新生活のコンディションを整える鍵は「朝食」！？朝食を食べた方が日中に「元気に活動できる」と体感する人が65％！忙しい朝でも美味しく手軽に食生活が整う、ファミマルの1週間献立を提案

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」ではおむすび・サンドイッチ・カップスープなど、忙しい朝を支えるタイパ（タイムパフォーマンス）に優れた商品を幅広く展開しています。

このたび、新生活が始まる4月に合わせ、20代～60代の男女600名を対象とした「理想の新生活と現実に関する意識調査」を実施しました。“心機一転、生活を整えたい”という理想を抱きながらも、現実は4月からの新生活における心身の疲れ（いわゆる「新生活疲れ」）に直面する実態や世代別の傾向が浮き彫りになりました。

そこで、おうち料理研究家・みきママが推奨する、1日のパフォーマンスを高める朝食術に加え、ファミリーマートが選定した商品をもとに、忙しい朝の食生活をサポートする「ファミマル」の1週間献立をご提案いたします。

さらに、朝食にぴったりな新商品「銀鮭切身のバター醤油おむすび」276円（税込298円）を、2026年4月21日（火）から沖縄県を除く全国のファミリーマート約16,100店にて発売いたします。

■新生活を始めるにあたって「食生活」への意気込みが高かったことが判明！一方で、理想通りに続けられない人も約5人に1人

「去年4月の新年度（新生活）のスタートで、あなたが意気込んでいた（理想としていた）習慣は何ですか」と質問したところ、「朝食をしっかり食べる」「自炊を行い、食生活を整える」が上位となりました。

新生活のスタート時には、生活習慣を整えたいという意識が高まる一方で、「理想としていた習慣は問題なくできていましたか」という質問では、完璧にできていると考えている人は19.2％にとどまり、多くの人が何かしらの改善余地を感じながら生活していることが明らかになりました。

■約2人に1人が“新生活疲れ”を実感！朝食を食べている時期は「元気に活動できる」と感じる人も

去年4月からの新生活において、心身の疲れを感じたことがあるかを尋ねたところ、約50％が「感じた」と回答しました。また、朝起きた瞬間に「前日の疲れが取れていない（リカバリーできていない）」と感じることはあるかを尋ねると23.3％が「ほぼ毎日感じる」と回答。さらに、朝食を食べている時と食べていない時を比較すると、「食べた時の方が日中に元気に活動できる」と回答した人は65％と過半数を上回る結果となりました。

こうした結果から、朝食が日中のコンディションを整える要素として、多くの人に実感されていることがうかがえます。

■理想の朝食時間は「15分以上」でも現実は「10分以下」忙しい朝でも“栄養・味に満足できる朝食”が求められる結果に

「朝食の準備や食事についてストレスや負担を感じることはありますか」という質問では、約6割が負担を感じるようで、その理由として特に「調理器具や食器を洗うのが手間」「献立を考えるのが面倒」といった声が多く見られました。

一方で、「忙しい朝の朝食において、ここだけは妥協したくないと思うことは何ですか」という質問では、「手軽さ（準備・片付けの速さ）」「栄養バランス（たんぱく質・ビタミン等）」「美味しさ（クオリティ）」が上位となりました。つまり、朝食は手軽でありながらも、美味しさ、栄養バランスを満たしたものが求められていることがわかります。

「理想とする朝食にかける時間」と「実際に朝食にかける時間」に関する質問では、理想と現実にギャップがあることが明らかになりました。「理想とする朝食にかける時間」では、約75％が「20分以上」または「15分程度」と回答。一方で、「実際に朝食にかける時間」では約60％が「10分程度」「5分程度」「5分未満」「食べない」と回答しており、現実では多くの人が10分程度以下の朝食時間となっていることがわかります。

■おうち料理研究家 みきママさんよりコメント

朝から自分を最強モードにしよう！朝ごはんは1日のエネルギーチャージ＋毎日の体作りを同時に叶えます！みきママのおすすめは水曜日！手巻 シーチキン(R)マヨネーズと濃厚な味噌仕立て鶏団子汁で決まり！

