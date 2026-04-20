「花とゆめWEB」からお引越し！ 「花とゆめ」のWEBコミックマガジン「花とゆめ＋（プラス）」が4/20（月）オープン！！3日間限定でなんと90作品、8500チャプター以上が無料！！

写真拡大 (全2枚)

株式会社白泉社


株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、少女漫画の金字塔を築いてきた創刊52周年のコミック誌「花とゆめ」のマンガ作品を配信するマンガサイト「花とゆめ＋（プラス）」を4/20（月）12:00～（予定）スタート。あわせて、最新話直前まで「全作品全話無料」キャンペーンを3日間限定で実施します。


「花とゆめ」雑誌最新話やオリジナル作品が読める！「花とゆめ＋」

ポイント１. いつでも、どこでも、すぐ読める！


■雑誌「花とゆめ」の最新話が同時配信！　※一部作品を除く。


■ここでしか読めない「花とゆめ＋」オリジナル作品！


■大人気の名作も勢ぞろい！


ポイント２. 「無料登録」でもっと楽しい！


1分で登録完了！必要なのはメールアドレスだけ！



■新規会員登録時に「すぐ無料チケット」プレゼント！


■毎日1話分が無料！


■ミッション達成でチケットをゲット！


■毎日1回！すぐ無料ガチャ！


※対象話に限ります。


BIGニュース！！3日間限定！！最新話直前まで「全作品全話無料」キャンペーン開催！



＼花とゆめ＋オープン記念／


3日間限定！ 最新話直前まで「全作品全話無料」キャンペーン開催！！


なんと90作品、8500チャプター以上が無料になる大チャンス。



「花とゆめ＋」に掲載されている作品が、最新話直前まで「全作品」「全話無料」！


懐かしの名作やここでしか読めない新作など、この機会にぜひ素敵な出会いを見つけて下さい♪



アニメ化で話題の『多聞くん今どっち！？』から、今冬完結した『暁のヨナ』や、『春の嵐とモンスター』『スキップ・ビート！』『顔だけじゃ好きになりません』などの人気作や、『フルーツバスケット』『学園アリス』『ぼくの地球を守って』『赤ちゃんと僕』『コレットは死ぬことにした』『墜落ＪＫと廃人教師』といった名作も最新話直前までが全話無料です！！



【開催期間：4/20(月)12：00～4/23(木)11：59】


＼ダウンロード不要／


「花とゆめ＋」はこちら！


https://hanayume.com(https://hanayume.com/)


【花とゆめ】


●発売日：毎月５日・20日発売


●判型：B5判


●定価：620円（税込）



【会社概要】


会社名：株式会社白泉社


所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2


代表者：代表取締役社長　高木靖文


設立：1973年12月1日


URL：https://www.hakusensha.co.jp/


事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など