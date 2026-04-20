こどもの日はラジオで『となりのパパはどうしてる？』。地上波特番の放送が決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

2児の父・アルコ＆ピースの酒井健太と、同じく2児の父・小池徹平が育児談義をするPodcast番組『となりのパパはどうしてる？』が、5/5(火・祝) こどもの日・19:00～20:00に、初の地上波特別番組を放送することが決定しました。

◇ゲストはこっちのけんとさん！

ゲストは、最近子供が生まれたことでも話題のアーティスト・こっちのけんとさん。

日々の育児のお悩み、生まれてからの心境の変化などを聞いていきます。

こっちのけんとさん

番組では、メッセージも募集中です。テーマは「子育てヤバヤバ話」。

こんなピンチでヤバかった！感動してヤバかった！この遊び場やグッズが良すぎてヤバい！など、何でもOKです。

番組メールアドレス tonari@tbs.co.jp までお送り下さい。

特別番組『となりのパパはどうしてる？』

放送時間：5月5日(火) 19:00～20:00

放送局：TBSラジオをキーステーションに、全国15局ネット（ABS、IBC、YBC、RFC、BSN、KNB、MRO、FBC、WBS、BSS、RSK、RKC、MRT、MBC）で放送予定。

出演：酒井健太（アルコ＆ピース）／小池徹平

ゲスト：こっちのけんと

【Spotifyで聴く】

https://open.spotify.com/show/5CHzji9GTCX8JUfGITrUeN?si=66ca5d6d9ecb4a0a