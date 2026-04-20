「花とゆめWEB」からお引越し！ 「花とゆめ」のWEBコミックマガジン「花とゆめ＋（プラス）」が4/20（月）オープン！！3日間限定でなんと90作品、8500チャプター以上が無料！！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、少女漫画の金字塔を築いてきた創刊52周年のコミック誌「花とゆめ」のマンガ作品を配信するマンガサイト「花とゆめ＋（プラス）」を4/20（月）12:00～（予定）スタート。あわせて、最新話直前まで「全作品全話無料」キャンペーンを3日間限定で実施します。

「花とゆめ」雑誌最新話やオリジナル作品が読める！「花とゆめ＋」

ポイント１. いつでも、どこでも、すぐ読める！

■雑誌「花とゆめ」の最新話が同時配信！ ※一部作品を除く。

■ここでしか読めない「花とゆめ＋」オリジナル作品！

■大人気の名作も勢ぞろい！

ポイント２. 「無料登録」でもっと楽しい！

1分で登録完了！必要なのはメールアドレスだけ！

■新規会員登録時に「すぐ無料チケット」プレゼント！

■毎日1話分が無料！

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■毎日1回！すぐ無料ガチャ！

※対象話に限ります。

BIGニュース！！3日間限定！！最新話直前まで「全作品全話無料」キャンペーン開催！

＼花とゆめ＋オープン記念／

3日間限定！ 最新話直前まで「全作品全話無料」キャンペーン開催！！

なんと90作品、8500チャプター以上が無料になる大チャンス。

「花とゆめ＋」に掲載されている作品が、最新話直前まで「全作品」「全話無料」！

懐かしの名作やここでしか読めない新作など、この機会にぜひ素敵な出会いを見つけて下さい♪

アニメ化で話題の『多聞くん今どっち！？』から、今冬完結した『暁のヨナ』や、『春の嵐とモンスター』『スキップ・ビート！』『顔だけじゃ好きになりません』などの人気作や、『フルーツバスケット』『学園アリス』『ぼくの地球を守って』『赤ちゃんと僕』『コレットは死ぬことにした』『墜落ＪＫと廃人教師』といった名作も最新話直前までが全話無料です！！

【開催期間：4/20(月)12：00～4/23(木)11：59】

＼ダウンロード不要／

「花とゆめ＋」はこちら！

https://hanayume.com(https://hanayume.com/)

【花とゆめ】

●発売日：毎月５日・20日発売

●判型：B5判

●定価：620円（税込）

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など