『ウォレスとグルミット』『ひつじのショーン』などアードマンの5作品365話をU-NEXTで配信開始。U-NEXT Kidsオリジナル『うご工作』とのコラボもスタート

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、4月20日（月）より、『ウォレスとグルミット』『ひつじのショーン』などを手がける数々の受賞歴を誇る英国のアニメーションスタジオ、アードマンの5作品365話を配信開始いたします。

アードマンは、クレイアニメーションの第一人者として知られるイギリスのスタジオです。4度のアカデミー賞を筆頭に、BAFTA賞を17回受賞、ギネス世界記録5件保持など、これまで数々の賞を受賞しており、『ウォレスとグルミット』『ひつじのショーン』など、職人の手仕事による温もりと細部へのこだわり、そしてイギリス特有のウィットに富んだユーモア溢れる作品を世界中に届けてまいりました。キャラクターのかわいさはもちろん、アナログ技法の魅力を守り続けるその姿勢もファンに愛され続けています。

U-NEXTは4月20日より、『ウォレスとグルミット』『ひつじのショーン』に加えて、『モーフ』『ちびっこクリーチャーズ』、そしてSnowman Enterprises Limited（Penguin Random Houseグループ企業）による30分スペシャル作品『スノーマン(TM)』および『スノーマン(TM)／スノーマンとスノードッグ』の計365話を配信いたします。眺めているだけでも楽しいアードマンの世界を、ぜひU-NEXTでお楽しみください。

また、U-NEXT Kidsのオリジナル番組で、子ども番組向けの国際コンクール「プリ・ジュネス2026」ファイナルにノミネートされている工作番組『うご工作』(https://www.unext.co.jp/ja/press-room/motioncrafts-shortlisted-for-prix-jeunesse-international-2026-03-12)の1コーナー「アニカメラ」とのコラボ企画がスタートいたします。以下のQRコードにアクセスすると、日常の景色の中でショーンが生き生きと動き出して…？ショーンの動きを何に見立てるか、スマホの画面録画機能を使ってお楽しみください。

＜配信作品一覧＞

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012762

『ウォレスとグルミット』シリーズ

チーズをこよなく愛する発明家のウォレスと、彼を支える賢い愛犬グルミット。ウォレスが生み出す奇想天外な発明品はいつも大騒動の種になり、グルミットが尻ぬぐいをする羽目に。ユーモアあふれるふたりの絶妙なコンビネーションが笑いを生み出す、アードマンの代表作。1989年の誕生以来、アカデミー賞を複数回受賞した世界的人気を誇るクレイアニメーションの傑作シリーズ。

『ひつじのショーン』シリーズ

農場を舞台に、ちょっぴりやんちゃで機転の利くひつじのショーンが巻き起こす笑いと感動のどたばた劇。セリフなしでも伝わる豊かな表情と動きで、子どもから大人まで世界中で愛され続けるクレイアニメーション。農場主のビッツァーや仲間のひつじたち、そして時々登場するちょっとまぬけなエイリアンまで、個性豊かなキャラクターたちがゆかいな毎日を繰り広げる。スピンオフ映画2作品も大ヒットした、アードマンが誇る看板作品。現在スピンオフ映画の3作品目を制作中。

『モーフ』シリーズ

小さな粘土の生き物・モーフが、相棒のチャスとともに繰り広げる短編コメディシリーズ。セリフの代わりに愛嬌たっぷりの身振りと表情だけで物語を語り、幼い子どもから大人まで言葉の壁を越えて楽しめる。1977年にBBCで誕生してから長きにわたって愛され続けるアードマン最初期の名キャラクター。シンプルながら温かみのあるクレイアニメーションの魅力がぎゅっと詰まった、ほっこり笑える作品。

『ちびっこクリーチャーズ』シリーズ

モーフシリーズのスピンオフとして誕生した、色とりどりの小さな生き物たちが主役のプリスクール向けアニメシリーズ。ピンク・ブルー・オレンジ・イエロー・グリーンの5体が、子ども部屋を舞台に、好奇心のままに遊びや探検を楽しんだり、友だちと力を合わせて思いやりや協力する心を育んでいく。アードマンならではの手仕事で丁寧に作られた、幼児向けのキュートな作品。

『スノーマン(TM)』の世界 シリーズ

雪の降る冬の朝、少年が作った雪だるまが真夜中に命を持ち、ふたりは手をつないで夜空へと舞い上がる。セリフなし、音楽と映像だけで語られる幻想的なひとときに、子どもも大人も心を奪われる。レイモンド・ブリッグズの絵本を原作に1982年に制作されたアニメーション映画で、アカデミー賞にもノミネートされBAFTAを受賞した不朽の名作。毎年クリスマスシーズンに英国で放送され、世代を超えて愛され続ける伝説的作品。

U-NEXTは今後も、キッズジャンルをさらに魅力的にしていくとともに、アードマンとの取り組みを強化してまいります。『うご工作』とのさらなるコラボレーションにもぜひご期待ください。

(C) Aardman Animations Limited 2008 (C) Aardman Animations Limited 2006 (C)AARDMAN ANIMATIONS LTD 2014 (C) Aardman Animations Limited 2021 The Snowman(TM) (C) Snowman Enterprises Ltd, 2026

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年3月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。