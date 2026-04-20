「DECO*27 × TAG LIVE LABEL オリジナルラベル缶 全8種コンプリートセット」の受注を開始！「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカは通販サイト「AMNIBUS」にて「DECO*27 × TAG LIVE LABEL オリジナルラベル缶 全8種コンプリートセット」の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は通販サイト、「AMNIBUS」にて「DECO*27 × TAG LIVE LABEL オリジナルラベル缶 全8種コンプリートセット」の受注を4/20 （月）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1808?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼DECO*27 × TAG LIVE LABEL オリジナルラベル缶 全8種コンプリートセット
剥がしてステッカーになるラベルと、ラベルと同じデザインのアクリルキーホルダー付きのセットです。
DECO*27楽曲MVサムネイルデザイン6種の他、「デコミク LIVE starring 初音ミク『Hello』Produced by DECO*27 / OTOIRO」と「DECO*27 feat.初音ミク EXHIBITION」の各会場で登場した、イベント別シークレット2種をセットにした全8種のコンプリートセットとなります。
※ドリンクの中身はすべて「ウーロン茶」となります。
▽仕様
価格 ：\7,920(税込)
ドリンク本体：340g缶
サイズ ：アクリルキーホルダー：（約）53×26mm 厚み：3mm
素材 ：ドリンク本体：アルミ缶 アクリルキーホルダー：アクリル
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1808?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
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【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
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担当：齊藤直樹
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