祝・11周年『イケメン戦国 時をかける恋』『イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-』アプリ内にて11周年を記念した特設ページOPEN！＆豪華イベントを開催！

株式会社サイバード

株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之）が手掛ける、全世界でのシリーズ累計会員数4,500万人を誇る大人気恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の大人気作『イケメン戦国 時をかける恋』（以下、『イケメン戦国』）は、2026年6月22日（月）に11周年を迎えます。

周年に先駆け、「イケメンシリーズ」の最新作『イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-（読み：えいえん）』（以下、『イケメン戦国 -永縁-』）のアプリ内では、特設ページ「11周年特設ページ」を公開しました。

11周年のテーマである「新風堂々」に合わせ展開される、様々な周年企画の情報をお届けします。

■11周年のテーマは「新風堂々」

君がいれば、輝く明日

新たな風に想いをのせて

まだ見ぬ未来、その先へ

■「11周年特設ページ」 OPEN！

『イケメン戦国 -永縁-』のアプリ内では、11周年の情報をまとめて知ることができる特設ページをOPENしました。11周年を記念したゲーム内イベントの情報や限定ログインボーナス、グッズの紹介と特別企画の情報を随時更新していきます。

特設ページ公開期間：2026年4月20日（月）12時00分～8月29日（土）23時59分

■ログインボーナス「11周年記念◆ログインボーナス」を3本立てで開催予定！

『イケメン戦国 -永縁-』のアプリ内では、4月21日（火）0時00分より、11周年を記念したログインボーナスの第1弾「11周年記念◆ログインボーナス第1弾」を開催します。

本ログインボーナスは、第1弾～第3弾の3本立てで開催し、いずれもゲーム内のお役立ちアイテムが獲得できます。

第一弾 開催期間：2026年4月21日（火）00時00分～4月25日（土）23時59分

第二弾 開催期間：2026年5月1日（金）00時00分～5月8日（金）23時59分

第三弾 開催期間：2026年6月10日（水）00時00分～6月23日（火）23時59分

■カードガチャ「11周年記念◆新風堂々がちゃ part1」開催！

『イケメン戦国 -永縁-』のアプリ内では、4月20日（月）12時00分より、11周年記念イラストを使用したカードガチャ「11周年記念◆新風堂々がちゃ part1」を開催します。

11周年を記念したカードガチャの第一弾となる本ガチャでは、「織田信長（CV : 杉田 智和）」、「今川義元（CV : 八代 拓）」、「直江兼続（CV : 中川 晃教）」、「帰蝶（CV : 梶 裕貴）」、「足利義輝（CV : 山下 大輝）」の11周年を彩る限定★5カードが獲得できます。

なお、今後も11周年記念イラストを使用したカードガチャが続々登場予定です。

part1開催期間：2026年4月20日（月）12時00分～5月20日（水）23時59分

■「11周年記念セット」を販売！

『イケメン戦国 -永縁-』のアプリ内では、4月22日（水）12時00分より、限定ストーリーやアバターに加え、アイテムをお得に購入できる「11周年記念セット」を販売します。

「全部入り姫セット」では、全22名が登場する限定ストーリーや11周年記念イラストデザインを取り入れた22名のミニキャラアバターがまるごと楽しめます。

さらに、約44％オフでお得にアイテムが獲得できる「豪華アイテムセット」なども販売します。

販売期間：2026年4月22日（水）12時00分～6月24日（水）23時59

■『イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-』とは？

本作は、十周年を迎えた『イケメン戦国』をバージョンアップしてお届けする新アプリです。本能寺の変真っ只中の“戦国時代”へタイムスリップし、戦国武将と「命がけの恋」をするという世界観はそのままに、彼らを堪能できる機能が増え、様々な形で彼らとの恋をお楽しみいただけます。

【キャラクターおよび、キャラクターボイス担当声優】

織田信長 CV : 杉田 智和 伊達政宗 CV : 加藤 和樹 豊臣秀吉 CV : 鳥海 浩輔

徳川家康 CV : 増田 俊樹 明智光秀 CV : 武内 駿輔 石田三成 CV : 山谷 祥生

真田幸村 CV : 小野 賢章 武田信玄 CV : 梅原 裕一郎 上杉謙信 CV : 三浦 祥朗

猿飛佐助 CV : 赤羽根 健治 顕如 CV : 新垣 樽助 森蘭丸 CV : 蒼井 翔太

今川義元 CV : 八代 拓 毛利元就 CV : 小西 克幸 前田慶次 CV : 沢城 千春

直江兼続 CV : 中川 晃教 帰蝶 CV : 梶 裕貴 足利義輝 CV : 山下 大輝

松永久秀 CV : 坂田 将吾 黒田官兵衛 CV：佐藤 拓也 霧隠才蔵 CV：小林 千晃

千利休 CV : 堂島 颯人

■配信概要

名称 イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-

情報提供 株式会社サイバード

配信開始日 2026年4月20日（月）

公式サイト https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengokueien/

公式X https://x.com/sengoku_eien

公式LINE https://lin.ee/LOcUbPP

コピーライト (C)CYBIRD

■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。