること」についても想いを明かします。

スペシャルな一夜をどうぞお聴き逃しなく。

なお、放送はradikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

4月21日（火）： https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260422000000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260422000000)

【番組情報】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：SPARK

放送日時：2026年4月21日（火）24:00～25:00

ナビゲーター： 新井和輝（King Gnu）

ゲスト：井口理、勢喜遊（King Gnu）

番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/spark/

番組X：https://x.com/JWAVESPARK

番組Instagram：https://www.instagram.com/jwave_spark_kinggnu/

ハッシュタグ：#sp813