タイパもコスパも最高！エネルギー補給とメンテナンスが同時にできて、1日中フル回転で動けます。

朝が苦手なら、まずは買ってカバンに放り込むだけでOK！ちょこちょこ食べをすれば脳がフリーズせずに元気に過ごせます。私もいつもバッグの中に朝ごはんを入れるからお腹が空くことがないんです！ガス欠になる前に、まずは毎朝コンビニで朝ごはんをゲットしましょう！

●みきママ

1980年2月18日生まれ。

“週6000円台のおうち献立”を紹介したブログ『みきママの毎日家ごはん。』では、

1日平均70万ＰＶ以上のアクセスがあり、レシピブログランキングに殿堂入りを

果たす。

Ameba芸能人・有名人ブログ月間総合ランキングでも多くの芸能人をおさえ

20位以内にランクインしている。

みきママ流の節約豪華レシピで、子育て中の若い主婦を中心に絶大な人気を博する。

彼女のブログは、日常を綴った文章のおもしろさと写真のきれいさも人気の１つと

なっている。

“おうち料理研究家”としても人気で、TVや雑誌と幅広く活躍している。

レシピ本は累計売上250万部を突破している。

■ファミリーマート発案、おうち料理研究家みきママさんも推奨！

忙しい朝の食生活を美味しく・手軽に整えるファミマル1週間献立をご紹介

●月曜日

（右から）

【商品名】銀鮭切身のバター醤油おむすび

【価格】276円（税込298円）

【発売日】2026年4月21日（火）

【発売地域】全国※沖縄県を除く

【内容】一晩熟成させた銀鮭の切身と、バター醤油たれを、鮭フレークや鮭だしなどと一緒に炊き込んだごはんで包みました。銀鮭の切身が食べごたえのある一品です。

【商品名】どっさりキャベツのたっぷり野菜

【価格】149円（税込160円）

【発売地域】全国

【内容】野菜（キャベツ・長ねぎ・小松菜・人参）がたっぷり摂れる、焼あご粉と煮干粉を加えた調味味噌が特徴の味噌汁です。

●火曜日

（右から）

【商品名】3種のミックスサンド

【価格】298円（税込321円）

【発売地域】全国

【内容】ツナサラダサンド、ハムレタスチーズサンド、たまごサンドの3種類のサンドイッチが楽しめる定番のミックスサンドです。

【商品名】濃厚贅沢じゃがいものポタージュ

【価格】158円（税込170円）

【発売地域】全国

【内容】じゃがいもの素材をたっぷり贅沢に使用した、濃厚でまろやかなじゃがいものポタージュです。角切りポテトとフライドポテトの具材入りで食べごたえもあり、食事の1品から小腹満たしにもおすすめです。

●水曜日

（右から）

【商品名】手巻 シーチキン(R)マヨネーズ

【価格】184円（税込198円）

【発売地域】全国

【内容】きはだまぐろとかつおを使用することで、味にコクと深みを出した、シーチキン(R)マヨネーズです。※「シーチキン」は、はごろもフーズ株式会社の登録商標です。

【商品名】濃厚な味噌仕立て鶏団子汁

【価格】239円（税込258円）

【発売地域】全国

【内容】「具を味わう」シリーズの、大きめな鶏団子をたっぷり入れた具沢山味噌汁です。具材は、味付鶏団子、キャベツ、ねぎ入りです。

●木曜日

（右から）

【商品名】たっぷりハムサンド

【価格】304円（税込328円）

【発売地域】全国

【内容】ハムをたっぷり使用したハムを味わうサンドイッチです。こだわりのすりおろし野菜ソースがハムの味わいを引き立てます。

【商品名】濃厚贅沢コーンポタージュ

【価格】158円（税込170円）

【発売地域】全国

【内容】コーンの素材をたっぷり贅沢に使用した、濃厚でなめらかなコーンポタージュです。つぶコーンとあらびきコーンの具材入りで食べごたえもあり、食事の1品から小腹満たしにもおすすめです。

●金曜日

（右から）

【商品名】のむヨーグルトブルーベリー

【価格】170円（税込183円）

【発売地域】全国

【内容】ブルーベリー果肉の食感をしっかりと感じられるヨーグルトドリンクです。生乳を使用し、コクのある味わいに仕立てました。

【商品名】たんぱく質13.8g グリルチキン 梅 ゆかり(R)

