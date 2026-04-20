ITZY2年ぶりの日本公演！『ITZY 3RD WORLD TOUR ＜TUNNEL VISION＞in JAPAN』をU-NEXTにて独占生配信！
U-NEXTは、5月10日（日）に京王アリーナTOKYO公演にて開催される『ITZY 3RD WORLD TOUR
ITZYは「TWICE」「Stray Kids」「NiziU」を輩出したJYPエンターテインメントより2019年2月に韓国デビューした5人組ガールズグループ。「自己肯定」のメッセージを込めたパワフルな楽曲と、圧倒的なパフォーマンスを武器に、10～20代を中心に“ティーンクラッシュ”のアイコンとして世界中から支持を得ています。
日本公演としては、2024年5月の『ITZY 2ND WORLD TOUR
この度U-NEXTでは、5月10日（日）に開催される日本ファイナル公演の模様を、独占生配信することを決定いたしました。ITZYが放つ圧巻のステージを、U-NEXTならではの高画質・高音質な臨場感あふれる映像で、リアルタイムにお届けします。世界を熱狂させる彼女たちの輝きを、ぜひお楽しみください。
『ITZY 3RD WORLD TOUR
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Iw1vfsBc1g4 ]
ライブ配信：5月10日（日）16:00 ～ライブ終了まで
視聴料：4,500円（税込）
販売期間：4月20日（月）12:00～5月10日（日）17:00まで
配信公演：5月10日（日）東京・京王アリーナTOKYO公演
※視聴可能デバイスに関してはこちら（https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution）をご確認ください
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