ITZY2年ぶりの日本公演！『ITZY 3RD WORLD TOUR ＜TUNNEL VISION＞in JAPAN』をU-NEXTにて独占生配信！

株式会社 U-NEXT

U-NEXTは、5月10日（日）に京王アリーナTOKYO公演にて開催される『ITZY 3RD WORLD TOUR in JAPAN』の模様を独占生配信いたします。

ITZYは「TWICE」「Stray Kids」「NiziU」を輩出したJYPエンターテインメントより2019年2月に韓国デビューした5人組ガールズグループ。「自己肯定」のメッセージを込めたパワフルな楽曲と、圧倒的なパフォーマンスを武器に、10～20代を中心に“ティーンクラッシュ”のアイコンとして世界中から支持を得ています。

日本公演としては、2024年5月の『ITZY 2ND WORLD TOUR 』以来、約2年ぶりの待望の開催となる本ツアー。最新アルバムのコンセプトである「本当の自分を探していく物語」を体現したステージでは、まさにパフォーマンス・クイーンの名にふさわしい、さらに進化したハイレベルな表現で観客を魅了します。

この度U-NEXTでは、5月10日（日）に開催される日本ファイナル公演の模様を、独占生配信することを決定いたしました。ITZYが放つ圧巻のステージを、U-NEXTならではの高画質・高音質な臨場感あふれる映像で、リアルタイムにお届けします。世界を熱狂させる彼女たちの輝きを、ぜひお楽しみください。

『ITZY 3RD WORLD TOUR in JAPAN』

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Iw1vfsBc1g4 ]

ライブ配信：5月10日（日）16:00 ～ライブ終了まで

視聴料：4,500円（税込）

販売期間：4月20日（月）12:00～5月10日（日）17:00まで

配信公演：5月10日（日）東京・京王アリーナTOKYO公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら（https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution）をご確認ください

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※GEM Partners調べ／2026年3月時点



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