【価格】249円（税込268円）

【発売地域】全国

【内容】三島食品「ゆかり(R)」とのコラボ商品です。鶏むね肉を1枚1枚丁寧に網に並べ焼きあげました。「ゆかり(R)」をふりかけ、さわやかな赤しそが香るさっぱり仕立てのグリルチキンです。

【商品名】ふわふわたまごのスープ

【価格】153円（税込165円）

【発売地域】全国

【内容】ふんわり食感のたまごに、しいたけ、たけのこ、わかめ、ネギを加えることで、風味と食感のバランスが良いスープです。

●土曜日・日曜日

（右から）

【商品名】ハムチーズクロワッサン

【価格】135円（税込145円）

【発売地域】全国

【内容】デニッシュ生地にハムとチーズクリームを包み、チーズをのせて焼き上げたクロワッサンです。

※沖縄県は仕様と価格が異なります。

【商品名】1/3日分の野菜が摂れるチン！する温野菜

【価格】218円（税込235円）

【発売地域】全国

【内容】1/3日分の野菜が摂れる5種類の温野菜（ブロッコリー、かぼちゃ、じゃがいも、れんこん、人参）です。レンジするだけで、簡単に温野菜をお召し上がりいただけます。（冷凍食品）

【商品名】4種の果実のフルーツミックス500ml

【価格】112円（税込120円）

【発売地域】全国

【内容】りんご・バナナ・もも・パインアップルに国産ミルクをブレンドしたこだわりのフルーツミックスです。「もったいないバナナ」果汁を使用した、4種の果実の酸味が特徴です。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※一部地域では価格が異なります。

【調査概要】

・実施時期：2026年4月9日（木）～2026年4月10日（金）

・対象：全国の 20～69 歳の男女 新生活における理想の生活習慣を送りたいと考える層

・調査手法：インターネットリサーチ

・サンプル数：600サンプル（性年代別均等割り付け）

・調査実施機関 ：楽天インサイト

■理想の朝食をファミマルで！約5000円相当のファミマル商品の詰め合わせが抽選で10名さまに当たるキャンペーンを実施！

ファミリーマート公式X（@famima_now）をフォローのうえ、ファミリーマート公式Xからの対象の投稿に「#ファミマル」もしくは「ファミマル」とつけて食べてみたい曜日の朝食とその理由を引用ポストいただくと、抽選で10名さまに約5000円相当のファミマル商品の詰め合わせをプレゼントいたします。

キャンペーン期間：2026年4月20日（月）13：00～2026年5月8日（金）23:59

※キャンペーン内容は予告なく変更になる可能性があります

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

【参考情報】

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html

＜ファミマルについて＞

■対象商品数は1000種類以上！種類豊富なプライベートブランド「ファミマル」

ファミマルは、“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、“家族の食卓を支える”惣菜や冷凍食品に、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」、“食べる楽しさをいつでも手軽に”する「ファミマルBakery」、“毎日に癒しとご褒美を”提供する「ファミマルSweets」、また、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」など、それぞれのラインアップで、合計1000種類以上を展開しております。

■「ファミマル」ネーミングとロゴに込められた思い

1 「ファミマのPB商品であることがすぐわかる」こと

・「ファミマル」というワード、ファミリーマートのブランドカラーを使用

2 「ファミマが自信を持って薦めるクオリティであることが伝わる」こと

・安全・安心、環境対応、美味しさなど、「ファミマの二重マル」品質を表現したデザイン

3 「老若男女あらゆる世代・性別の方々が理解できる」こと

・お客さまも笑顔になるスマイルマーク（※ロゴ案の消費者調査で1位を獲得したロゴ）

※調査名称：商品ブランドについての調査

主催者：ファミリーマート

調査対象者：15歳～79歳の男女 10,000人

調査日：2021年3月17日

■ファミマルのコンセプト

すべての方の毎日に、「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。それが、ファミリークオリティ。

大切な家族に自信を持ってお薦めできる品質とラインアップ。お子さまからご高齢の方まで、すべての方が笑顔になるプライベートブランドを目指して、毎日に、ちょっとした幸せをお届けしていきます。