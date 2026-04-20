【フジテレビ】『川崎鷹也「まだ夢の中」日本武道館公演』

株式会社フジテレビジョン＜生中継＞フジテレビONE ５月29日（金）18時30分～21時30分＜舞台裏密着映像付き完全版＞フジテレビTWO ６月30日（火）21時～23時30分番組公式URL： https://otn.fujitv.co.jp/kawasaki2026/

SNSから火が付き、人の心に寄り添うような歌声とメロディで、若者を中心に幅広い層から熱狂的な支持を集めるシンガーソングライター・川崎鷹也。昨年８月から10月に全国13都市を巡った『2025 Hall Tour 「まだ夢の中」』では全公演が瞬く間にソールドアウトし、累計約３万人を動員した。この熱狂のツアーの追加公演として、５月29日（金）に開催される自身初となる日本武道館での単独公演の模様をフジテレビONE スポーツ・バラエティで独占生中継！さらに６月には公演の模様に事前リハ―サルに密着した貴重映像を追加した完全版を、フジテレビTWO ドラマ・アニメで独占放送することも決定した。

「（色んなステージに呼んで頂けるようになったけど）未だにどこか夢の中にいる様な気がする。」と本人が語るように、過酷な下積み時代には想像できなかった今の想いが込められたというツアータイトル。自身やファンにとって、やっと手にした確かな夢の形ともいえるステージを、是非見届けていただきたい。

■川崎鷹也コメント

「いつか立ちたいと思っていたステージにワンマンで立てるなんて本当に夢の中みたいです。

ただ格好つけて背伸びする事なく、いつも通りの自分のステージをお届けしたいなと思っています。

いつも応援してくれるファンの皆さん、チームの皆、家族、全員に恩返しできるように。

そして、生放送を見てくれてるあなたにしっかり届くように、心を込めて歌います」

■川崎鷹也プロフィール

1995年生まれ。栃木県出身。一度聴いたら忘れられないハスキーな歌声と美しいビブラート、癖になるメロディーラインが魅力。2020年８月、SNSで『魔法の絨毯』が人気となり、同曲のストリーミング累計は現在４億回再生を突破中！日本レコード協会から「トリプル・プラチナ認定」を授与された。2023年には初の俳優業もスタートさせ、マルチに活躍中。

■番組概要

番組タイトル ：『川崎鷹也「まだ夢の中」日本武道館公演 生中継』

放送チャンネル：フジテレビONE スポーツ・バラエティ

配信チャンネル：フジテレビONEsmart

放 送 日 時：５月29日（金）18時30分～21時30分

番組タイトル ：『川崎鷹也「まだ夢の中」日本武道館公演 舞台裏密着映像付き完全版』

放送チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ

配信チャンネル：フジテレビTWOsmart

放 送 日 時：６月30日（火）21時～23時30分

番組公式URL ：https://otn.fujitv.co.jp/kawasaki2026/