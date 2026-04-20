スカパー!TVガイドBS+CS5月号の表紙は羽生結弦！ 羽生が座長を務める「notte stellate 2026」を特集

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年5月号」を4月24日（金）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

「スカパー!TVガイドBS+CS2026年5月号」（東京ニュース通信社刊）

4月24日発売の「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年5月号」の表紙に、羽生結弦が登場する。

羽生が座長を務めるアイスショー「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」を特集でお届け。イタリア語で「満天の星」や「星降る夜」を意味する「notte stellata」も4回目を迎え、東日本大震災から15年となる今年も、羽生結弦が仲間たちと共に宮城から希望の光を発信。3月7日～9日の3日間にわたって開催された中から、3月8日の公演が日テレプラスでCS初放送される。

また、SUPER EIGHTの丸山隆平のインタビューも掲載。原作・脚本・主演を佐藤二朗、城定秀夫監督とタッグを組んだ映画「名無し」が5月22日に公開。唯一無二の特殊な世界観で描かれる本作に出演した丸山の思いとは？

そのほか、染谷将太、岩崎大昇、瀧脇笙古＆山本杏奈（＝LOVE）、則本昂大（読売ジャイアンツ）のインタビューや俳優・二宮和也、東方神起、歌舞伎NEXT「朧の森に棲む鬼」、「全領域異常解決室」、UEFAチャンピオンズリーグ、「おいしい給食」の特集など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した内容でお届けする。

ラインアップ

●表紙＆特集1

「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」の3/8公演をCS初放送！

羽生結弦 被災地から再び希望を発信

●特集2

映画「名無し」5/22公開

丸山隆平 その手に握られた真実

●特集3

映画「８番出口」TV初放送！

俳優・二宮和也と多彩な監督たち

●特集4

4.26日産スタジアム公演を生中継＆全編ノーカット版を放送

RED OCEANとともに

東方神起 記録と記憶の20年、そして未来へ

●特集5

その男、安易に信じるべからず…

歌舞伎NEXT「朧の森に棲む鬼」

●特集6

その“不可解”、彼らが解決します。

全領域異常解決室

●特集7

W杯直前！欧州一こそ“世界一”

UEFAチャンピオンズリーグ The FINALS

●特集8

「劇場版 おいしい給食」４作品一挙放送！

あの頃、子どもだった大人に贈る 給食バトル決定版

●特集9

-混沌とする世界情勢-

いま、第二次世界大戦を知る意味

●インタビュー

染谷将太／岩崎大昇／岡部大／チソン／瀧脇笙古＆山本杏奈（＝LOVE）／則本昂大（読売ジャイアンツ）

（内容は変更になる場合があります）

【商品概要】

「スカパー!TVガイドBS+CS2026年5月号」

●発売日：2026年4月24日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：690円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281682777/b/2781343/＞ほか）にてご予約いただけます。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■スカパー！TVガイドプレミアム／スカパー！TVガイドBS＋CS 公式X

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