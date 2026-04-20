『あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE Tour 10th 𝄪ALL STARS!!』最新ライブ映像が、早くもJOYSOUND「みるハコ」に登場！

株式会社エクシング

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」の映像視聴サービス「みるハコ」に、『あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE Tour 10th 𝄪ALL STARS!!』の最新ライブ映像が登場！さらに、9th Tourのスペシャルセレクション映像の配信や、待ち受け画像が必ずもらえるキャンペーンなど、さまざまな企画を展開します。

■『あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE Tour 10th 𝄪ALL STARS!!』 最新ライブ映像が早くも登場！

幕張メッセとインテックス大阪で7日間にわたり開催されるバーチャルライブツアー『あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE Tour 10th 𝄪ALL STARS!!』より、3月14日(土)のライブ映像をお届け！「みるハコ」公式サイト内の特設ページでチケットを購入いただくことで、4月27日(月)～5月26日(火)の期間中、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入した全国の対象カラオケルームでライブ映像の視聴をお楽しみいただけます。

チケットは、１名あたり2,800円(税込・別途室料)、グループでお得にお楽しみいただけるグループチケットは、1ルームあたり9,980円(税込・別途室料)。貴重なステージを、カラオケルームならではの臨場感とともにご堪能ください。

■9th Tourの感動がカラオケルームで蘇る！スペシャルセレクション映像を無料配信！

『あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE Tour 10th 𝄪ALL STARS!!』 の配信を記念して、2024年開催の『あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE -9th Tour “Trapezium #Orion”-』から厳選したスペシャルセレクション映像を、4月27日(月)～7月5日(日)の期間中、無料（別途室料）でご覧いただけます。身近なカラオケルームがライブ会場に！仲間とペンライトを振りながら、熱いひとときをお楽しみください。

■課題曲を予約＆歌唱して、オリジナル待ち受け画像を手に入れよう！

ご自身のスマートフォンがカラオケリモコンになるアプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って課題曲を予約・歌唱のうえ、ご応募いただいた方に、もれなくオリジナル待ち受け画像をプレゼントします！詳しくは、JOYSOUNDの対象機種を導入の店舗に設置の選曲用端末「JOYPadキョクナビ」TOP画面から、「キャンペーン」バナーをご覧ください。

★『あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE』とは

『あんさんぶるスターズ！！ DREAM LIVE』は、『あんさんぶるスターズ！！』のアイドルたちによるライブ。2017年に4都市で「あんさんぶるスターズ！ DREAM LIVE -1st Tour "Morning Star!"-」が開催されて以来、これまでに10回の公演実績を持つ。「あんさんぶるスターズ！！ DREAM LIVE Tour 10th 𝄪ALL STARS!!」は幕張メッセとインテックス大阪にて、計7日間にわたり開催。

＝ 『あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE -9th Tour “Trapezium #Orion”ｰ』スペシャルセレクション ＝

◆対象機種・店舗：「JOYSOUND X1」、「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆配信期間：2026年4月27日(月)～ 2026年7月5日(日)

◆料金：無料 ※別途室料

◆再生時間：約26分

▽みるハコWEBサイト特設ページ（視聴方法など）：

https://miruhaco.jp/archives/item2/825860/

＝ 『あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE Tour 10th 𝄪ALL STARS!!』 配信概要 ＝

◆対象機種・店舗：「JOYSOUND X1」、「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆配信期間：2026年4月27日(月)12:00～ 2026年5月26日(火)23:59

◆チケット販売期間： 2026年4月20日(月)12:00 ～ 2026年5月26日(火)23:59

※コンビニ・ペイジー決済は5月24日(日)23:59までとなります。

◆料金：※別途グッズ送料・室料 ※チケット料は3歳以上有料

個人：2,800円(税込)/1人

グループ：9,980円(税込)/1ルーム

※4名以上の利用だとグループチケットがお得です

◆再生時間：約2時間37分

▽みるハコWEBサイト特設ページ（チケット購入・視聴方法など）：

https://miruhaco.jp/archives/item2/825624/

◆チケット購入者特典：

みるハコオリジナルレプリカチケットプレゼント！

※サイズ：W150×H60mm ※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

◆特典の発送について

※特典の発送は、2026年7月以降順次。

※離島・沖縄県への発送、交通事情や天候などによりさらに数日かかる場合がございます。

※グループチケットをご購入の場合、特典はチケット1枚につき一律4個発送いたします。

※特典はチケットお申込み時のみるハコ会員登録住所にチケットご購入枚数分まとめて発送いたします。（グループチケットは1枚につき4個）お申込者のみるハコ会員情報に変更がないか、お申込み前に必ずご確認ください。

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは！「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。